Maid (links) und Florian packten kräftig mit an und gruben auch Löcher für die Setzlinge. Es brauchte "nicht viel", um den Neun- und den Elfjährigen zum Helfen zu motivieren. (Albrecht)

Syke. Dieselautos, Flugzeuge, Industrieschornsteine: Allesamt bekannte CO-2-Schleudern. Doch auch in vielen Büros und Privathaushalten werden ordentlich Klimagase produziert. Die Rede ist von Druckern. Rund ein Kilogramm CO2 fällt bei der Herstellung von einem Kilogramm Papier an. Peter Bormann, Geschäftsführer des Bremer Unternehmens Ihr Office Partner, hat diesen Wert in Bäume umgerechnet, die zur Kompensation gepflanzt werden müssten. Der Anbieter von Drucker- und Kopierlösungen trat sodann an Uwe Buschmann, seines Zeichens stellvertretender Vorstandsvorsitzender bei Hansaflex, heran. Gemeinsam sollten aus den theoretischen Bäumen reale Bäume werden. Am Sonnabend fand das Projekt seinen Abschluss an der Straße Ramminghausen in Syke.

„Wir haben hochgerechnet, was die Firma Hansaflex an Geräten von uns bekommen hat und sind im Ergebnis darauf gekommen, dass wir circa drei Hektar bepflanzen müssen, um das auf Null zu bringen“, beschreibt Peter Bormann. Mit der Idee im Kopf folgten vor sechs Jahren Gespräche mit Regina Dörrie, Leiterin des Forstamtes Ahlhorn, die eine Fläche in Syke ausmachte und zur Verfügung stellte. 2014 konnte der erste ein Hektar große Abschnitt bepflanzt werden.

„Wenn wir schauen, wie sich die Bäume in nur fünf Jahren entwickelt haben, dann ist das ganz erstaunlich. Und es ist ein Sinnbild dafür, dass Vielfalt, wenn man sich gegenseitig schützt und stützt, gedeiht“, sagte Regina Dörrie bei einer Rede zu Beginn der letzten Pflanzaktion am Sonnabend. Woher der Forst seinen Namen hat, erschließt sich nach näherem Hinsehen. Auf Holzpfosten vor den Bäumen prangen Flaggen von Italien, Rumänien oder Russland. „Wir haben Baumpatenschaften für alle Hansaflex-Landesgesellschaften“, erklärte Buschmann. Angesprochen, inwiefern die ebenfalls vertretenen Länder Thailand und Kuba dazu passen, lächelt Buschmann zunächst. „Eigentlich ist das ein Welt-Wald“, gibt er zu und lacht. So oder so war der Unternehmer nach eigenen Worten stolz darauf zu sehen, wie „prächtig sich der erste Pflanzabschnitt entwickelt hat“. Danach folgte eine Pause. Vier Sekunden lang. Peinliche Stille nach einem Blackout? Mitnichten. „In diesen vier Sekunden wird auf der Erde ein Hektar Wald vernichtet. Heute wollen wir etwas dagegen tun, damit wir unseren Kindern einen vernünftigen Planeten hinterlassen können“, löste Buschmann auf.

Und so gingen die knapp 60 Mitstreiter, bestehend aus Mitarbeitern und Familien der Unternehmen sowie Helfern des Forstamtes, ans Werk. Der letzte Pflanzabschnitt sollte mit Lärchen, Eiben, Kastanien, Vogelbeeren und Speierlingen aufgehübscht werden. Letzteres sei eine Besonderheit für Niedersachsens Norden, wie der Syker Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier anmerkte. „Der kommt eigentlich nur in den wärmeren Gegenden in Südniedersachsen vor. Aber wir haben hier auch günstige Bedingungen. Der wird schon wachsen“, zeigte sich der Experte zuversichtlich.

Und nicht nur die Erwachsenen packten mit an. Florian (11) und Maid (9) schnappten sich Spaten und Pflänzchen und gruben an den markierten Stellen. Was muss man denen denn anbieten, damit sie an einem Sonnabend bei neun Grad Lufttemperatur und zugigem Wind Setzlinge pflanzen? „Ach, gar nicht mal viel“, verriet Florians Mutter. Durch Greta sei das Thema Umweltschutz in den Schulen und bei den Kindern sehr präsent, sodass der Nachwuchs schon aus eigenem Antrieb mithelfen wollte.

Am Ende wurden alle Helfer mit Getränken am wärmenden Feuerkorb belohnt. Und dem guten Gewissen, wahrlich etwas für die Umwelt geleistet zu haben. 15 000 Bäume, 27 verschiedene Arten wurden auf den drei Hektar mit vereinten Kräften gepflanzt. Darunter drei Eichen-Arten, Linden, Wildbirnen- sowie Wildapfelbäume. Rund 1000 Sträucher in zwölf verschiedenen Arten kommen dazu.

Das Forstamt Ahlhorn wird die nächsten fünf Jahre die Pflege übernehmen. „Die jüngeren Bäume müssen beispielsweise von Vergrasungen befreit werden“, erklärt Tegtmeier. Nach der Pflanzung soll aber noch nicht Schluss sein. „Als nächstes möchten wir gemeinsam eine Schutzhütte bauen“, verrät Peter Bormann. Und Uwe Buschmann ergänzt: „Eines Tages soll das Gelände auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Dann können hier alle durchgehen.“