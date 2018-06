Relikte aus vergangenen Tagen: Werner Bolte (links) und Roy Peter vor einer Music-Boy aus Pappe und Singles aus den 1960er-Jahren. (Micha Bustian)

Syke. 50 Jahre ist es her, als über Deutschland eine Revolution hereinbrach. Politisch, gesellschaftlich, sexuell. 1968 rissen junge Menschen an den Fesseln der ihrer Meinung nach spießigen Gesellschaft. Glaubt man Gerhard Thiel vom Verein Rund ums Syker Rathaus, bricht am Sonnabend, 23. Juni, ein kleines "bisschen Revival" an. Denn im Café Alte Posthalterei, Waldstraße 3 in Syke, wird ab 14.30 Uhr eine Ausstellung mit Fotos aus den 1960er-Jahren eröffnet. Werner Bolte aus Syke hat diese Dokumente zusammengestellt und aufgehängt. Roy Peter sorgt ab 15 Uhr im Cafégarten für die dazu passende Musik.

"Werner Bolte hat viel Material aus den Sechzigern, und das Café ist dafür die richtige Adresse", findet Gerhard Thiel. "Herauskommen soll dabei dieser Geist des Aufbruchs." Mitgeholfen hat damals sicher auch ein Umbruch in der Popmusik. Folklore und Schlager – das war nichts für Revolutionäre. Die Beatles, die Rolling Stones und Jimi Hendrix, um nur einige zu nennen, waren mit provokanten Texten und ungewohnten Tönen zur Stelle und heizten das Feuer weiter an. "Ich habe damals nur Musik gesammelt", blickt Werner Bolte zurück. "Instrumente, Autogramme, Schallplatten."

Und Fotos hat er gemacht. Schwarz-Weiß-Fotos. Reichlich. Ein Borgward mit DH-Kennzeichen ist darunter, die Rattles im Saal der Sudweyher Gaststätte Vossmeier. Dazu hat Bolte eine Geschichte parat: "Damals habe ich in der Band Mersey Times gespielt. Wir haben einen Band-Contest gewonnen und durften uns aussuchen, ob wir bei den Lords oder den Rattles im Vorprogramm spielen wollten. Wir haben uns für die Lords entschieden, sonst wären wir bei genau diesem Auftritt in Sudweyhe dabei gewesen." Ein Farb-Foto von den Rolling Stones wird im Café Alte Posthalterei hängen, ein James-Bond-Plakat mit dem jungen Sean Connery und natürlich – eine Pflicht – Uschi Nerke vom legendären Musikladen.

Auch eine Music-Box hätten Werner Bolte und Roy Peter gerne aufgestellt. Doch die letzte, die ihnen bekannt war, wurde gerade vom Besitzer verkauft. Also musste eine Abbildung aus Plastik herhalten. Darüber hängen Vinyl-Singles. Allerdings noch aus der gutbürgerlichen Zeit. Gegenüber, an einem Pfeiler, hängen zwei Rahmen mit Schwarz-Weiß-Porträts von Pop-Stars: Elton John, Elvis Presley, Freddy Mercury, Paul McCartney und Eric Clapton unter anderem. Einmal als Erwachsene, einmal als Kinder. Können Sie das zuordnen?

Ganz sicher zuzuordnen sind die Songs, die Roy Peter ab 15 Uhr im Cafégarten (bei Regen im Café), zum Besten geben wird. "All My Loving" und "Ticket To Ride" wird er im ersten Teil des Konzertes spielen. Auch das erste Lied, dass er von den Pilzköpfen aus Liverpool gehört hat, wird aufgeführt: "I Saw Her Standing There". Als er das gehört hat, "wollte ich auch so spielen können". Nun kam Roy Peter laut eigenen Angaben aus keiner übermäßig musikalischen Familie. Und das Internet gab es auch noch nicht, Wie also lernen? "Das war damals nicht so einfach", sagt der in Sri Lanka geborene Musiker.

Nun, er hat's geschafft. Am Sonnabend wird er mit seinem Bass und seiner Stimme Lieder von den Fab Four spielen. Aber nicht nur. Nach einer kleinen Pause gibt es Hits aus den 1960er-Jahren. Und auch ein wenig Dreißiger-Jahre-Jazz. Alles mit Halbplayback, fast alles selber produziert.

Mit dem zweiten deutschen Spiel bei der Fußball-Weltmeisterschaft sollte die Veranstaltung nicht kollidieren, das beginnt erst drei Stunden nach Ende des Konzerts. Gerhard Thiel rät zu kommen, zu schnüffeln und zu gucken. "Es ist durch die Achtundsechziger ein anderes, ein offeneres Leben geworden." Fast vergessen: Die Fotos, Plakate und Singles werden bis zum 29. Juli im Café Alte Posthalterei zu sehen sein.