Daniel Kahn And The Painted Bird spielten am Freitagabend im Konzertsaal der Kreissparkasse. (Karsten Klama)

Syke. Am Freitagabend hatte der Syker Verein Jazz Folk Klassik in den Konzertsaal der Kreissparkasse eingeladen und die Musiker im Vorfeld verheißungsvoll angekündigt: „Die explosive Mischung aus Klezmer, radikalen jiddischen Songs, politischem Kabarett und Punk Folk“ suche ihresgleichen.

Nicht weniger begeistert avisiert der JFK-Vorsitzende Rainer Köster die Band Daniel Kahn And The Painted Bird vor Ort. Gleich bei der ersten Begegnung habe ihn die Band vollkommen überzeugt. Hinsichtlich der neuen CD „The Butcher’s Share“ teile er uneingeschränkt die Kritiker-Aussage: Kahns revolutionäre Lieder für die Apokalypse seien wie eine Kampfansage an die Gegenwart.

Zunächst zieht ein beeindruckendes Instrumentarium die Blicke sich. Bald nach einer freundlichen Begrüßung durch den Bandleader Daniel Kahn (Sänger, Gitarrist und auch Akkordeonist) erzeugen die Musiker spielfreudig und in schönster Klezmer-Manier den erwarteten Sound. Dabei ist Christian Dawid, der Klarinette, Saxophon und Trompete in offenkundig bester Form bedient. Beide werden professionell unterstützt von Michael Tuttle am Bass und Hampus Melin an den Drums. Als eingespieltes Team arbeiten sie schon fast 13 Jahre zusammen.

Das Logo der Band – ihr Namenszug, auch in hebräischer Schrift, und darunter ein geflügeltes Akkordeon – verweist symbolisch auf die politische Intention. Eine wertende Grundhaltung zeigt sich nicht allein in den Texten, sondern auch infolge der unverhohlenen Intensität im Klezmer-Sound. Die Kritik am kapitalistischen Wertesystem und an Vorurteilen werden mit Hilfe des abgesteckten musikalischen Genres revolutionär ausgerichtet und stimmungsvoll thematisiert. Die jüdische Folkmusic eignet sich hierfür hervorragend, beeinflusst von Punk und Jazz. Auch Brecht und Weil lassen grüßen. Adäquat atmosphärisch, schaurig-verstörend oder auch kraftvoll, wirken sichtbare Linolschnitte im Hintergrund der Bühne von Eric Drooker. Die renommierten Musiker spielen ein breites Spektrum eigener und individuell adaptierter Songs, zum Teil aus dem Repertoire des neuen Albums. Bereitwillig lassen sich die Zuhörerinnen und Zuhörer auf das künstlerische Gesamtkonzept ein.

Zum Beispiel greift Daniel Kahn mit seiner eingängigen Komposition „The Butcher’s Share“ die Unmenschlichkeit des globalen Handelns auf: Der Metzger müsse seinen Anteil bekommen, ihm gebühre der Lohn. Auf den Punkt gebracht: Egal was du kaufst oder was du trägst (No Matter What You Buy Or What You Wear), denn niemand habe jemals gesagt, die Verteilung wäre fair. Blut und Eingeweide seien Teil des Warenwerts (There’s Blood And Guts Enconded In The Value Of The Ware). Alles wird musikalisch von einer versöhnlichen Attitude getragen.

Auch das sozialkritische Lied „Arbeter froyen“ (Arbeiterinnen) erfasst eine zeitnahe Problematik: Ungleichheit, aber auch Willensstärke. Das Original von 1891 stammt von Dovid Edelshtat: „Helft undz trogn dem baner dem roytn, Forverts, durkh shturem, durkh finstere nekkt“. Ebenfalls unmissverständlich und radikal offenbart der aktuelle Song „99%- Nayn-un-Nayntsik“ von Josh Waletzky aus dem Jahr 2015 die wirtschaftlichen Ungleichgewichte. Im erweiterten Refrain heißt es: 99 Prozent sind wir. Ein Prozent ist eine einsame Zahl. Reichtum und Luxus werden als Merkmal der Einsamkeit deklariert. Der expressive Klezmer-Sound und ein „Kneipen-Rhythmus“ unterstreichen das verschwörerische Gemeinschaftsgefühl.

Die Texte werden entweder auf Jiddisch, Englisch oder Deutsch gesungen. Ein häufiges Wechseln zwischen den Sprachen legt die Überwindung vermeintlicher Sprachbarrieren offen. Zudem wirken Liedtexte, Melodien und der charakteristische Klang des jüdischen Folks authentisch, nicht nur radikal. Auch Humor und Sehnsucht („Lili Marleyn“) kommen nicht zu kurz. Das Publikum geht mit: Gleichgültig in welcher Art Klezmer dargeboten wird, punkig oder jazzig, gleichgültig ob es ein Song wie „Freedom Is A Verb“ ist oder der Protagonist Avreml in den Fokus rückt (Ich bin der gerissenste Langfinger, rein in den Knast für ein Stück Brot), eine Zugabe musste sein.

Daniel Kahn kündigt diese als das erste „religiöse Material des Abends“ an. Zunächst erscheinen die Sequenzen getragen und deprimiert, auf Jiddisch gesungen, Bass und Percussions treten hervor. Wenig später heizen Gitarre und Saxophon das Tempo an. Die Lautstärke nimmt zu, der Gesang von Kahn und Dawid fasziniert.

Letztlich wundert man sich, dass überhaupt Worte in solch einem rasanten Tempo vollständig produziert, besser gesagt, gesungen werden können. Die Begeisterung driftet dem Höhepunkt zu: Ein emotionaler rhythmisch-vehementer und anhaltender Applaus beendet den Abend.