Bruchhausen-Vilsen. Weihnachtliche Stimmung herrschte bei den Mitgliedern des Samtgemeinderates am Donnerstagabend, als sie sich zu ihrer letzten Sitzung in diesem Jahr in der Gaststätte Dillertal trafen. Dementsprechend schnell handelte der Rat die zwölf Punkte umfassende Tagesordnung ab. Die diskussionsträchtigsten Themen waren dabei das Erarbeiten eines Klimaschutzkonzepts für die Samtgemeinde sowie der Aufstellungsbeschluss der 102. Flächennutzungsplanänderung für Flächen zur Erforschung, Entwicklung und Nutzung von Windenergie im Gebiet der Samtgemeinde. Doch von Anfang an.

Bereits in der ersten Einwohnerfragestunde drückte der Asendorfer Klimaschützer und Schauspieler Peter Henze seinen Dank aus, dass das Thema Klima im Rat aufgegriffen wird. Und er sprach sich dafür aus, dass die Politik bei einem positiven Beschluss zum Klimakonzept in den Dialog mit den Bürgern trete. In der Beratung zur Beschlussvorlage ging es konkret darum, ob die Samtgemeinde im kommenden Jahr ein Klimaschutzkonzept erarbeitet und dafür in den Haushalt 2020 10 000 Euro einstellt. Hintergrund sind laut Beschlussvorlage die aktuellen Debatten. Klimaschutz sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und beinhalte weltweite Herausforderungen, die im Kleinen beginnen, heißt es dazu in dem Papier. Das Klimaschutzkonzept soll dabei eine politisch beschlossene Grundlage für einen langfristig angelegten kommunalen Klimaschutz sein, die eine Bestandsaufnahme, eine Zieldefinition und die Festlegung von konkreten Handlungen zur Zielerreichung beinhaltet. Ein Klimaschutzmanager ist für die Umsetzung und Erfolgskontrolle der gesetzten Ziele verantwortlich.

Der Planungsausschuss habe sich hierzu auf seiner jüngsten Sitzung Ende November dafür ausgesprochen. Ulf Schmidt, Fraktionsvorsitzender der Grünen, begrüßte das Bestreben, ein Klimaschutzkonzept für die Samtgemeinde zu erarbeiten: „Alle politischen Ebenen müssen sich damit beschäftigen. Heute fassen wir nur einen Grundsatzbeschluss, darum sind weitere Beratungen notwendig.“ Auch in Bezug auf die Anregungen der Einwohnerfragestunde sagte Rudolf von Tiepermann (CDU): „Allein schon, dass für das Klimakonzept im Haushalt 10 000 Euro veranschlagt werden, zeigt, dass wir das Thema sehr ernst nehmen.“ Hermann Schröder von der UWG sah sich indes im Zwiespalt. Der Beschluss des Gemeinderates Schwarme einen Abend zuvor, das dortige Freibad mit einem neuen Blockheizwerk zu betreiben, passe für ihn nicht zu einer klimaorientierten Politik. Ein Klimakonzept sei unter diesen Umständen ein reines Lippenbekenntnis. Schließlich beschlossen die Ratsmitglieder einstimmig die Erarbeitung eines Klimakonzeptes.

Ein anderer Tagesordnungspunkt, der etwas mehr Diskussionen mit sich zog, war die 102. Flächennutzungsplanänderung mit dem Ziel, Flächen für die Erforschung, Entwicklung und Nutzung von Windenergie darzustellen. Hierfür sollen im gesamten Gebiet der Samtgemeinde geeignete Standorte für die Windenergienutzung ausgekundschaftet werden. „Damit solle zum einen der Nutzung regenerativer Energien in substanzieller Weise Raum gegeben werden“, konnten die Ratsmitglieder der Beschlussvorlage im Vorfeld entnehmen. Zuvor habe sich bereits der Planungsausschuss mit der Änderung des F-Plans beschäftigt, lies der Vorsitzende des Ausschusses, Heiko Albers (CDU), wissen: „Wir waren einstimmig dafür.“ Während der Beratung regte Marlies Plate von den Grünen an, dass durch die Änderung des Flächennutzungsplans niemand benachteiligt werden dürfe und er einvernehmlich von allen Ratsmitgliedern beschlossen werden solle. „Mein Wunsch ist es, dass wir alle mit diesem Vorhaben mitnehmen.“ Michael Albers (SPD) formulierte die Bitte der Martfelder Ortsbürgermeisterin noch weiter aus: „Es ist wichtig, dass wir auch die Gemeinderäte vor Ort in die Diskussionen mit einbeziehen.“ Außerdem sei es ein Zeichen von politischer Transparenz, wenn auch die Bürger an Gesprächen zur bevorstehenden Änderung des F-Plans berücksichtigt werden. Der Rat folgte dem Beschlussvorschlag einstimmig.

Weiterhin beschloss der Rat die Richtigkeit des Jahresabschlusses 2018. Der Jahresgewinn des Wirtschaftsjahres 2018 beläuft sich auf 251 363 Euro. Davon werden 189 449 Euro für die Schmutzwasserentwässerung und 62 188 Euro für die Niederschlagsentwässerung an den Samtgemeindehaushalt abgeführt. Zudem werden nach Ratsbeschluss 348 000 Euro überplanmäßig im Haushaltsplan 2019 bereitgestellt. Damit wurden Personalaufwendungen, die Sanierung des Schulzentrums und der Neubau des Kindergartens Bruchhausen-Vilsen sowie die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Süstedt finanziert.