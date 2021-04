Der Geschäftsführer Hilmer Behrens freut sich über die Urkunde und somit die Kundenzufriedenheit. (Vasil Dinev)

Im Eingangsbereich der Küchenwelt Klingeberg in Bruchhausen-Vilsen hängt sie, die kürzlich erhaltende Urkunde. Lächelnd nimmt Inhaber Hilmer Behrens die schwarz-goldene Ehrung von der Wand, um sie zu präsentieren. Ausgezeichnet wurde die Firma dafür, dass sie beim sogenannten Master-of-Service-Award im Bereich Kundenloyalität 2020 den ersten Platz belegt hat. Bei diesem Preis handelt es sich um eine branchenweise Kundenbefragung des Service-Check-Instituts. Im Küchenfachhandel waren mehr als 100 Unternehmen dabei. Die Loyalität zeigt die Bereitschaft der Kunden, erneut bei einer Firma zu kaufen und sie im Freundes- sowie Bekanntenkreis weiterzuempfehlen. In diesem Bereich gab es für Klingeberg die Note 1,12.

„Wir sind überwältigt von diesem Ergebnis“, sagt der Geschäftsführer des 1200 Quadratmeter großen Geschäfts an der Langen Straße. Dass die Kunden „emotional so verbunden“ seien, mache ihn und sein Team stolz. Und auch geschäftlich hält Behrens das Ganze für sehr relevant: Denn Mund-zu-Mund-Propaganda sei unternehmerisch sehr wichtig und um genau diese gehe es zum Teil bei der Loyalität. Auf Basis von 88 Kundenbewertungen im Zeitraum von Juni 2019 bis Anfang 2021 gab es für die Küchenwelt insgesamt die Note 1,5. „Das Ergebnis der Befragung zeigt, dass wir vieles richtig machen“, findet der Selbstständige. Ausruhen sei jetzt aber nicht angesagt. Vielmehr soll das erreichte Level nun gehalten werden.

Freiwilliger Fragebogen

Großen Stellenwert hat der Award für Behrens deshalb, weil die Bewertungen echt seien. Bei Rezensionen im Internet sei das nicht immer der Fall, so der Unternehmer. Seit 2019 nimmt die Küchenwelt an der anonymen Kundenbefragung durch das Institut teil. So läuft sie auch künftig ab: Jeder Kunde bekommt einen Umschlag mit einem entsprechenden Fragebogen, den er freiwillig ausfüllen kann. Dann geht der Fragebogen an das Service-Check-Institut. Auch eine Online-Teilnahme ist möglich. Behrens kann die Bewertungen monatlich einsehen und überprüfen, ob alles passt. Aber auch aus Kritik, wenn etwas mal nicht so gut gelaufen ist, könne viel gelernt werden. „Das Feedback ist für mich eine tolle Sache“, hebt der Chef hervor. Deshalb zahle er gern eine geringe monatliche Gebühr an das Institut.

Und was ist für Behrens besonders wichtig, damit die Kunden zufrieden und somit auch loyal sind? „Eine gute Beratung“, betont der Geschäftsführer. Darauf werde bei Klingeberg deshalb viel Wert gelegt. Dafür nehme man sich auch entsprechend Zeit. Hinzu komme eine gute Montage. Entsprechend froh und stolz ist Behrens über sein Montage-Team. „Die arbeiten so, als würden sie ihre eigene Küche aufbauen“, sagt der Vilser und lacht.



Aufgrund der hohen Nachfrage in der Pandemie-Zeit gebe es aktuell europaweite Lieferschwierigkeiten der Hersteller. „Das letzte Jahr war für alle Möbel- und Küchenhändler wirklich gut und auch aktuell haben wir viel zu tun“. Daraus resultiere jedoch auch, dass derzeit bei jeder zweiten Küche zunächst ein Gerät fehle. Da sei es wichtig, ehrlich mit den Kunden zu sprechen und Lösungen zu suchen – zum Beispiel erst einen Kühlschrank zu leihen. Aktuell können Kunden übrigens wieder nach Terminabsprache vorbeikommen und sich von den 50 ausgestellten Küchen vor Ort inspirieren lassen. Die Termine seien aber stark gefragt.

Zur Sache

Seit 30 Jahren dabei

Im vergangenen Jahr gab es einen weiteren Grund zur Freude: das 55-jährige Bestehen des Unternehmens. Behrens selbst kam derweil vor rund 30 Jahren in die Firma. Damals begann er seine Ausbildung bei Möbel Klingeberg und arbeitete zunächst in Bremen. Vor ungefähr 20 Jahren kam er als Filialleiter ins Stammhaus Bruchhausen-Vilsen, das zu dieser Zeit bereits auf Küchen spezialisiert war. Als Klingeberg mit beiden Standorten zum Verkauf stand, übernahm Behrens das bereits von ihm geführte Geschäft in Bruchhausen-Vilsen. 15 Jahre ist das jetzt her. „Die Zeit ist wirklich wahnsinnig schnell vergangen“, stellt Behrens fest. Darüber, dass er den Namen Klingeberg damals weiterführen durfte, ist der heutige Inhaber sehr froh. „Ich habe großes Glück gehabt, denn Klingeberg ist hier eine Institution.“ So wurde etwa die Bushaltestelle vor dem Handelsgeschäft vor Jahren tatsächlich nach diesem benannt.