Sie machten die Nordlichter hörbar: Der Kammerchor des Kirchenkreises Diepholz bekam in Bruchhausen-Vilsen viel Zustimmung. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Es soll das eindrucksvollste Naturschauspiel sein, was man auf der Welt erleben kann, doch zu sehen ist es selten: Polar- oder Nordlichter. Sie gaben dem Konzert des Kammerchors Diepholz den Titel "Northern Lights". Und auch das erste Lied trug diesen Titel. Komponist Ola Gjeilo wurde durch dieses Naturphänomen in seinem Geburtsland Norwegen inspiriert, erfuhren die Gäste von Klaus Priesmeier, nachdem das Lied verklungen war, das an gregorianische Gesänge erinnerte. „Haben sie die Nordlichter gehört?“, fragte der ehemalige Superintendent von Diepholz das Publikum.

Die Nordlichter seien ein erstaunliches Phänomen, das Schönheit und Schrecken gleichermaßen vereine. Der 21-köpfige Kammerchor unter Leitung von Wonsun Jung konnte diese zwiespältige Stimmung, die der Komposition innewohnte, mit eindruckvollem Gesang darstellen. „Ola Gjeilo hat eine eigene musikalische Sprache entwickelt und wird auf der ganzen Welt gespielt“, machte Priesmeier neugierig auf die nächsten Stücke aus seiner Feder: "Prelude" und das weithin populäre "Ubi caritas", das einstimmig wie ein gregorianischer Choral beginne, sich bis zur Fünfstimmigkeit steigere, um mit dem Amen als Gebet auszuklingen, so der Moderator.

Und auch der nächste Komponist stammte aus Norwegen. Mit Knut Nysted zog quasi der Frieden in die Kirche ein. „Er zählt zu den einflussreichsten norwegischen Komponisten nach dem Zweiten Weltkrieg“, erläuterte Priesmeier. Beide Stücke – „Peace I Leave With You“ und „Be Not Afraid, I'm With Thee“ – hatten das Friedensthema zum Inhalt. „Zeilen des Johannes-Evangeliums über den Frieden finden sich im Lied“, so Priesmeier, während das zweite Stück mit Versen aus Jesaja eher die Furcht vor Gott und spätere Erlösung durch ihn transportierten. Dem Publikum gefiel es, wie der Applaus zeigte. Die Besucher freuten sich aber auch, nach den sakralen Klängen etwas ungleich Fröhlicheres zu hören, wie das „El Hombo" von Jaakko Mäntyjärvi, das einen fröhlichen folkloristischen Charakter hatte, ja die Sänger sogar klatschen und aufstampfen ließ – zur Freude des Publikums.

Davor wurde es aber noch einmal dramatisch mit der "Toccata op. 9" von Nystedt, die an Bachs bekannte Toccata denken ließ und von Organistin Meike Voss-Harzmeier eindrucksvoll präsentiert wurde. Eine Hommage an die berühmten Shakespeare-Stücke „Was ihr wollt“, „Sommernachtstraum“ und „Macbeth" stellte weitere kreative Liedkompositionen Mäntyjärvies dar, die der Chor einmal mehr mit Leben füllen konnte. Weiter ging es mit dem schwedischen Komponisten Nils Lindberg. Der lebe in einem einsamen Haus mitten im Wald und beschenke die Welt mit Kompositionen wie „Shall I Compare“, das wie "Northern Lights" sicherlich zu den Höhepunkten des Konzerts zählte. Berührend war das nächste Lied, das Jan Sandström, ein weiterer schwedischer Komponist, geschrieben hat für die Zeilen eines Friedensgedichts eines zwölfjährigen Jungen. Letzterer kam tragischerweise durch einen Bombenanschlag in Nordirland ums Leben.

Und wer bis dahin an diesem Abend noch nicht seinen Ruhepunkt in der aufgewühlten Welt gefunden hatte, wurde dorthin durch das "Sanctus" des Komponisten geleitet, der diesen Teil einer Messe genauso charakterisierte. Aber vielleicht hatten einige Zuhörer diesen Ruhepunkt auch schon beim Stück „The Hudson“ von Ola Gjeilo gefunden, das Meike Voss-Harzmeier an der Orgel getragen und harmonisch dargeboten hatte. Am Schluss jedenfalls erklangen wieder die Nordlichter als Zugabe und schlossen den Kreis.