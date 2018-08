Sie komplettieren den JFB-Sonntag: The Shevettes aus Berlin und Vladyslav Sendecki (rechtes Bild). (Fotos: FR, Artur Szczepaniak,)

Syke. Morgen geht‘s los. Am Freitag, 31. August, startet das Festival Jazz Folk Bike in Syke mit einem Doppel-Event im Garten des Syker Vorwerks: Erst gibt‘s Musik von der Lazarev Project Group, dann den Film „Whiplash“ als Hansa Kino Open Air. Die Konzerte am Freitag und Sonnabend hat der WESER-KURIER bereits vorgestellt, jetzt konzentrieren wir uns auf den Sonntag. Mit dem Vladyslav Sendecki Trio feat. Ken Norris als krönendem Abschluss.

Doch der Reihe nach: Um 11.30 Uhr eröffnen die Shevettes den Festival-Sonntag im Hachegarten des Restaurants Maximilian, Herrlichkeit 57 in Syke. Die Girlgroup aus Berlin klingt laut Angaben der Veranstalter geschmeidig, kratzig, zerbrechlich und laut. Simone Reifegerste (Gitarre), Ikla Posin (Gitarre, Schlagzeug) und Martina Bergold (Bass) sind allesamt herausragende Sängerinnen. Dazu kommt mit Melanie Planth eine beseelt-sichere Ausnahmegitarristin. Das Quartett beschreibt seine Musik als „Soulful Rockin‘ Folk‘n‘Country Blues“.

Ab 15 Uhr folgen Kat & Co.. Kat, das ist Kathleen Pearson. Co., das sind Federico Paroli (Orgel, Klavier), Francesco Accurso (Gitarre), Vincenzo Virgillito und Marco Marzola (beide Bass) sowie Nick Owsianka (Schlagzeug). Eine italienische Blues-Combo? Ungewöhnlich. Aber das Herz der Band ist eindeutig Kat Pearson. „Ihr wurde der Blues in die Wiege gelegt“, sagt Gerd Harthus von der Kulturinitiative Jazz Folk Klassik (JFK). Genauer: der Mississippi-Blues. Den hat die Sängerin aus Long Beach/Kalifornien von Bluesdiven aus Chicago wie Peaches Staten und Deitra Farr eingeimpft bekommen. In den 1990er-Jahren pendelte sie zwischen den USA und England, gründete in London eine Band namens Black Girls Rock, sang die Backing-Vocals für The Chemical Brothers und bei D Reams Nummer-Eins-Hit „Things“. Das führte zu Fernsehauftritten und einem Plattenvertrag bei Columbia. Als der Rummel vorüber war, kam Pearson nach einer Pause wieder zurück nach London, um ihre Blueskarriere fortzusetzen. Wie es darum inzwischen bestellt ist, können Interessierte im Garten des Syker Vorwerks, Am Amtmannsteich 3, erfahren.

Wer sich dann ab 17.30 Uhr im Konzertsaal der Kreissparkasse Syke, Mühlendamm 4, an den großen Al Jarreau erinnert fühlt, der irrt nicht. Das, was das Vladyslav Sendecki Trio gemeinsam mit Ken Norris dort vorträgt, ist ein von Sendecki und Jarreau geplantes Projekt, das wegen des Todes des Soulsängers im Februar 2017 nicht mehr realisiert werden konnte. Sendecki bringt das geplante Vorhaben nun doch auf die Bühne: seine Hits, seine persönlichen musikalischen Vorlieben. Unplugged im Quartett. Vladyslav Sendecki (Keyboard), Jürgen Attig (Bass), Felix Dehmel (Schlagzeug) und Ken Norris (Gesang) vollführen eine persönliche Verbeugung vor dem Werk Al Jarreaus. Mehr noch: Sie liefern eine inspirierende neue und frische Aufmachung dieser positiven Musik.

Vladyslav Sendecky ist kein Unbekannter in der Hachestadt. Bereits 2016 war er gemeinsam mit Adam Baldych Bestandteil des Festivals Jazz Folk Bike. Neu im Thema ist allerdings der Amerikaner Ken Norris. Er kommt aus einer Musikerfamilie, Norris studierte Architektur in der Yale University (USA) und Musik an der American School of Modern Musik in Paris. Norris gelang der Durchbruch in der europäischen Musikszene als erstes in Frankreich mit seiner CD „Modern Folklore“. Für das Musical „Der König der Löwen“ wechselte er nach Hamburg, wo er zu einem gefragten Solisten im Bereich Jazz wurde. Seit 2010 ist Ken Norris Professor für Jazzgesang an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg, weiß Gerd Harthus.

Karten für die einzelnen Konzerte kosten im Vorverkauf 17, an der Tageskasse 20 Euro. Es gibt aber auch ein Dreier-Wunschabo für 36/40 Euro und die Festivalkarte für 63/70 Euro; auf die Festivalkarte erhalten WESER-KURIER-Abonnenten bei Vorlage der Abo-Card drei Euro Rabatt. Alle Varianten gibt es im Bremer Pressehaus und in allen regionalen Geschäftsstellen des WESER-KURIER. Kinder bis zu 14 Jahren haben freien Eintritt; für Kreissparkasse und Kreismuseum gilt das nur, soweit freie Plätze vorhanden sind.