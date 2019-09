Prominenter Besuch: Gesine Lange ist bei den Syker Senioren 50plus zu Gast. Der Herr neben ihr ist ihr Vater, der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck. (FR)

Syke. Es ist angerichtet. Grete Fritz und Anke Häger haben wieder ein buntes Menü für die Syker Senioren 50plus zusammengestellt. Nichts für Zahnlose, sondern Sachen mit Biss. Knackig, frisch und bunt. Schmackhaft nicht nur für ältere Herrschaften. Die beiden Damen mischten informative Vorträge mit Bauchrednerei, würzten es mit Konzerten und Lesungen und hoben letztlich noch Ausflüge und Theater unter. Die komplette Speisekarte gibt es im Din-A5-Format im Bürger-Service des Syker Rathauses. Der SYKER KURIER gibt vorab einen kleinen Eindruck.

Persönliche Betroffenheit hat Anke Häger dazu motiviert, Haq Mohammadi in den Syker Rathaussaal zu locken. Der Facharzt für Innere Medizin und Kardiologie spricht am Donnerstag, 17. Oktober, ab 17 Uhr über den Schlaganfall, über Ursachen, Vorbeugung und Therapie. Eine Bekannte Hägers hatte drei Schlaganfälle, „und niemand hat's gemerkt“. Und da über solche Themen ja nicht gerne gesprochen wird, werde es Zeit für Aufklärung. Darüber hinaus informiert Sonja Fürböter am 28. Januar über den Palliativstützpunkt Syke. Und am 24. März kommt prominenter Besuch: Gesine Lange erzählt ihre eigene Geschichte, wandert „In Minuten durch die Jahre“. Gesine Lange? Sie ist die Tochter des ehemaligen Bundespräsidenten Joachim Gauck.

Musikalisch wird's am Dienstag, 22. Oktober mit einer guten, alten Bekannten. Annette Ziellenbach „war schon mal hier“, erinnert sich Grete Fritz. Nach ihrem Auftritt als Edith Piaf interpretiert Ziellenbach gemeinsam mit dem Pianisten Alexander Seemann nun Juliette Gréco. „Was für eine tolle, vielseitige Schauspielerin“, lobt Fritz. Für Kurzweil sorgen zusätzlich der Vegesacker Shanty-Chor (12. November), das Trio S.O.S. mit Unplugged-Versionen der schwedischen Band Abba (26. November), das Vokalensemble Harmonie für die Vorweihnachtszeit (10. Dezember), das aus Gerhard Meyer und Norbert Boyer bestehende Swing-Duett Rostfrei (25. Februar) sowie Nicola Thein und Corinna Reinholds (10. März).

Nächstes Genre: Theater. Dazu haben sich die Syker Senioren 50plus bei den Hilgenfeller Theatermakers eingeladen. Im Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde wird am 25. Januar der Dreiakter „Snutensnack un Löhenpack“ von Marc Camelotti aufgeführt. Elf Tage zuvor genießt Sönke Ruge die Gastfreundschaft der Syker Senioren 50plus. Aber: Ist das eigentlich Theater? Der Bauchredner aus Dörverden unterhält mit Sketchen und Zaubertricks sein Publikum. Und natürlich mit seinen Puppen. „Er nimmt alles auf die Schippe“, weiß Grete Fritz. „Da kann man einfach nur lachen, das kam bei seiner Premiere hier gut an.“

Nun, Syke ist schön, Syke ist grün, Syke ist – jenseits der Bundesstraße 6 – auch idyllisch. Aber von Zeit zu Zeit muss man auch mal etwas anderes vor die Nase bekommen. Leer zum Beispiel. Am 20. Februar geht es mit den Syker Senioren 50plus zum Grünkohlessen in die Ostfriesen-Metropole. Netter Nebeneffekt: Das Werk von Bünting-Tee wird besucht. Wem 117 Kilometer in Richtung Nordwesten nicht reichen, der kann auch 1119 Kilometer in Richtung Südosten reisen. Nach Budapest. Vom 26. bis zum 29. März geht es ins Achat-Premium-Hotel. Und von dort aus ins Parlament, in die Nationalgalerie und ins Café New York.

Apropos Café: Wer die Eigenheiten der Veranstaltungen der Syker Senioren 50plus noch nicht selbst erlebt hat – beispielsweise, weil sie oder er gerade erst 51 Jahre alt geworden ist –, dem sei hier gesagt: Anfangszeit ist normalerweise 15.30 Uhr. Dann wird im Syker Rathaussaal, Hinrich-Hanno-Platz 1, erst einmal Kuchen gegessen und Kaffee getrunken, ehe musiziert, gebauchrednert oder informiert wird. Ausnahmen bestätigen dabei die Regel. Aber dafür gibt es ja – wie bereits angedeutet – das Programm. Erhältlich im Bürger-Service.