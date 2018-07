Auf den Feldern am Waldstück Westermark ist ein Feuer ausgebrochen. Alle Feuerwehren der Umgebung waren im Einsatz, um den Brand einzudämmen. (Janina Rahn)

Die Feuerwehren aus dem gesamten Landkreis waren gefordert, als am Donnerstagnachmittag in Ramminghausen bei Syke ein Bahndammbrand ausbrach. Mehr als 100 Einsatzkräfte wurden um 15.25 Uhr alarmiert und rückten aus. Wie Kreisfeuerwehrsprecher Mathias Thom mitteilte, entstand der Brand durch einen Heißläufer: "Die Achse eines Waggons ist heißgelaufen. Da muss es auf jeden Fall einen Funken gegeben haben." Der Waggon war Teil eines Zuges, der von Diepholz nach Bremen unterwegs war. Auf seiner Fahrt hat der Zug laut Angaben der Feuerwehr acht kleinere Brände ausgelöst, wobei der größte Einsatz in Ramminghausen ausbrach. Da es vor Ort keine Hydranten gab, musste das Feuer im Pendelverkehr gelöscht werden. "Dabei bleibt ein Tanklöschfahrzeug bei dem Brand. Drei bis vier weitere Fahrzeuge befüllen den Löschtank und holen danach Nachschub", erklärte Thom.

Allein dem Großaufgebot der Feuerwehr sei es zu verdanken gewesen, dass das Feuer nicht auf das benachbarte Waldgebiet Westermark übergesprang. "Wir konnten das Feuer unmittelbar vor der Waldgrenze aufhalten. Fünf Minuten später und das Feuer hätte übergegriffen", verdeutlichte Mathias Thom den Ernst der Lage. Um weitere Brände zu vermeiden, wurde der Zug währenddessen in Kirchweyhe gestoppt.

Der Flugdienst des Landesfeuerwehrverbands entdeckte beim Abfliegen der Bahnstrecke laut Thom zwei weitere Glutnester, die von der Feuerwehr gelöscht wurden. Der Zugverkehr war über vier Stunden eingestellt, Fernverkehrszüge wurden umgeleitet.