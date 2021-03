Nachvollziehen kann der Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig die Entscheidung seines Parteikollegen Frank Hömer nicht. (UDO MEISSNER)

Der Twistringer CDU-Politiker Frank Hömer hat am Mittwoch seine Ämter mit sofortiger Wirkung niederlegt und die Partei verlassen (wir berichteten). Nun hat sich der heimische CDU-Bundestagsabgeordnete Axel Knoerig gegenüber dem WESER-KURIER zu Hömers Abgang geäußert. Er habe am Dienstag per E-Mail von der Entscheidung erfahren und sei verwundert.

Besonders überraschend sei für ihn, dass sein Parteikollege die kommunalen Ämter niederlegen möchte. Nachvollziehen kann der Bundestagsabgeordnete diesen Schritt nicht. „Die Twistringer haben ihn ja gewählt, und als Mitglied im Stadtrat sowie als Ortsbürgermeister ist man den Bürgern gegenüber verpflichtet, sie im Rahmen einer Wahlperiode gut zu vertreten“, erklärt der Christdemokrat.

Als Grund für den Rücktritt nannte Hömer am Mittwoch die Entscheidungen der Bundes- und Landespolitik in Zeiten der Pandemie. Besonders ärgere es ihn, dass geschlossene Branchen von der Politik vernachlässigt würden. Bereits im November hatte er gegenüber dieser Zeitung Ähnliches gesagt. Der bisherige Lokalpolitiker betreibt mit seiner Frau selbst Fitnessstudios – eines davon in Twistringen.

„Meine Landtagskollegen und ich haben uns auf allen Ebenen bemüht, Herrn Hömer und der Fitnessbranche allgemein in dieser schwierigen Situation zu helfen“, verdeutlicht der Bundestagsabgeordnete Knoerig. Also könne nicht von „erniedrigend, diskriminierend und respektlos“ gesprochen werden. „Ich finde diese Art der Tonalität unpassend und wenig zielführend“, merkt der CDU-Politiker an.

Überhaupt sei ihm und seinen Kollegen die Unterstützung von pandemiebedingt geschlossenen Unternehmen wichtig. Aber es sei festzuhalten, dass es nicht gelingen könne, „für alle Branchen in Deutschland eine Individuallösung aufzusetzen“. Und bei denen, die bisher durch das Raster bei den Förderangeboten gefallen seien, würden weiterhin passende Lösungen gesucht.

Die CDU in Twistringen sieht Knoerig derweil auch ohne Hömer gut aufgestellt. Schließlich werde der CDU-Stadtverband „gut vertreten durch die Vorsitzende Anja Thiede sowie im Stadtrat durch den Fraktionsvorsitzenden Bernhard Kunst“. Auch der CDU-Kreisverband pflege eine enge Zusammenarbeit mit dem Stadtverband Twistringen – unter anderem bei Wahlkämpfen und Veranstaltungen.