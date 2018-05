100 Feuerwehrkräfte waren Dienstagnacht im Einsatz. (BRITTA PEDERSEN)

Twistringen. 100 Feuerwehrkräfte der Ortsfeuerwehr Twistringen sind Dienstagnacht über drei Stunden im Einsatz gewesen. In einer Fabrik in Twistringen an der Justus-von-Liebig-Straße gerieten bereits zum zweiten Mal innerhalb weniger Stunden Kokosfasern bei der Produktion in Brand.

Als sich die Fasern am Montagvormittag zum ersten Mal entzündeten, "unternahmen Angestellte sofort erfolgreich erste Löschmaßnahmen, konnten aber nicht verhindern, dass sich Glut über die Absauganlage ausbreitete", teilt Feuerwehrsprecher Jens Meyer mit. Rauch drang bereits aus der Halle, als die ersten Einsatzkräfte bei der Fabrikhalle eintrafen. 23 Kräfte waren dann unter der Leitung von Jörg Schuster über zwei Stunden beschäftigt. "Sie mussten unter schwerem Atemschutz die Rohre unter der Decke der Halle auseinanderbauen und die brennenden Kokosfasern entnehmen. Außerdem musste ein Teil der Maschine demontiert werden", berichtet Meyer weiter. Um an die Rohre besser heranzukommen, setzte die Ortsfeuerwehr eine Drehleiter ein, außerdem zwei Hohlstahlrohre und einen Hochleistungslüfter, um die Halle vom Rauch zu befreien. Vor Ort war auch ein Rettungswagen aus Drentwede, der einige Angestellte mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation untersuchte. Ins Krankenhaus musste aber niemand gebracht werden.

Entwarnung war allerdings nur kurz gegeben. In der selben Maschine wie am Vormittag waren in der Nacht "aus bislang ungeklärter Ursache" die Kokosfasern erneut in Brand geraten. Die Glutnester verteilten sich in den Entlüftungsrohren der Halle. Die Feuerwehr erhöhte die Alarmstufe und rief alle fünf Ortsfeuerwehren, zwei Löschgruppen sowie die ELO-Gruppe der Stadtfeuerwehr zu dem Einsatz. "Das massive Kräfteaufgebot war notwendig, da die Arbeiten nur unter schwerem Atemschutz vorgenommen werden konnten", sagte Meyer. Die Rohre und die Maschine mussten auseinandergebaut, das Brandgut entnommen und außerhalb der Halle gelöscht werden. Die Einsatzkräfte beförderten die Metallteile ebenfalls aus der Halle und lagerten sie in einer gesonderten Schuttmulde.

Auch in dieser Nacht setzten die Feuerwehrleute Drehleiter und Hochleistungslüfter ein. Warum die beiden Brände ausbrachen, wird von den Brandermittlern der Polizei näher untersucht.