Brachte die Kompositionen aus dem 19. Jahrhundert in die Kastanie in Martfeld: Gabriele-Betty Klein mit Moshe Landsberg. (Vasil Dinev)

Martfeld. Viele Menschen nutzten am Sonntagabend, trotz anhaltender Vollsperrung, die Kreisstraße in Martfeld-Hollen. Anliegern wurde die Zufahrt gestattet und ein Anliegen hatten sie alle, die Gäste der Kulturbühne und Restaurants Kastanie in Hollen. Der Kulturplattform Martfeld, eine Arbeitsgruppe des Martfelder Heimat- und Verschönerungsvereins, war es gelungen, ein Konzertangebots-Trio auf die Beine zu stellen. Bereits im Oktober musizierte das Kiel-Trio in der Catharinen-Kirche in Martfeld und für den Januar ist ein Neujahrskonzert mit Northern Lights im Gasthaus Zur Post in Kleinenborstel geplant.

Die Mitte des Konzertreigens bildeten am Sonntag Gabriele-Betty Klein und Moshe Landsberg mit ihrem gemeinsamen Liederabend. Zahlreiche Besucher waren gekommen, um im Holler Kastanienkultursaal Gabriele-Betty Klein, stimmlich dem Mezzosopran zuzuordnen, zu lauschen, die mit einer Fülle der unterschiedlichsten Töne begeisterte. Moshe Landsberg begleitete mit seinem Klavier. Die im überwiegend 19. Jahrhundert lebenden Komponisten Joseph-Maurice Ravel, Gustav Mahler und Louis Hector Berlioz gaben mit einigen ihrer Kompositionen die musikalischen Grundlagen für den besonderen Liederabend.

Wandvorhänge und Seifenblasen

Besonders gefiel den Kastanienbesuchern die gewählte Kombination aus den dem Piano entlockten Tönen, dem Gesang und der in schauspielerischer Weise erklärten und übersetzten Inhalte der Kompositionen. Ob „Asie„, “La Flûte enchantée„ oder “L'indifférent“ von Ravel, die Martfelder Schauspielerin Barbara Hache übersetzte dem Publikum mit Witz aus dem überwiegend Französischen. Als „die Perle von Madame“ lieferte Barbara Hache nicht nur Textbeiträge aus alten Briefen, sondern sie baute während der Vorstellung auch noch das Bühnenbild mit Wandvorhängen um, oder erfreute die Gäste mit einem selbst gepusteten Seifenblasenensemble.

Mit weiteren Werken wie die „Lieder eines fahrenden Gesellen“ von Gustav Mahler oder „Les nuits d'été“ von Louis Hector Berlioz überzeugte die musikalische Formation aus Gabriele-Betty Klein und Moshe Landsberg das Publikum total. Klavier, Gesang und Schauspiel belohnte das Publikum dankbar mit sehr viel Applaus. Zufrieden zeigte sich auch Frauke Toppe von der Kulturplattform Martfeld. „Wegen der örtlichen Nähe, Gabriele-Betty Klein und auch Barbara Hache leben in der Gemeinde Martfeld, konnten die Konzertideen schnell umgesetzt werden“, berichtete Frauke Toppe. Auch Pianist Moshe Landsberg berichtete über ähnliche Hintergründe. „Ich arbeite mit Gabriele-Betty Klein zusammen beim NDR in Hamburg. Sie hatte mir ihr Konzept für den heutigen Liederabend gezeigt. Das war stimmig und so habe ich sofort eingewilligt, meine derzeitige Heimatstadt Hamburg zu verlassen und in Martfeld aufzutreten“, so Moshe Landsberg.

Auch Sonaj Kurowski aus Bruchhausen-Vilsen erfreute sich über das Konzertangebot. „Gabriele-Betty Klein kenne ich durch meine eigene Teilnahme im Martfelder Chor Füllhorn persönlich. Sie leitet dort den Chor. Während wir dort zurzeit Weihnachtslieder einstudieren, konsumiere ich heute auch gerne die klassische Variante. Ich finde die Musik und Interpretation ungewöhnlich, interessant und spannend“, so Sonaj Kurowski. Der wohl größte Fan und auch der erste Besucher des Liederabends war Rennig Söffker, Lebenspartner von Klein. „Mit dunklem Anzug, weißem Hemd, roter Krawatte mit farblich gleicher Ansteckblume und gelben Einstecktuch habe ich mich für den Klassikabend extra richtig schick gemacht, um nicht zuletzt auch meiner Partnerin zu gefallen“, verriet er.

Mit dem Hinweis „Jetzt gibt es auch noch etwas zu Essen“ wollte Gabriele-Betty Klein eigentlich ihren fast zweistündigen Konzertabend beenden. Ein Unterfangen, das dem Publikum sofort Proteste entlockte. „Nee, nee, über eine kleine Zugabe würden wir uns schon sehr freuen“, ertönte eine kräftige Stimme aus dem Publikum. Natürlich gab es auch eine Zugabe, bevor die Kastanienbetreiber Barbara Stadler und Erwing Rau ihre Gäste zum Abschluss des Abends auch kulinarisch verwöhnen konnten.