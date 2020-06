Wird die Straßenausbausatzung abgeschafft? Mit dieser Frage beschäftigt sich nun ein Arbeitskreis. (Michael Braunschädel)

Syke-Heiligenfelde. Der Finanzausschuss der Stadt Syke hat sich am Mittwochabend im Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde mit der Straßenausbausatzung befasst. Ein Thema, das die Stadt schon seit längerer Zeit beschäftigt.

Nun lagen gleich drei Anträge dazu auf dem Tisch (wir berichteten). Der Antrag der FWG folgt den Forderungen der Bürgerinitiative, die Straßenausbausätze vollständig abzuschaffen. Die Grünen unterstützen diesen Antrag, möchten ergänzend dazu jedoch auch die Bedeutung von Fahrrad- und Fußwegen hervorgehoben wissen. Die CDU möchte sich mit dem Thema vor einer Entscheidung inhaltlich intensiver auseinandersetzen und beantragte die Gründung einer Arbeitsgruppe. Diesem Antrag folgte der Finanzausschuss mehrheitlich – nach intensiven und zum Teil emotionalen Diskussionen um den Sinn eines derartigen Arbeitskreises, dessen Zusammensetzung und eine zeitliche Begrenzung. Mehrheitlich einigte sich der Ausschuss, dass jeweils zwei Mitglieder der Ratsfraktionen sowie ein Vertreter der Bürgerinitiative teilnehmen sollen. Einen Termin festzusetzen, bis wann eine Entscheidung fallen soll, lehnten die Ausschussmitglieder ab.

Die FWG sehe „eigentlich keinen Grund“ für die Gründung einer Arbeitsgruppe, stellte Florian Kastner in der Sitzung fest. Es gebe „schon genug Informationen“ zu dem Thema. Einen solchen Arbeitskreis sehe die FWG nur als „Instrument“, um das Ganze in die Länge zu ziehen, erhielt er Unterstützung von seiner Parteikollegin Marlene Früchtenicht. Sollte es eine Arbeitsgruppe geben, fordere die FWG daher eine zeitliche Begrenzung bis Weihnachten und regelmäßige Informationen für die Bürger, zum Beispiel im Bericht der Bürgermeisterin. Auch Heinz-Jürgen Michel von den Grünen sah keine Notwendigkeit für eine Arbeitsgruppe. Um die Bürger miteinzubinden, sei vielmehr eine öffentliche Sitzung zu diesem Thema sinnvoller.

Dem widersprach Wilken Hartje von der CDU. Man wolle mit dieser Arbeitsgruppe „keine Zeit vertüddeln“; die Faktenlage, die Argumente, die Zahlen, die Möglichkeiten, das sei einfach eine Riesenvielfalt. Daher sei es wichtig, dass alle das gleiche Basiswissen haben, wenn es in die politische Diskussion und den Dialog mit den Bürgern gehe. Der Rat müsse eine Regelung für alle Bürger finden, für die Allgemeinheit und auch für die Stadt – eine Regelung, mit der die Mehrheit zufrieden sei. Unterstützung dafür erhielt er von Peter Jahnke von der SPD: „So einfach wie im FWG-Antrag dargestellt, ist es nämlich nicht.“ Vielmehr sei es wichtig, die Zusammenhänge in der gesamten Komplexität des Themas auch mal wieder darzustellen. Zu den Zusammenhängen, Auswirkungen und Möglichkeiten hinsichtlich der Straßenausbausatzung beziehungsweise ihrer Abschaffung informierte zudem die Stadtverwaltung. „Für eine fundierte Abwägung, um dann zu einem Entschluss zu kommen, sollte man alle Möglichkeiten beleuchten und auch miteinander diskutieren“, so Bürgermeisterin Suse Laue.

Man müsse sich darüber im Klaren sein, dass die Kosten des Straßenausbaus mit Abschaffung der Straßenausbaubeiträge vollumfänglich aus dem städtischen Haushalt finanziert werden müssten. Das dürfte angesichts der weiteren Pflichtaufgaben der Stadt – Laue nannte als Beispiele den Ausbau der Grundschulen Heiligenfelde und Barrien – und auch angesichts der bereits beschlossenen freiwilligen Aufgaben, zu denen sich die Stadt bereits bekannt habe, wie etwa das Hallenbad, schwierig werden – selbst wenn keine finanziellen Einbußen als Auswirkungen der Corona-Pandemie zu erwarten wären. „Das ist im Augenblick ein wenig sportlich“, fand Laue.

Anhebung der Grundsteuer möglich

„Deshalb müssen wir uns Gedanken machen, was als Gegenfinanzierung herangezogen werden kann“, führte die Bürgermeisterin weiter aus. Eine Möglichkeit sei etwa die Anhebung der Grundsteuer, die aus Sicht des Rathauses in diesem Fall „zwingend“ erforderlich wäre. „Und da sind 30 Punkte mit Sicherheit zu niedrig.“ Laue warnte vor einer Erhöhung der Gewerbesteuer. Die Betriebe hätten durch Corona ohnehin schon „eine sehr, sehr schwere Zeit“, und letztendlich seien alle auf eine weitere positive wirtschaftliche Entwicklung angewiesen.

Im neuen Kommunalabgabengesetz seien zudem Regelungen aufgenommen worden, die die Belastung für die Bürger verringern könnten, heißt es in der Vorlage weiter. Dazu gehören unter anderem vereinfachte Ratenzahlungen, ein höherer städtischer Anteil, Zuschüsse durch Dritte oder eine geringere Belastung von Eckgrundstücken.

Der Stadt sei daher auch daran gelegen, dass sich eine Arbeitsgruppe mit dem Thema intensiv auseinandersetzt. Dort könnte auch sachkundiger Beistand hinzugezogen werden, um nach sorgfältiger Abwägung zu einem Ergebnis zu kommen.