Vorfreude: Irina Heinrich (links) und Suse Laue (rechts) beobachten die ersten Meter von Maria Gomes auf dem Dienst-Pedelec. (Vasil Dinev)

Syke. Es ist schneeweiß und hat einen grünen Schriftzug, wie die Syke-Farben. Passender hätte es gar nicht werden können: das neue Dienst-E-Bike der Stadt. Dass die Farbgebung so passend ist, war Zufall; die Anschaffung des neuen E-Bikes ist es nicht. Bestimmt ist es für Maria Gomes, Mitarbeiterin im Ordnungsamt. „Damit sie mobiler ist und an vielen Orten schneller sein kann“, wie Bürgermeisterin Suse Laue sagt.

Es ist das dritte E-Bike in Besitz der Stadt. Suse Laue sieht die Stadt in dieser Hinsicht als Vorbild für ein Umsteigen aufs Rad. „Das ist gewünscht, auch für den Arbeitsweg“, sagt sie. Pedelecs eignen sich dafür hervorragend, findet sie. „Man ist schnell unterwegs, ohne in Schweiß zu geraten.“ Daher seien beispielsweise auch Kundenbesuche gut damit zu erledigen. „Und man kann längere Strecken zurücklegen“, fügt Irina Heinrich von Zweirad-Heinrich hinzu. Mit der Anschaffung und Bereitstellung von E-Bikes zeige die Stadt also, dass Fahrräder auch beruflich zu nutzen sind. „Wir wollen unsere Mitarbeiter überzeugen“, begründet sie die Anschaffung des 2400 Euro teuren Fahrrads.

Maria Gomes muss nicht mehr überzeugt werden. Sie ist es schon. „Das ist sehr praktisch“, sagt sie zu ihrem neuen fahrbaren Untersatz und freut sich über die Ausstattung und den Komfort, den das Pedelec der Marke Kettler bietet. Eine erste Proberunde hat sie auch schon gedreht und ist durchweg begeistert von dem Rad. Es hat einen niedrigen Einstieg, zwei Körbe, einen hinten und einen vorn, und ist mit einem 400 Watt-Bosch-Motor ausgestattet. Das verschafft der Ordnungsamtsmitarbeiterin eine Reichweite von 127 Kilometern. „Schaltet sie in den Turbo-Modus an“, so Irina Heinrich, „sind es immerhin auch noch 50 Kilometer Reichweite.“

Schneller als mit dem Auto

Die elektronische Unterstützung ist über vier Stufen regelbar; das Rad selbst hat acht Gänge. „Ich finde es total perfekt“, sagt Maria Gomes. Denn immerhin ist sie nicht nur in der Innenstadt von Syke unterwegs, um Parksünder aufzuschreiben, sondern auch in den Ortschaften. Und auch innerhalb Sykes sei man in vielen Bereichen mit einem E-Bike häufig schneller unterwegs als mit einem Auto.

Die Arbeit der Ordnungsamt-Mitarbeiterinnen bestehe jedoch nicht nur aus „Knöllchen schreiben“, betont Suse Laue. Es gehe vielmehr um Aufklärung und Information. „Das ist mehr Prävention als alles andere“, sagt die Bürgermeisterin. Die Mitarbeiterinnen sprechen Fehlverhalten an, erklären, warum Halte- und/oder Parkverbote in bestimmten Bereichen erforderlich sind und beantworten Fragen. Das gelte insbesondere jetzt zur Corona-Zeit, wo auch die Überprüfung der Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln mit zu den Aufgaben der Ordnungsamtsmitarbeiterinnen gehöre.

„Ich freue mich schon darauf, mit dem Rad unterwegs zu sein“, sagt Maria Gomes und sucht noch einen passenden Helm aus, denn Sicherheit wird groß geschrieben. Dazu gehört auch, dass das Pedelec einen Rücktritt hat. „Das ist sicherer, vor allem, wenn mehrere das Fahrrad benutzen“, ist auch Irina Heinrich überzeugt. Denn: Ist Maria Gomes nicht im Einsatz und das Rad somit frei, können auch andere Rathausmitarbeiter den Drahtesel für dienstliche Fahrten nutzen. Das werde bereits mit den anderen beiden Diensträdern so gehandhabt, so Suse Laue. Dazu gebe es bereits einen Kalender, in den die jeweiligen Dienstzeiten eingetragen werden. Schließlich gelte auch für die städtischen Mitarbeiter, dass man sie überzeugen wolle.