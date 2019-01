Es tut sich was im Friedeholz: Jugendliche werkeln dort zurzeit an einer Bike-Anlage. (Michael Braunschädel)

Syke. Das Syker Friedeholz ist für viele Menschen ein Ort der Erholung. Während die einen einen gemütlichen Spaziergang machen oder joggen, kreuzen auch immer wieder Reiter oder Biker den Weg. Und Letztere erhalten bald sogar eine eigene Strecke im Wäldchen. Zu verdanken ist das dem Engagement einer Gruppe Jugendlicher und derer Eltern. Sie wollten Sykern eine Möglichkeit geben, auch ohne lange Reise mit dem Bike einen Adrenalinkick zu erleben. Mehr als 100 Stunden Arbeit sind bereits in das Projekt geflossen.

Tommy, Pius und Justin kämpfen sich mit Axt und Spitzhacke Stück für Stück durch den gefrorenen Boden. Die Motivation gibt ihnen zusätzliche Kraft, schließlich muss eine Kerbe für einen Stützbalken geschlagen werden, der später einer Rampe Halt gibt. Regelmäßig fuhr das Trio mit Freunden zu Bike-Anlagen nach Osnabrück und in den Harz. „Das kostet aber eine Menge Geld und eine Menge Zeit“, erzählt Peter Retzlaf, Vater von Tommy und Unterstützer des Projektes. Auch die anderen Eltern waren nicht gerade begeistert, dass die Kids teilweise Züge um 6 Uhr nahmen. Der Wunsch der Jugendlichen nach einem Home-Spot, also nach einer eigenen kleinen Anlage, wurde immer lauter. Die Eltern waren erst recht dafür und legten Geld zusammen, um den Traum zu verwirklichen. Doch vorher brauchte es noch etwas viel Wichtigeres: einen Ort. Darum nahm man Kontakt zu Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier auf. „Er war sowas von hilfsbereit und offen für die Idee, unglaublich“, blickt Retzlaf, selber Mountainbiker, zurück. Flott wurden die Elternvertreter und der Revierförster im Friedeholz fündig. „Er war einfach einverstanden. Wir haben uns erst gefragt, ob das wirklich real ist und haben dann sofort angefangen zu bauen“, führt Retzlaf aus. Um die Rampen zu modellieren hat Peter Retzlaf 140 Tonnen Lehmsand organisiert. Eine 20 Zentimeter dicke Schicht soll genug Grip verschaffen.

Und wieder wurden die kreativen Köpfe überrascht: Auch das Holz wurde von Förster Tegtmeier zur Verfügung gestellt. „Er hat uns Bäume markiert, die wegmüssen. Wir hatten immer Angst, dass wir jeden Baum bezahlen müssen“, sagt Retzlaf. Er ist fasziniert von so viel Güte von offizieller Seite und zugleich Tatkraft durch die eingeschworene Truppe. „Die Jungs sind nach der Schule bei Wind und Wetter draußen. Jede Woche kommt ein Elternpaar und kocht für uns“, erzählt der 57-Jährige vom festen Kern aus acht Leuten. Regelmäßig werde man die Strecke überwachen, um Vandalismus und Vermüllung im Keim zu ersticken. Die Nutzung der Anlage soll nicht uneingeschränkt gestattet werden, sondern nur, wenn Mitglieder der Gruppe selber vor Ort sind. Damit soll auch ein Biker-Tourismus auf der Strecke verhindert werden. „Ein wenig Angst vor dem Sommer habe ich aber schon“, gibt Retzlaf zu. Für die Zeit dazwischen wird der Anfahrtturm – ein Holzgestell am Start der Strecke – mit einer Kette abgesperrt. „Und ohne den kann man nicht fahren, weil die nötige Geschwindigkeit fehlt“, erklärt Retzlaf.

Zwischen Sorge und Freude

Die Anlage selber wird in drei Strecken aufgeteilt. Links ist schon eine Downhill-Line fertig, auf der die Geschicklichkeit trainiert wird. Dafür wurden Wurzeln und Steine freigelegt. In der Mitte soll ein schlangenförmiger Holzsteg entstehen. „Zum Ende hin wird der Steg immer schmaler. Damit trainieren die Kids ihren Gleichgewichtssinn und verlieren die Angst vor der Höhe.“ Doch dafür würden aktuell noch die finanziellen Mittel fehlen. Rechts werkeln die Freiwilligen an einer Freeride-Line. „Hier nutzen wir das natürliche Gelände und bauen Rampen.“ Mit der Anlage können sich Jugendliche kontrolliert austoben „und sind nicht irgendwo“. „Außerdem stärkt es das Wir-Gefühl. Jeder gibt sich gegenseitig Tipps, das ist eine richtige Gemeinschaft“, erläutert Peter Retzlaf.

Auf ihrem Spaziergang werden auch Marlene und Katja Neumann auf den Neuzugang im Wald aufmerksam. Sie finden das Projekt gut. Eine Gefahr für Spaziergänger sehen sie nicht. „Der Wald ist ja groß genug und jetzt kommen einem ja auch schon Reiter und Radfahrer entgegen“, sind sie sich einig. Der Syker Manfred Barg bleibt dennoch skeptisch. Er sieht es schon kommen, dass sich die Fahrer nicht auf ihre Anlage beschränken. „Und wenn sich das herumspricht, kommen noch viele von außerhalb dazu und es werden Wettbewerbe veranstaltet.“

Sorgen, die Revierförster Heinz-Dieter Tegtmeier schnell zerschlagen kann. „Die Nutzung muss auf die Abfahrtswege begrenzt sein und daran müssen sich die Jungs auch halten.“ Und davon ab sei es nichts Neues, dass das Friedeholz von Bikern genutzt werde, „Das hat es immer schon gegeben.“ Darüber hinaus soll geregelt werden, dass die Anlage an bestimmten Tagen nicht genutzt werden darf, damit auch die Spaziergänger Zeit haben, ungestört die frische Luft zu genießen. Mit dem Ja zur Anlage wollte er die Initiative der Jugendlichen unterstützen. „Die werden sonst immer nur kritisiert, dass sie am Telefon oder Computer sitzen. Jetzt können sie raus.“ Heinz-Dieter Tegtmeier wird aber auch in der nächsten Zeit ein Auge auf das Geschehen haben. „Für die Zukunft muss man sich aber daran gewöhnen, dass es dort lebhafter zugeht.“