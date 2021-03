In einer Online-Umfrage können Syker Bürger nun ihre Wünsche für die Innenstadt mitteilen. (Tobias Denne)

Für die Syker Innenstadt tut sich was. Der Rat hat den Kauf von Wessels Hotel auf den Weg gebracht und lässt nun auf Antrag der FWG auch Zwischennutzungen für Leerstände sowie anderweitige Nutzungsmöglichkeiten von Gebäuden an der Hauptstraße prüfen. Dazu passt die Erstellung eines Einzelhandelskonzeptes, das die Stadt Syke derzeit in Kooperation mit dem Planungs- und Gutachterbüro Stadt + Handel erarbeitet. Im Zuge dessen hat Erster Stadtrat Thomas Kuchem nun einen „dringenden Appell“ an alle Bürger: die Teilnahme an einer Online-Befragung zur Syker Innenstadt.

Sie startet an diesem Montag, 15. März, und kann auf der Homepage der Stadt Syke unter www.syke.de bis einschließlich Freitag, 2. April, ausgefüllt werden. Die Fragen sollen zum einen die Nutzung der Innenstadt erfassen, also was die Bürger in die Innenstadt führt, wie oft sie dort sind, wie sie dorthin gelangen, was ihnen gefällt. Zum anderen sind die Bürger aber auch aufgerufen, mitzuteilen, was ihnen nicht gefällt, was sie vermissen und was sie sich dort wünschen würden. Die Teilnahme ist anonym und freiwillig, betont Kuchem. Er verdeutlicht allerdings: „So besteht die Möglichkeit an der Gestaltung der Innenstadt teilzunehmen.“ Es sei eine Chance für die Bürger, ihre Wünsche und Anregungen einzubringen.

Diese Befragung ist nur ein Baustein in der Erstellung eines Einzelhandelskonzepts für Syke. Dass dies nun geschieht, hat zwei Gründe, führt Kuchem aus. Zum einen habe sich die Stadt Syke in einer Vereinbarung mit dem Kommunalverbund dazu verpflichtet. Als sogenanntes Mittelzentrum komme Syke in der Region eine bestimmte Bedeutung zu. Dazu gehören bestimmte Einrichtungen, die über die Grundversorgung des täglichen Bedarfs hinausgehen. Das sind unter anderem weiterführende Schulen, ein Hallenbad und eben auch eine funktionierende Innenstadt.

Diese unterliegt aber wie in anderen deutschen Städten jeder Größe bereits seit einiger Zeit einem Strukturwandel. „Der Handel als Frequenzbringer ist passè“, sagt Kuchem. Als Stadt müsse man sich daher etwas einfallen lassen, damit die Innenstädte lebendig bleiben.

Eine Idee für Syke ist bereits mehrfach angesprochen worden: der Umzug der Bibliothek in die Hauptstraße. Weitere Vorschläge hat der Antrag der FWG ins Gespräch gebracht: Pop-Up-Stores, Start-Up-Flächen oder Co-Working-Spaces. Um dies in Gang zu bringen, müsse man allerdings erst einmal sehen, wie der Stand der Dinge ist. Dieser sowie der Bedarf und die Wünsche der Bürger sollen nun erfasst werden.

Konzept soll bis Ende 2021 entstehen

Weitere Bestandteile sind eine anschließende Umfrage in der Hauptstraße im April und Gespräche mit den ansässigen Händlern, kündigt Kuchem an. Hinzu kommen weitere Punkte wie etwa die Anzahl der Bauflächen, die Verkehrsführung und die Anzahl der Parkplätze. Liegen die Erkenntnisse aus all diesen Punkten auf dem Tisch, „gehe ich davon aus, dass man schon einen ganz guten Überblick hat.“ Darauf aufbauend soll dann ein Konzept erstellt werden. Bis Dezember 2021 soll es stehen.

Kuchem und Bauamtsmitarbeiterin Yasmin Heinemann gehen davon aus, dass dieses Konzept künftig auch bei der Vermarktung von Flächen in der Innenstadt unterstützen kann. „Denn so ist quantifizierbarer, was tatsächlich benötigt wird“, erläutert Yasmin Heinemann. Dann könne mit Zahlen belegt werden anstatt mit dem Bauchgefühl, dass in Syke beispielsweise ein Herrenausstatter fehlt.

Dass die Befragung und der Start des Erarbeitung eines Einzelhandelskonzepts ausgerechnet in die Corona-Zeit fällt, sieht Thomas Kuchem nicht unbedingt als Nachteil. „Corona ist eine Krise, gerade auch für den stationären Handel, aber in dieser Hinsicht kann es auch eine Chance sein, sich zu verändern“, ist er überzeugt. Denn das sich etwas ändern muss, sei bereits vorher klar gewesen. In Syke soll das nun angegangen werden.