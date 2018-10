Gaben sich in der Nolteschen Scheune in Süstedt die Ehre: Otto Groote (links) und Martin Czech. (Janina Rahn)

Süstedt. Das Folk-Duo Groote und Czech traf am Sonnabendabend in der Nolteschen Scheune in Süstedt auf eine erwartungsvolle Zuhörerschaft. Ihr Konzert „Lieblingslieder“ wurde vom Süster Kring ermöglicht und primär von Winfried Metzner organisiert. Mit knapp zwei Dutzend ihrer Lieblingslieder im Gepäck, die nach Grootes Aussage auch Herzenslieder seien, präsentierte sich das Duo auf der Bühne. Die eigenen Stücke und adaptierten Songs wurden – vorwiegend auf Plattdeutsch und Englisch – zum Teil auch in hochdeutscher und dänischer Sprache im Wechsel gesungen. So bleibt ihr Ursprung authentisch erhalten und sie bekommen doch eine individuelle Note in der Auslegung.

Der Singer/Songwriter Otto Groote aus Ostrhauderfehn, inzwischen Bremer, und Folk-Musiker Martin Czech aus dem Raum Osnabrück treffen sich seit mehr als einem Jahrzehnt ein- bis zweimal wöchentlich zum Musizieren und um ihren Liederzyklus weiter zu entwickeln. Beide Künstler favorisieren Songs aus dem Norden, seien es norddeutsche, irische oder schottische. Zudem hat Czech eine Vorliebe für die Interpretation skandinavischer Vorlagen etwa aus Dänemark. Seit 2005 werden Grootes musikalische Interessen von einem „starken Bedürfnis nach kreativem Tun“ und einer immerwährenden „Suche nach Wahrhaftigkeit“ getragen. Mit den Mitgliedern des Otto-Groote-Ensembles veröffentlichte er seit 2006 mehrere Alben. Czech tourt anderweitig als Leadsänger mit der Band An Rinn.

Musiker kamen gut an

Mit dem Song „Wild Geese“, teils in der plattdeutschen Fassung „Wilde Goosen“, eröffnete Groote das Konzert im schlichten Ambiente des ehrwürdigen Baudenkmals. Das Publikum erfuhr zu diesem Titel, dass er darin seine eigene Kinderzeit in Ostfriesland künstlerisch verarbeitet habe. Mit ihrer musikalischen Darbietung kamen die beiden Musiker sehr gut an. Sie traten im Wechsel auch als Solo-Sänger auf, aber begleiteten sich sehr empathisch mit den Gitarren und unterstützten sich ausgewogen. Es fiel sicherlich nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen, welche der Songs am meisten zu Herzen gehen. Ob zum Beispiel Czechs Solo „Song for Ireland“ erklang oder „Forever Young“ von Groote intoniert wurde. Er begeisterte nicht nur mit dem Dylan-Song, sondern bot offenbar eine Hommage an den ausgezeichneten Künstler an.

Darüber hinaus identifizierten sich bei diesem Lied auch die Zuhörerinnen und Zuhörer vermutlich ebenso gerne mit der inhaltlichen Aussage, wie es offenkundig Joan Baez getan hatte. Letzteres wurde von Groote mit verbindenden Worten unterhaltsam offeriert. Gut gelaunt und dem Publikum zugewandt moderierte er das Programm insgesamt und stellt unter anderem Bezüge her zu seiner Kindheit im Moor.

Im weiteren Verlauf überzeugten die Folkmusiker durch die engagierte Umsetzung ihrer Auswahl wie des irischen Auswandererliedes „Isle of Hope“ aus der Sicht eines 15-jährigen Mädchens und dem Titel „Roses from the wrong man“. Als Vorbild galt hier Ian McIntosh mit seiner „Lust am Singen“. Durch das Publikum ging ein leises emotionales Raunen, anerkennend war zu hören: „Sehr schön!“ – „Ja, sehr schön!“.

Auch im zweiten Teil des Scheunenkonzerts wirkten Grootes sanfte Stimme, sein angenehm weiches Timbre, und Czech in kräftiger, tieferer Stimmlage. Beide ergänzten sich nicht nur im Refrain harmonisch. Sie wurden ihren Ansprüchen gerecht, mit einem klaren Bild und einfacher Melodie berühren zu wollen und stimmig anzukommen. „Wie alles aus einem Guss“, sollte es sein. Und tatsächlich: Sie boten ein rundum geschlossenes Folkmusic-Paket.

Im schönsten Sinne erfolgte eine ganzheitliche Darbietung nicht zuletzt bei dem ernsthaften Inhalt des plattdeutschen Liedes „Heven is för die Engels“ und dem als „Super-Lieblingslied“ bezeichneten „Lonesome Robin“ in der Version von Luka Bloom: Das Publikum sang leise mit. Die Zugaben waren also wahrhaftig vorprogrammiert.