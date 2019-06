Sie erhoffen sich viel von der Kooperation: Nikolai Tezlaw (von links), Suse Laue, Lars-Kristian Vollmer, Thorsten Abeling, Markus Widera, Rolf Rosenwinkel, Rainer Heusmann, Lena Stöver und Mandy Peukert. (Sebi Berens)

Syke. Berufsorientierung, das hieß früher für die Schulen: ein Praktikum und der Gang zum Berufsberater. Längst vergangene Zeiten. Erst recht, seit sich das Gespenst des Fachkräftemangels in den Unternehmen festgesetzt hat. Nun ist es an den Firmen, sich zu kümmern. Girls Day, alljährliche Praktika, Berufsinformationsbörse, Expertentag – die Betriebe sind im Kampf um gute Auszubildende deutlich umtriebiger. Jetzt wurde eine weitere Variante aus der Taufe gehoben: Am Dienstag unterschrieben der Landkreis Diepholz, die Realschule Syke und die Wesemann-GmbH einen Kooperationsvertrag. Das Ziel formulierte Lehrer Rainer Heusmann: „Inhalte, die wir in der Schule nicht so gut vermitteln können, direkt vor Ort bei Wesemann behandeln.“

Markus Widera, Vertriebsleiter beim Syker Laboreinrichter, Realschulleiter Rolf Rosenwinkel und Thorsten Abeling, Fachdienstleiter Bildung beim Landkreis Diepholz, setzen ihre Unterschrift unter die Vereinbarung, die langfristig geplant, aber zuerst einmal nur für ein Jahr ausgelegt ist. Langsam soll es angehen. Mit einer sechsstündigen Basiserkundung, die das Unternehmen als soziales und ökonomisches System beleuchten soll. Mit dem Thema „Produktion und Absatz“ für das Profilfach Wirtschaft und dem Workshop „Vom technischen Zeichnen zum CAD“ mit jeweils zwei Stunden. Nicht eben viel. „Aber wir wollen lieber wenig machen und das gut“, erklärt Christoph Merschhemke vom beratenden Institut „Kurs Zukunft“.

Angeregt wurde diese Zusammenarbeit von Rainer Heusmann, bei der Syker Realschule zuständig für die Berufsorientierung. Er sieht in der Kooperation die Möglichkeit zu einer Win-Win-Situation. „Mit Wesemann haben wir ein kleines Juwel vor Ort“, freut er sich, dass seine Idee jetzt umgesetzt wird. „Dort können wir auch mit mehreren Fächern andocken.“ Als Beispiele nannte er Wirtschaft, Technik und Naturwissenschaften. Inhalte wie technisches Zeichnen und betriebliche Grundaufgaben „können wir in zehn Unterrichtsstunden nicht so darstellen wie direkt vor Ort bei Wesemann“.

Apropos darstellen: Das möchte natürlich auch die Wesemann-GmbH. Sich selbst nämlich. Das Unternehmen sieht sich als Black Box. Heißt: Viele wissen nicht, was Wesemann eigentlich macht. Dabei liegt laut Markus Widera der „Nabel der Laborwelt in Syke“. Hochtechnologie werde im Syker Gewerbegebiet hergestellt. Europaweit sei das Unternehmen in Fachkreisen bekannt, aber: „Die breite Öffentlichkeit kennt uns nicht.“ Dabei gebe es den Laboreinrichter seit mehr als 50 Jahren in Syke. Er beschäftigt rund 180 Mitarbeiter. „Mit dieser Kooperation wollen wir jetzt auch die jungen Menschen erreichen.“

Der Landkreis Diepholz, obwohl nicht Schulträger, ist mit von der Partie, weil der Bildungsbericht viele Ausbildungsabbrüche im Handwerk verzeichnet hatte. „Da müssen wir was tun“, fasste Thorsten Abeling die Konsequenzen zusammen. Ein Handlungsauftrag war: Kooperationen zwischen Schulen und Unternehmen stärken. Im vergangenen Jahr war das Fach Ernährungswirtschaft an der Reihe, jetzt sind es Handwerk und Pflege. Die Unterschrift unter die Vereinbarung zwischen Realschule, Wesemann und Landkreis sei die erste im Jahre 2019, fünf weitere sollten folgen, so Mandy Peukert vom Landkreis Diepholz.

Und was sagt der Schulträger, die Stadt Syke? Bürgermeisterin Suse Laue fand es „absolut fantastisch“. Es gelte, jungen Menschen Wege aufzuzeigen. Syke habe ein tolles Gewerbegebiet mit fantastischen Möglichkeiten. Darunter einen „Hidden Champion“ wie Wesemann. „Den jungen Leuten ist nicht klar, was da läuft.“

Nach einem Jahr soll es einen Zwischenstand geben. Und dann die Fragen: Läuft es gut? Geht es weiter? „Wir müssen die Dinge Stück für Stück wachsen lassen“, sagt Mandy Peukert und hofft auf weitere Ideen der beteiligten Akteure.