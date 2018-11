Eingeschenkt: Unter die 80 Besucher haben sich auch viele neue Gesichter gemischt. (Jonas Kako)

Syke. Ein bewährter Rahmen mit immer wieder‎ neuen Inhalten in wohldosierten Abständen – das ist das Konzept des Syker Bürgermahls. Zum neunten Ma(h)l hatte die Bürgerstiftung eingeladen – zu einem Dreigängemenü mit interessantem Fachvortrag. Diesen lieferte diesmal Professor Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut für Meeres- und Polarforschung. Unaufgeregt brachte der Experte das Thema Klimawandel den Zuhörern nahe. Dabei ist das Thema durchaus als Aufreger geeignet, denn Pörtner machte deutlich, dass der Mensch mit dem derzeitigen ungebremsten (oft unreflektiert hingenommenen) Ausstoß von Treibhausgasen die Zukunft aufs Spiel setzt. Nicht unbedingt die eigene, aber die der folgenden Generationen.

Pörtner, der Mitglied im Weltklimarat ist, agierte nicht ideologisch und hob den Zeigefinger nicht mahnend. Vielmehr zeigte er sachlich und fundiert die Zusammenhänge auf zwischen Massentierhaltung, Emissionen, Klimaveränderung, Anstieg des Meeresspiegels und dem fatalen Sterben der Artenvielfalt. Auch wenn einige der Präsentationen an der Leinwand nicht komplett zu erfassen waren, war der Vortrag verständlich und idealerweise bei den Adressaten wirksam und nachhaltig. In der Fragerunde zeigte sich, wie souverän und inhaltlich stark Pörtner ist. Denn ebenso frei wie er vorgetragen hatte, so sicher, verständlich und umfangreich beantwortete er die Fragen. Mit 80 Besuchern an den Tischen war der große Saal der Kreissparkasse, der bei Konzerten bis zu 199 Menschen fasst, voll besetzt. „Gut die Hälfte war schon im letzten Jahr dabei“, erklärte Stiftungsrat Michael Lux, der sich über die Neulinge freute.

Gut eine halbe Stunde länger als die anvisierten drei Stunden dauerte die Veranstaltung, die dennoch wie im Fluge verging. Für die kulinarisch Interessierten: Als Hauptgericht gab es Roastbeef mit Gratin und Champignons oder Ratatouille mit Feta. Den Abschluss eines informativen Vormittags bildete eine Tasse Kaffee mit Schokokuchen an warmen Waldbeeren – als süßes Versprechen für das das zehnte Bürgermahl sozusagen. Ralf Michel hatte in seiner Begrüßung den Schlagbegriff „Spätsommer statt Novemberdepression“ zitiert und ergänzte prägnant: „Lassen Sie uns übers Wetter reden.“ Von der Trockenheit im Sommer und Unwettern im Herbst habe jeder etwas mitbekommen. Diese Extreme und vor allem die zeitliche und örtliche Verschiebung der typischen Wettersituationen seien untrügliche und warnende Zeichen einer gefährlichen Veränderung. Pörtner ergänzte später, dass selbst die extremen Winter in Nordamerika drohende Anzeichen seien, auch wenn sie auf den ersten Blick nicht auf Erwärmung hindeuteten.

Das stückweise Verschwimmen der Klimazonen sei das Problem, das wirke sich auf die Meerestemperaturen aus. Pörtner verdeutlichte den gestörten Tiefwasserstrom vom Nordpol um Südafrika herum durch den Indischen Ozean bis in den Pazifik. Der Golfstrom, der für das moderate Klima in Europa sorge, habe sich schon abgekühlt. „Ohne ihn hätten wir hier Wetter wie in Neufundland.“ Die Erkenntnisse seien ja da, hieß es in der Fragestunde. Ja, so Pörtner, der die Lösungsansätze nicht in der Wissenschaft sieht und für seinen moderaten Tonfall schon eindringlich warnte: Politische Untätigkeit und gesellschaftliche Trägheit seien die Probleme. „Technik und Finanzen sind vorhanden.“ Pörtner sprach von Schmerzen der Übergänge zum Umdenken. Er sehe in der Klimafrage eine Schicksalsfrage. Die gerade noch verkraftbare Erderwärmung von 1,5 Grad sei schon Jahrzehnte zu früh erreicht. Hochrisiken seien das Sterben der Warmwasserkorallen, der Rückgang des arktischen Eises und der drohende Einbruch in der Fischerei. „Die Menschheit ist unbelehrbar, dass sie an fossilen Brennstoffen festhält.“ Schwierig könne der Klimawandel vor allem werden, weil die Menschen sich in den 8000 Jahren stabilen Klimas darauf eingestellt und beispielsweise nahe der Küsten gesiedelt hätten.

Bewusstsein und Umdenken waren häufige Begriffe an diesem Tag. Ralf Michel hatte eingangs aus einer Pressemeldung zitiert: „Die Bundesregierung sieht keinen Zusammenhang zwischen Klimawandel und steigenden Bierpreisen.“ Es habe eine wissenschaftliche Untersuchung zur Gersteernte gegeben. „Vielleicht war das genau die richtige Meldung, um den Klimawandel ins Bewusstsein zu bringen“, erklärte er mit leichter Süffisanz.