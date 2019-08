Eigentlich sollten die Mitarbeiter des Rathauses bald in neue Räume ziehen. Allerdings hat sich der Preis für einen Neubau mit Umzug und Möblierung fast verdoppelt. Ob man diesen Weg nun weitergeht, entscheidet der Stadtrat am 29. August. (Braunschädel)

Eigentlich sollten die Arbeiten an dem Neubau schon im vollen Gange sein. Eigentlich hätte der Umzug schon Ende des Jahres erfolgen können – wenn alles nach Plan verlaufen wäre. Ist es aber nicht. Das Projekt „Neues Rathaus“ verzögerte sich immer wieder und damit auch der Beginn der Bauarbeiten und der Umzug der Mitarbeiter. Zuletzt hieß es, dass der Umzug – wenn alles gut läuft – im Jahr 2021 stattfinden kann. Doch plötzlich steht das neue Rathaus wieder auf wackeligen Beinen und es ist fraglich, ob ein Neubau überhaupt infrage kommt. Denn: Die Kosten für das gigantische Projekt sprengen den Rahmen, den sich die Stadt selbst gegeben hat. Statt der ursprünglich rund 6,2 Millionen Euro würde das Projekt nun mindestens 10,4 Millionen Euro verschlingen. Das geht aus der Unterlage zur Sitzung des Stadtrates hervor.

Der Rat der Stadt Bassum wird sich daher am Donnerstag, 29. August, mit der Frage beschäftigen, ob sich die Lindenstadt überhaupt ein derartiges Rathaus leisten kann. Grund für die neuen Zahlen ist die Angebotsabgabe, die vor wenigen Monaten endete. In den Kosten sind der Kauf des Gebäudes, des Grundstücks und Umzug sowie Möblierung enthalten. „In den Haushalt 2019 wurde eine Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von 6,155 Millionen Euro aufgenommen“, heißt es in der Vorlage zur öffentlichen Sitzung im evangelischen Gemeindehaus ab 19.30 Uhr. Dahin enthalten waren bereits Kosten für Bau und Grundstück (5,78 Millionen Euro) sowie Umzug und Möbel (375 000 Euro).

Bürgermeister Christian Porsch bestätigte auf Nachfrage, dass eine generelle Preissteigerung der Grund für die Differenz ist. „Das ist eine galoppierende Kostensteigerung“, sagte Porsch. Denn zunächst war eine Deckelung in Höhe von 4,85 Millionen Euro (ohne Umzug und Ausstattung) festgesetzt worden. Die Steigerung muss nun am 29. August durch den Rat legitimiert werden. Denn zu den ursprünglich angedachten rund 6,2 Millionen Euro sind nun Mehrkosten in Höhe von 4,34 Millionen Euro dazugekommen – und eine Mehrbelastung der Ergebnishaushalte für 2021 und später. Die Gründe dafür seien zum einen ein höherer Aufwand für Abschreibungen und höhere Zinsen für den Investitionskredit. Gleichzeitig müsste, damit der Kredit getilgt werden kann, mehr erwirtschaftet werden. „Eine Reduzierung der Angebotssumme ist nur geringfügig möglich durch Einsparungen im Bereich der Ausstattung sowie Reduzierung der Nutzflächen“, heißt es weiter. Also eher ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Frage, die sich die Ratsmitglieder demnach stellen müssen, ist, ob das Ausschreibungsverfahren fortgeführt werden soll. Falls dem so sein sollte, müsste die bereits aufgenommene Verpflichtungsermächtigung um die zusätzliche Summe von 4,34 Millionen Euro aufgestockt werden.

Verwaltung hat klare Meinung

Die ersten Gespräche für einen etwaigen Neubau des Rathauses wurden bereits vor mehr als zwei Jahren geführt. Die Vorstellungen vonseiten der Stadt waren überschaubar. Im neuen Haus sollten die rund 45 Mitarbeiter Platz finden, der Sitzungssaal soll etwa 200 Menschen beherbergen können. Der Standort sollte im zentralen Versorgungsbereich liegen und barrierefrei sein. Allerdings sieht die aktuelle Beschlussvorlage vor, das Ausschreibungsverfahren wegen Unwirtschaftlichkeit aufzuheben. Denn im Zuge der Planungen für das neue Rathaus habe sich einiges an Veränderungen ergeben – wie etwa die Situation der Kindertagesstätten in der Lindenstadt. Mit Blick auf die kommenden Jahre ist Christian Porsch bewusst: „Wir haben künftig noch einiges vor der Brust.“