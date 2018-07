Syke-Henstedt. Ein Leichtverletzter und ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro – das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich in Henstedt ereignet hat. Eine Autofahrerin war am Sonnabend auf der Halbetzer Straße unterwegs und wollte am Denkmal nach links Richtung Syke abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizeiangaben einen Kradfahrer, der auf der Henstedter Straße in Richtung Heiligenfelde fuhr. An der Kreuzung stießen die Fahrzeuge nach Angaben der Polizeiinspektion Diepholz zusammen, wobei der Kradfahrer verletzt wurde. Er wurde in ein Bremer Krankenhaus gebracht.