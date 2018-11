Twistringen. Ein kräftiger Tritt und seine Folgen: Am Montag ist die Glaseingangstür an einem Betreuungsraum der Twistringer Grundschule beschädigt worden. Wie die Polizei mitteilt, trat ein Unbekannter gegen 14 Uhr mit seinem Schuh gegen die Tür des Gebäudes an der Bahnhofstraße und verursachte dadurch einen Schaden von etwa 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0 42 43 / 94 24 20 entgegen.