Bewegend: In ihren Liedern erzählen die Musiker von Ballad Of Crows Geschichten von Liebe, Leben, Tod und Glück. (Jonas Kako)

Süstedt. Die Annahme, der Bandname Ballade Of Crows sei nach dem Gedicht des amerikanischen Literaturprofessors Joseph Duemer gewählt, erwies sich als falsch. Steve Crawford und Pete Coutts, die mit Paul Bremen am Sonnabend in der Nolteschen Scheune auftraten, kannten es nicht. „Wir wollten uns einen ganz speziellen Namen geben. Bei einem Fischschwarm spricht man zum Beispiel von einer 'Schule Fische' oder im Parlament ist im Englischen von einer 'Meute Eulen' die Rede, da gefiel es uns, Krähen in Zusammenhang mit Balladen zu bringen, denn wir haben viele Balladen im Programm.“

Der Schotte Crawford (Gitarre und Gesang) ist mit seinem Landsmann Pete Coutts (Mandoline und Gesang) seit über 20 Jahren musikalisch unterwegs. Beide leben aber inzwischen in Bonn und Remagen. Mit dem Münchner Paul Bremen (Geige, Bratsche und Gesang), den es ebenfalls an den Rhein zog, „inzwischen isse en echte Kölsche Jung jeworden“, erklärte Crawford in perfekter Mundart, harmonieren sie als Trio seit Neuestem im Zusammenspiel der Instrumente und im mehrstimmigen Gesang hervorragend. Krähen sind gesellige Tiere und der Musik, die in der schottischen Heimat Tänzern in die Beine fährt bei deren geselligem Beisammensein, gilt die Liebe der Musiker.

Eigene Kompositionen und Texte, wenige Anleihen an John Martyn oder das als Zugabe gespielte „American Girl“ von Tom Petty erzählen Geschichten von Liebe, Leben, Tod und Glück oder fordern auf „Speak The Truth“. Celtic-Folk, gemischt mit Americana-Musik, der an Bluegrass und Countrymusic erinnert, ließ das Publikum in der Scheune mehr und mehr dem Sog der Klänge verfallen, von Gitarre, Mandoline und Geige. Coutts bespielte gefühlvoll seine Mandoline, als sei sie ein zartes Glockenspiel, um dann wieder mit harten Schlägen stampfende Füße im Takt zu begleiten oder auch die Saiten zu scratchen. Crawford forderte seine Gitarre dermaßen, dass eine Seite riss. Paul Bremen brillierte mit Tunes, diesem keltischen Begriff, wenn von Melodien wie Reel, Jig, Slide oder Pibrock die Rede ist. Diese traditionellen Tanzweisen auf den britischen Inseln, die allein beim Zuhören Bilder von wirbelnden weiten Röcken und fliegenden Zöpfen vorgaukeln.

Der Aufforderung zum Tanz, „am gestrigen Abend in Hülsenbusch im Bergischen Land waren die Leute kaum zu halten“, versuchte Bremen vergeblich das Publikum anzustacheln, aber zum vielstimmigen „He, He, He“ bei „Over The Hills“ war man in Süstedt durchaus bereit. Philosophisches im getragenen „Buddha Song“ wechselte mit dem schnellen „Pink Flamingo“, wo die Mandoline zu singen schien. „Moonshine’s Glow“ gehörte zu einer neuen Komposition, um danach von einem alten schottischen Volkslied abgelöst zu werden. Bremen wechselte zwischen Geige und Bratsche, und der herbe Klang der tiefen C-Saite der Bratsche bildete immer wieder einen Gegensatz zum Gitarren- und Mandolinenspiel, um dann von Bremens Geige in den hochtönigen Passagen sphärische Klänge zu erzeugen. Die Raumtemperatur stieg parallel zur Begeisterung der Zuhörer. Coutts zückte immer öfter sein knallrotes Taschentuch und fuhr sich über den schweißnassen Schädel. Beifälliges Pfeifen und Johlen belohnte die Krähen, die sich im Sturzflug dem Finale des Abends näherten. Die Liebe Paul Bremens zum Jazz zeigte sich beim schlussendlichen „Kiss“ auch noch einmal unter dem Jubel der Zuhörer, die sich schließlich mit zwei Zugaben zufriedengaben.