Süßes Motiv: Eine Postkarte mit einem lieben Löwen hat Miriam Kramer kreiert. (Jonas Kako)

Bruchhausen-Vilsen. Wenn Löwen irgendwo auftauchen, verbreiten sie Angst und Schrecken. Doch der Löwe, der auf den Postkarten der Künstlerin Miriam Kramer abgebildet ist, wirkt überhaupt nicht gefährlich. Im Gegenteil: Er sieht süß und freundlich aus. Schließlich soll er den Menschen, die ihn anschauen, Freude bereiten. Der Löwe steht symbolisch für den Lions-Club Syke-Hunte-Weser, dessen Präsidentin Heike Mumm die Künstlerin gefragt hat, ob sie die Postkarten gestalten möchte. Die Erlöse aus dem Verkauf der Karten fließen nach Angaben von Lions-Sprecherin Gunda Manke in soziale Projekte des Vereins. Zum ersten Mal können die Bürger einige der 1000 Karten am Sonntag, 9. September, vor dem Syker Rathaus kaufen – an dem Tag, an dem das Polizeikommissariat Syke und das Amtsgericht von 11 bis 18 Uhr ihre Arbeit vorstellen. Zudem sind die Karten für 1,50 Euro im Geschäft von Gisela Zeller und im Café Kornau erhältlich.

Manke findet das Löwen-Motiv toll, weil es zu jedem Anlass passe. „Man spendet doppelt Freude: mit der verschickten Karte und der Spende“, betont die ehemalige Vereinspräsidentin Sabine Weymann. Nicht nur das neue Löwen-Motiv von Kramer kommt fröhlich und witzig daher, sondern auch die anderen Bilder auf den mehr als 100 Postkarten. Unter den Weihnachtskarten gibt es eine, auf der ein Engel kopfüber an einer Dekorationskette hängt. Auch zwei Wichtel sind dabei, die ein riesengroßes Geschenk tragen, und ein Naschschwein, das Kekse isst. Zu den Oster-Motiven gehören ein Hase, der ein Herz in eine Möhre gebissen hat, und ein weiterer, der sich wie ein Casanova an ein Ei lehnt.

Die Bilder hat Kramer mit Aquarell-Farben gemalt. Demnächst beginnt sie, neue Oster-Motive zu gestalten. Das bedeutet für ihre Motivsammlung: „Es fliegen immer welche raus, sonst wird es zu viel“, sagt die 44-Jährige, die am liebsten Schweine kreiert. Mit ihren Figuren verziert die Frau aus Bruchhausen-Vilsen Magnete, Holzbilder, Schreibblöcke, Klappkarten und Briefumschläge. „Die Postkarten, die gut laufen, werden schon mal zu Klappkarten oder zum Magnet-Motiv“, erzählt Kramer. Sie arbeitet längst nicht zum ersten Mal mit Organisationen zusammen. Für den Lions-Club Syke stellte sie im vergangenen Jahr die Plakate, Lose und Flyer fürs Syker Entenrennen her. Im gleichen Jahr entwarf sie das Logo für die Papier-Einkaufstasche, die viele Einzelhändler des Luftkurorts verkaufen. Das Logo bildet einen Teil des historischen Ortskerns ab.

Ihre Artikel verkauft Kramer auf großen Messen, unter anderem zwei Mal im Jahr bei der "Nordstil" in Hamburg. Dort nimmt sie auch Ideen für neue Motive mit. Kramer sagt, sie habe schon als Kind gern gemalt. Sie lebte in Frankreich, am Genfer See und in Oberstaufen im Oberallgäu. Als Jugendliche zog sie nach Bremen und schloss später ein Studium zur Kunsttherapeutin/-pädagogin ab. Danach studierte sie einige Jahre Design an der Hochschule für Künste Bremen. Seit drei Jahren ist sie hauptberuflich unter dem Künstlernamen "De Mim" aktiv. In Bruchhausen-Vilsen wohnt sie seit 14 Jahren. Weil sie als Kind öfter umzog, genießt sie es sehr, „mal länger an einem Ort zu sein“. Und ein paar Hügel gebe es hier schließlich auch. Beim Aufbauen der Stände bei den Messen helfen ihr oft ihr Mann Thomas und Sohn Paul. Letzterer malt ebenfalls begeistert. Vielleicht schlüpft er ja bald in den Fußstapfen seiner Mutter und gestaltet das nächste Motiv für den Lions-Club.