Die Löwenherz-Ehrenamtliche Friederike Höfer hat die Vorlage zum Ausmalen gestaltet. (LÖWENHERZ)

Drei Kreativwettbewerbe starten dieser Tage in Syke. Das Syker Kinder- und Jugendhospiz sowie die evangelische Kirchengemeinde Syke rufen dazu auf. Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie läuft der Wettstreit online ab, zumindest aber mit Abstandsregelung.

Zeichnen ist die große Leidenschaft von Friederike Höfer. Die Löwenherz-Ehrenamtliche zeichnet für ihren vierjährigen Enkel Tom Vorlagen zum Ausmalen – darunter war auch das Löwenherz-Maskottchen Maximilian. Was eigentlich nur für die eigene Familie gedacht war, ist jetzt ein Kreativwettbewerb für alle Kinder bis zwölf Jahre geworden, lässt Löwenherz-Mitarbeiter Lars Kattner wissen.

„Wir denken, das ist eine gute Idee. Gerade, wenn das Wetter einen Aufenthalt im Freien nicht zulässt, müssen Kinder beschäftigt werden“, weiß Pressesprecherin Nicole Schmidt aus eigener Erfahrung. Bei den Beiträgen gebe es keine Beschränkungen, jedes Kind könne seiner Fantasie beim Gestalten der Vorlage freien Lauf lassen. Erlaubt ist, was gefällt: bemalen, besticken, pricken, mit bunten Steinchen schmücken oder Federn draufkleben.

Die besten Bilder werden prämiert. Überzeugt werden muss die Jury aus Löwenherz-Geschäftsführerin Fanny Lanfermann, Friederike Höfer und Nicole Schmidt. „Wir hoffen, dass unser Maskottchen Maximilian möglichst viele Kinder motiviert, ihre Fantasie einzubringen“, sagt Fanny Lanfermann. Friederike Höfer ergänzt: „Ich hoffe auf bunte und lustige Beiträge. Ich möchte, dass die Kinder und ihre Familien einfach einmal auf andere Gedanken kommen und sich kreativ ausleben.“ Weiterer Anreiz: Die Löwenherz-Akademie in Bremen möchte mit einigen Kunstwerken ihre Wände im Seminarraum schmücken.

Einsendeschluss am 15. Mai

Die Vorlage kann im Internet unter www.loewenherz.de/magazin heruntergeladen und ausgedruckt werden. Die Ergebnisse können per Post an den Verein Kinderhospiz Löwenherz, Plackenstraße 19 in 28857 Syke, geschickt oder direkt vor Ort in den Briefkasten gesteckt werden. Wichtig: Namen, Alter und Adresse nicht vergessen. Einsendeschluss für den Wettbewerb ist der 15. Mai. Fragen beantwortet Nicole Schmidt unter der Rufnummer 0 42 42 / 59 25 27 oder nach einer E-Mail an schmidt@loewenherz.de

Die evangelisch-lutherische Christuskirchengemeinde in Syke will den Blick von Menschen trotz aller Schwierigkeiten auf eine positive, hoffnungsvolle Zukunft richten. Dazu bittet der Kirchenvorstand um den stellvertretenden Vorsitzenden Ulrich Ellinghaus zu einem Kreativ-Wettbewerb und zur Fotoaktion „Meine Kirchenbank“. Beim Kreativ-Wettbewerb sollen Syker Bürger und Gemeindemitglieder beschreiben, wie sie die Corona-Zeit aktuell nutzen oder was diese Zeit mit ihnen individuell macht. Was beschäftigt die Menschen? Wie hat sich das tägliche Leben verändert? Was sind neue, kreative Aktivitäten? Werden Dinge, die schon länger mal geplant und gemacht werden sollten, jetzt konkret angepackt? Was sind Wünsche und Gedanken? Was sind Nöte und Sorgen? Sind Menschen eher dankbar, positiv und hoffnungsvoll oder aber auch traurig, resigniert, frustriert, genervt und wütend? All diese Fragen sollen beantwortet werden. In Form von Bildern, Skulpturen, Gedichten, Fotos oder was den Teilnehmern sonst noch einfällt. Alle dürfen mitmachen: Kleine, Große, Einzelpersonen, Gruppen oder Familien. Ulrich Ellinghausen verspricht, dass jeder Mensch, der mitmacht, ein kleines Dankeschön erhält. Die fünf kreativsten Beiträge honoriert eine Jury mit einem besonderen Preis, der das Thema Umwelt im Blick hat. Und abschließend werden alle Werke in einer kleinen Sonderausstellung in der Christuskirche präsentiert. Die kreativen Ideen können – gut eingepackt und mit Namen und Adresse versehen – im Altarraum der Christuskirche, die aktuell täglich von 9 bis 18 Uhr für Besucher geöffnet ist, in einem Karton mit der Aufschrift „Kreativwerke“ abgeben werden. Die Werke werden täglich eingesammelt. Der Annahmeschluss ist der 5. Juni.

Im vorderen Bereich der Christuskirche liegen auch die lila-weißen Bastelbögen für die Fotoaktion „Meine Kirchenbank“ aus. Diese dürfen mitgenommen, zusammengebastelt und mit einem persönlichen Foto auf dieser Kirchenbank an die E-Mail-Adresse kg.syke@evlka.de geschickt werden. Die eingesandten Fotos werden Ende Mai „in einer Art virtuellem Gottesdienstbesuch“, so nennt es Ulrich Ellinghaus, auf der Internetseite der Christuskirchengemeinde veröffentlicht.

Hygiene- und Abstandsregeln

Ellinghaus verbindet die Hoffnung auf hohe Teilnehmerzahlen mit einem dringlichen Wunsch: „Alle Besucher mögen bitte beim Betreten der Kirche strikt die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten und nicht in Gruppen kommen. Zudem wird um das Tragen eines Mundschutzes gebeten.“