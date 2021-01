Farbenfroh sind die Hüte, die Jutta Schröder schon gehäkelt hat. Jeder widmet sich einem anderen Thema. (Vasil Dinev)

Bruchhausen-Vilsen. Ob Klimawandel, die Bedrohung der Eismeere durch den Massentourismus, das Korallensterben oder auch die Corona-Krise: Jutta Schröder macht sich über diese Themen ihre eigenen Gedanken und setzt diese auch auf eine einzigartige Weise in Szene. Sie malt sie nicht, sie häkelt sie. „Eigentlich war ich nie gut in Handarbeiten, aber das Häkeln ist zu einer richtigen Leidenschaft geworden“, erzählt Jutta Schröder.

Angefangen hat für die Frau aus Bruchhausen-Vilsen alles 2012 durch ein Missgeschick im Haushalt: „Ich habe mir die Daumenkuppe verletzt. Das war beim Arbeiten hinderlich und schmerzlich, deshalb habe ich mir einen Schutz gehäkelt.“ Dann hat sie einen Bericht über das Korallensterben gesehen und gedacht: „Mein gehäkelter Schutz sieht ja fast genauso aus.“ Damit war die Idee geboren, sich am Projekt „The Hyperbolic Crochet Coral Reef“ der australischen Wertheim-Schwestern zu beteiligen, das auf das Korallensterben aufmerksam macht. Schröder schrieb eine E-Mail und bot an, sich wie andere Künstler am Gesamtkunstwerk zu beteiligen.

Für das „Föhr Reef“ verhäkelten vor acht Jahren insgesamt 700 Ehrenamtliche hunderte Kilogramm Wolle zu einem Riff von der Größe eines kleinen Apartments. Die Fäden zogen sich dabei durch ganz Europa mit Wolle aus Deutschland, Dänemark und den Niederlanden, aber auch aus der Schweiz, Österreich und Luxemburg. „Wie bei den Korallen versuche ich, die Oberfläche zu vergrößern“, erläutert die Künstlerin und zeigt die kunterbunte gehäkelte Wollschlange mit den skurrilen und fantasievollen Ausprägungen. Wenn die Coronabedingungen es zulassen, wird sich Jutta Schröder auch mit einer Installation am Welttag der Korallen beteiligen, einer Installation aus Müll. Denn auch die Müllvermeidung ist ihr gerade als Vorsatz fürs neue Jahr wichtig. Sie möchte zeigen, dass auch Müll wertvoll sein kann. So ist Jutta Schöder in einem Kleid und mit einer Kopfbedeckung aus Müll zur Mittagszeit durchs Hamburger Zentrum gegangen. „Coffee to go, Essen vom Schnellimbiss – immer entsteht vermeidbarer Müll“, findet Schröder, die das Glück hatte, einer Moderatorin des NDR über den Weg zu laufen und somit zu einer Fernsehpräsentation kam.

In ihrem Arbeitszimmer zeigt sie eine kleine Installation aus Müll und hat dabei Obst- und Gemüsenetze verwendet, auf einem anderen Tisch aber auch ihre „gehäkelten Gedanken“. „Was wir nicht im Kopf haben, sollte man auf dem Kopf tragen“, lautete die Idee zur Herstellung fantasievoller Hüte. So zeigt einer ein Kreuzschiff von Meer und Eisbergen umgeben. „Damit möchte ich auf die Gefahr für die Eismeere durch den Massentourismus aufmerksam machen“, erläutert die Künstlerin. Ein anderer zeigt verschiedene Obst- und Gemüsearten: „Weil wir heute ohne Saison an 365 Tagen alles kaufen können.“ Ganz bedeckt von wollweißen dicken Strängen zeigt ein weiterer Hut, dass Grenzen, die im Kopf aufgebaut werden, nur dort auch überwunden werden können.

Und auch regionale Themen waren schon vertreten: Wo können Frauen im Landkreis Diepholz ihre Kinder entbinden? Und auch den Gessler Goldschatz hat Schröder bereits gehäkelt nach einer Abbildung. „Das Häkeln mache ich immer so nebenbei“, gesteht Schröder, die von den Betrachtern ihrer Werke viel Anerkennung bekommt. „Ich bekomme immer ein positives Feedback und freue mich, wenn ich mit den Leuten ins Gespräch komme, um meine Anliegen zu erklären.“ Und Jutta Schröder möchte nicht mit erhobenem Zeigefinger mahnen, sondern die Betrachter anregen, sich Gedanken zu machen.