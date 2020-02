Eine Vielzahl varietéartiger Szenen erwartete die Besucher des Kunstprojekts "Wo gehst du hin?" in der Mensa des Schulzentrums Bruchhausen-Vilsen. Künstler der Region beschäftigten sich mit der Situation von Flüchtlingen. (Michael Galian)

Bruchhausen-Vilsen. Wer sich trotz der widrigen Wetterlage dazu entschlossen hatte, der Frage „Wo gehst du hin?“ nachzuspüren, wurde belohnt. Am Sonnabendabend fand die Premiere des Kunstprojektes von Marcello Monaco und Daniela Franzen im Schulzentrum Bruchhausen-Vilsen statt. Ihr vielseitiges Programm rückte die Situation von Flüchtlingen ins Zentrum.

Zelte und orientalisches Interieur – gemusterte Sitzkissen, Teppiche, silberne Teekännchen und bunte Teegläser sowie türkisfarbene, blaue, orangerote und schimmernde Stoffe – fingen die Blicke im Eingangsbereich ein. Das Publikum wurde vom Conférencier Reinhard Röhrs schwungvoll begrüßt: „Wir haben ein Spektakel vorbereitet“. Die Eingetroffenen erwartete eine bunte Abfolge varietéartiger Auftritte. Wie unter freiem Himmel zogen Straßenkünstler in den Räumlichkeiten die Aufmerksamkeit auf sich, so etwa der Moritaten-Sänger oder die beiden pantomimisch jonglierenden Akteure. Musiker, Tänzer und Chor vervollständigten die erste Szenerie.

Zu einer kleinen Reise eingeladen, zogen bald darauf alle Besucher zur Galerie hinauf. Dort schilderten Fotos und Illustrationen eindrucksvoll wahre Begebenheiten aus Krisenregionen und bildeten einen Kontrapunkt zum fröhlich-bunten Eingangsbereich. Ilona Estable führte die Gäste und informierte. So zeigte eine der Darstellungen einen kleinen Jungen, der seit seinem fünften Lebensmonat im Gefängnis lebt. Ein grünes Blatt, das zufällig hineingeweht ist, fasziniert ihn so, dass er es zeichnet. Zudem gab es Bilder von Kindern, in denen sich individuell verarbeitete Fluchterfahrungen offenbarten.

Weitere kreative Zugänge zur Leitidee „Flucht und Verfolgung“ folgten. Zunächst nahm sich Puppenspieler Christian Bendikowski der Situationen im Krieg und resultierender Gefangenschaft an. Auch er rückte zudem die Not von Kindern in den Fokus. Doch bald erklang Brigitta Wortmanns Harfe friedvoll und märchenhaft. Zusammen mit Christiane Noltemeier stellte sie begleitend die kindliche Not oder Flucht vor Verfolgung in bekannten Märchen dar.

Fluchterfahrungen gestern und heute

Eine weitere Galerie zeigte Fotos der Kunstwerke des syrischen Künstlers Akram Abou-Alfaus. Er verwendet Munition als Ausgangsmaterial für seine Objekte. Zum Beispiel bildete er den Moskauer Kreml mit Hilfe von Raketenhülsen formgebend nach. Anderweitig sind auf solcher Art Metall Ornamente und die Namen zerstörter syrischer Städte eingraviert. Damit richtet er seine Kritik auf den militärischen Einsatz russischer Waffen. Zeitgleich konnte ein Video von Ralf Schauwacker verfolgt werden. Generationsübergreifend wurde darin sowohl über Fluchterfahrungen während des Zweiten Weltkrieges oder im Libanon gesprochen als auch darüber, was wohl als Betroffener zu tun sei.

In der Abschluss-Show wurde wie angekündigt, „das Thema mit allen Sinnen berührt“. Christian Morgensterns Gedicht „Die Westküsten“ wurde mit großem Engagement vorgetragen. Sphärische Musik, dunkle, vibrierende Töne untermalten das szenische Spiel, in dem Monaco und Franzen die Spannbreite tiefer Emotionen umsetzten. Doch zuletzt harmonisierten sie bei heller anmutenden Klängen in einem Tango. Tina Badenhop setzte Erinnerungen und den Wunsch nach einem friedlichen Leben in Szene. Daran knüpfte sie auch mit ihrem luftakrobatischen Talent an. Mit der Farbe der Sehnsucht, einem zunächst endlos wirkenden blauen Tuch unterstrich sie das Anliegen, für eine friedvolle Welt einzustehen. Mit ihrer ästhetischen Choreographie überzeugten wiederum Merle Freund und Martin Bogus als Jongleure. Abschließend inszenierte Monaco Kurt Weils Exil-Song „Youkali“ in hoffnungsvoller Variante: „Es gibt überall ein Youkali“. Karin Christoph und Juan Maria Solare unterstrichen den Abend musikalisch.

Insgesamt ermöglichten zirka 50 Akteure die Erfahrung, dass der Kreativität keinerlei Grenzen gesetzt sind. Für Menschen, die sich in in Kriegs- und Krisenregionen befinden, gilt diese Grenzenlosigkeit zurzeit allerdings nicht. Doch Hoffnungen und kommunikative Offenheit rückten an diesem Abend sicherlich in den Vordergrund. In das Lied „Liebe, Frieden, Würde, Freiheit“ stimmten alle Anwesenden ein.



Das Kunstprojekt ist noch zwei Mal zu sehen. Am Sonnabend, 29. Februar, ist es ab 19.30 Uhr in der Gilde-Festhalle in Bassum zu erleben; am Sonntag, 1. März, dann ab 19 Uhr.