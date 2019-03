"Tod á la Provence": Bei der Veranstaltung "Crime With Wine" in der Syker Stadtbibliothek las Andreas Heineke aus seinem Krimi vor. Dazu gab es Rosé aus der Provence. (Michael Braunschädel)

Syke. Über die französische Region Provence, ihre Besonderheiten und seine mannigfaltigen Erlebnisse dort plauderte Andreas Heineke am Donnerstagabend in der Syker Stadtbibliothek. Anlass war ein Abend mit dem einladenden Titel „Crime With Wine“, also Krimi mit Wein. Der Hamburger Autor und Journalist reicherte seine Anekdoten mit Passagen aus seinem Kriminalroman „Tod à la Provence“ an. Und die Zuhörer genossen zur zweistündigen Lesung den südfranzösischen Rosé La vielle Ferme.

Der Autor erzählte, warum ihn die Provence und besonders das Luberon so begeistere: „Angeregt wurde ich durch den Schriftsteller Peter Mayle, dann war ich zu Dreharbeiten dort und schließlich wollte ich darüber schreiben.“ Also beschloss er, einen Fantasie-Ort zu kreieren, in diesem Fall Lucasson, in der Nachbarschaft des tatsächlich existierenden Lourmarin, das schon einige bekannte Schreiber-Persönlichkeiten wie Albert Camus angezogen hat.

Natürlich ging es in dem Buch – wie es sich für einen Krimi gehört – um Mord, eine Leiche, etliche Verdächtige und einen Kommissar, der eigentlich lieber nicht wieder in einem Mordfall ermitteln will. Denn Pascal Chevrier arbeitete zuvor in Paris, hat das Großstadtleben aber satt und nimmt mit 40 Jahren die Stelle eines Dorfgendarms im Luberon in der Provence an. Einer Landschaft im Südosten von Frankreich, sie liegt am Mittelmeer zwischen Rhônetal und Italien.

Doch statt Rosé und Baguette auf alten Steinmauern im Sonnenuntergang steht der Mord an einem amerikanischen Immobilienmogul auf dem Speiseplan. Chevrier hat ein Techtelmechtel mit dessen Frau, nicht wissend, dass sie die Angetraute des Toten ist. Die Spur führt tief in die Trüffelhändler-Szene, die vor nichts haltzumachen scheint – und Pascal in eine höchst brenzlige Situation bringt.

Viel erfuhr das Publikum nebenbei über die so heiß begehrte Kochzutat Trüffel. Wie sie gesucht und gefunden werden, wie sie teilweise in Plantagen angebaut werden; und über Heinekes Einschätzung, dass ein mystischer Hauch über dem Ganzen liege. Einige Zuhörerinnen wussten Bescheid über die Aufbewahrung: „Ich packe sie in luftdicht abschließbare Tupperdosen – und wenn ich Trüffelomelett machen will, kommen vorher gleich ein paar Stückchen mit zu den Eiern rein.“

Ein Syker Zuhörer, der schon bei der Januar-Lesung mit Wein zugehört und ein gutes Tröpfchen genossen hatte, war gespannt: „Ob Heineke auch so gut und spannend lesen kann, ich bin gespannt – letztes Mal hab' ich mir sogar ein Buch gekauft.“ Doch dieses Mal war er wohl nicht so begeistert, nach der Pause waren er und zwei, drei andere Zuhörer gegangen – vielleicht lag’s am etwas stockenden Lesen des Schriftstellers.

Andreas Heineke war Radiomoderator, Musikmanager und Dot-Com-Firmengründer, ist Autor für Zeitschriften und Zeitungen, Filmemacher und Regisseur, vor allem aber Buchautor unterschiedlicher Sachbücher. Seit Jahren verbringt er so viel Zeit wie möglich in der Provence für seine Recherche. Auch wenn er zugibt, dass sein Französisch nicht so toll sei, so weiß er sich zu helfen: „Viele dort sprechen auch Englisch und verstehen kann ich Französisch ganz gut.“

Ausgiebig hat er sich für seinen neuen Krimi „Versuchung à la Provence“ in der Gourmet-Gilden-Szene umgetan: „Da gab es sehr wenig zu finden im Internet, ich habe mich umgehört bei Gänse-Brätern und anderen Feinschmeckern.“ Dorfgendarm Pascal Chevrier muss in einem Fall ermitteln, der bis weit in die Anfänge der Gourmetküche zurückreicht, bis ins 16. Jahrhundert. Dieses Buch stellt der 51-jährige Heineke auf der Buchmesse Leipzig am 23. März vor.

Für die begeisterten Anhänger der Reihe „Crime With Wine“ gab es vom Vorsitzenden des Fördervereins der Stadtbibliothek, Ulrich Hoferichter, eine leichte Enttäuschung: Der nächste Termin ist nämlich erst für Oktober geplant.