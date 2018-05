Und jetzt alle: Bei ihrem Besuch hat Bettina Göschl nicht nur gelesen, sondern auch mit den Kindern gesungen. An diesen Stellen kam die Piratengitarre "Gitti" zum Einsatz. (Albrecht)

Syke-Heiligenfelde. „Entführung, Raub und Betrug, Verbrechen gibt es genug“, ertönt es am Dienstag singend aus der Astrid-Lindgren-Grundschule in Heiligenfelde. Keine Sorge, die rund 40 Kinderkehlen der Klassen 3a und b haben mitnichten diverse Gesetzesbrüche zelebriert, sondern das Lied der Nordseedetektive Emma und Lukas gesungen. Die Bücherreihe entsprang vor 18 Jahren der Feder der Autorin Bettina Göschl. Die Frau des Autors Klaus-Peter Wolf, vielen vielleicht durch seine Ostfriesen-Krimis bekannt, hat sich den Kriminalromanen für die Lütten verschrieben.

Gebannt lauscht der Raum voller Grundschüler Bettina Göschl. Verfolgen jede Geste, die die aus Norden stammende Autorin beim Lesen macht. Sie fiebern mit, als die Protagonisten Emma und Lukas in einer stürmischen Nacht durch die von ihrem Großonkel geerbte Villa streifen. Sie freuen sich, als die beiden am nächsten Tag eine Flaschenpost am Strand finden und rätseln, was sie wohl beinhalten möge. Und sie lachen nicht zu knapp, als die beiden dümmlichen Verbrecher Lang und Finger wieder einmal aneinander vorbeireden, sich Beleidigungen zuwerfen oder aufgrund ihrer Tollpatschigkeit verletzen.

Selbst ohne die Nordseedetektive gelesen zu haben, merkt man schnell an den Reaktionen der Knirpse, dass Bettina Göschl genau weiß, worauf es ankommt. Und zwischendurch hatte auch noch die Piratengitarre „Gitti“ ihren Auftritt, die erst einmal sprichwörtlich in Stimmung gebracht werden musste. Der Lesung folgt eine kleine Fragestunde. Die Lütten interessierten sich mitunter für das Alter der Autorin – 51, für alle, die sich selbiges fragen. Mehr als 20 Bücher kann die gelernte Erzieherin und Heilpädagogin vorweisen, wie sie erzählte. Zum Schreiben sei sie durch ihren Mann, den Autor Klaus-Peter Wolf, gekommen. Freudestrahlend hält Yusef nach der Lesung eine Autogrammkarte von Bettina Göschl in der Hand. Er hat alle Bände der Nordseedetektive gelesen, sagt er. „Weil sie spannend sind.“

Und nicht nur Yusef hatte seinen Spaß. Auch Bettina Göschl stand die Freude ins Gesicht geschrieben. „Die Kinder waren sehr gut dabei und konzentriert. Man merkt, dass hier viel mit ihnen gemacht wird“, erzählt Göschl. Auf die Idee, Kinder-Krimis zu schreiben, sei sie durch die Fans ihres Mannes gekommen. „Viele Leser meines Mannes haben angeregt, doch auch mal etwas für Kinder zu machen. Die könnten ja schließlich nicht ,Ostfriesenfluch‘ lesen“, erklärt Bettina Göschl und lächelt.

Etwa ein Jahr dauere es, bis ein neuer Band fertiggestellt wurde. Die Recherche dafür gleicht ihren Worten nach der für Erwachsenen-Krimis. „Wir kennen den Chef der ostfriesischen Polizei und lesen viel im Internet nach“, sagt sie. Nur ein No-Go gibt es: Morde. „Das darf nicht sein“, steht für Göschl fest. Emma und Lukas rücken daher Dieben, Entführern und Betrügern auf die Pelle. Aber darf man Kinder überhaupt in so einem zarten Alter an solche Themen heranführen? Solange Werte vermittelt werden, sieht Bettina Göschl kein Problem. „Die Kinder in den Büchern setzen sich für das Gute ein. Das Böse ist existent in der Welt, das können wir nicht ändern“, sagt Göschl. Um den Verbrechern das Böse zu nehmen, werden sie des Weiteren als dümmlich und lustig dargestellt.

Ein zweiter wichtiger Faktor, auf den Bettina Göschl Wert legt, ist das Vermitteln von Wissen auf unterhaltsame Weise. Lernen die kleinen Leseratten im Band „Der versunkene Piratenschatz“ etwas über das Watt, warten in „Das rätselhafte Walskelett“ Infos zu den gigantischen Meeressäugern. „Dafür habe ich lange über Walknochen, den Handel mit ihnen und was aus ihnen gemacht wird recherchiert“, sagt Bettina Göschl. Eine Perfektionistin sei sie nicht. „Es soll nicht lehrermäßig daherkommen, aber das Sachliche sollte schon stimmen.“

Darauf angesprochen, ob sie selber früher als Kind Krimis gelesen hat, verweist Bettina Göschl gleich auf die Reihe „Geheimnis um...“, geschrieben von Enid Blyton. „Die habe ich wahnsinnig gerne gelesen, das hat mich schon inspiriert und geprägt.“ Längst haben die Bücher nicht nur bei Kindern ein Suchtpotenzial entfaltet. Lachend bestätigt Bettina Göschl, dass auch Eltern Feuer und Flamme für die leichte Unterhaltung sind. Sie habe viele Erwachsene getroffen, die sich nach dem neuesten Band erkundigt hätten. Denn, wenn die Lütten mit Lesen durch sind, wandert die Lektüre flux in den eigenen Lesestapel. „Ich glaube, dass Figuren wie Lang und Finger oder die Eltern Mick und Sarah für Erwachsene sehr lustig sein können. Gerade, weil sie anders sind, als andere Eltern.“

Die Nordseedetektive erscheinen beim Jumbo-Verlag und kosten neun Euro je Band. Der sechste Band „Unter Verdacht“ erscheint voraussichtlich am 20. Juli.