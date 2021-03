Auch die Krippe Haus der kleinen Strolche in Bassum soll zur Unterstützung eine FSJ-Kraft bekommen. (Vasil Dinev)

Bassum. Die Einrichtungen sind gerade erst wieder richtig offen, da wirft schon das neue Kita-Jahr seine Schatten voraus. Schließlich sind es weniger als fünf Monate, bis die jüngsten Bassumer das erste Mal den Ernst des Lebens mitbekommen. Für die Stadt Bassum liegen nun Anmeldezahlen vor, die zeigen: Der Bedarf an Krippenplätzen steigt wie schon in den Jahren zuvor. Die Zahlen für die Kindergärten zeigen aber insgesamt eine stabile Entwicklung. „Die Nachfrage an mehr und flexibleren Betreuungszeiten, insbesondere für Kinder in immer jüngerem Alter, nimmt zu“, betont Susanne Scheland aus dem Bassumer Rathaus. Grund genug, einmal darüber zu sprechen. Und das tun die Bassumer Politiker in der nächsten Sitzung des Sozialausschusses. Dieser findet erneut virtuell statt, genauer: am Dienstag, 16. März, ab 19 Uhr.

Beim Blick auf die nackten Zahlen wird klar, dass mehr Kinder einen Platz haben wollen (oder sollen) als Kapazitäten frei sind. So gibt es bei den städtischen Kitas im Krippen-Bereich eine Warteliste von 16 Kindern, bei der evangelischen Kita Arche Noah sind es fünf für U 3 und drei für Ü 3. Auch beim Lukas-Kindergarten fehlen sechs Kindergarten- beziehungsweise drei Krippen-Plätze. Beim neuen Kindergarten vom Mütter-Kinder-Zentrum sind es zwölf Kinder für die Krippe und eines für den Kindergarten. „Hier wird jedoch davon ausgegangen, dass dieser Überhang von den Tagesmüttern aufgefangen werden kann oder Eltern ihre Betreuungswünsche zurückstellen“, berichtet Scheland. Derzeit fehlen also 40 Krippenplätze, 20 bis 25 Kinder können wohl über Tagesmütter betreut werden. Was heißt das nun?

Kurzfristige Lösungen

Bassum braucht eine neue Krippe. Das ist natürlich schön zu wissen, aber es braucht schließlich Lösungen. Und dazu gibt es zwei Ideen: Der Lukas-Kindergarten überlegt eine Erweiterung, der Kindergarten in Nordwohlde soll gegebenenfalls, wie berichtet, erweitert werden. Da das, wie auch der Neubau der Kita Kinder-Reich und der Krippenbau in Bramstedt noch etwas dauern wird, schlägt die Verwaltung bereits einige Punkte vor, um die Situation jetzt schon zu entzerren.

Im Kindergarten Bramstedt soll die Betreuungszeit der Integrationsgruppe um eine Stunde auf sechs Stunden erhöht sowie der Spätdienst bis 15 Uhr verlängert werden. „Mit der längeren Betreuungszeit erhöht sich auch die Anzahl der Mittagessen“, heißt es von Scheland. Also wird die Stundenanzahl um zweieinhalb pro Woche aufgestockt. Auch in Neubruchhausen könnten sich die Betreuungszeiten ändern. „Aufgrund der Nachfrage wird in einer Gruppe jedoch zusätzlich ein Spätdienst von 13 bis 14 Uhr angeboten“, schlägt die Verwaltung vor. Damit einhergehend wird die Stundenanzahl der Köchin von 20 auf 25 Stunden erhöht.

Weitere Vorschläge: Neun FSJ-Kräfte sollen eingestellt werden, vier für das Kinder-Reich und den Hort, zwei für den Kindergarten Neubruchhausen und den Kindergarten Bramstedt sowie eine Kraft für das Haus der kleinen Strolche und das Familienzentrum. Außerdem werden wieder zwei Stellen für die dualisierte Ausbildung zur Erzieherin/zum Erzieher eingerichtet. „Sofern eine Stelle intern nicht besetzt werden kann, ist eine Neueinstellung vorzunehmen“, teilt Scheland mit. Und obwohl der Vertretungspool vor zwei Jahren auf 326 Stunden aufgestockt wurde, fehlen derzeit 79 Stunden. „Dies resultiert daraus, dass Mitarbeiter aus dem Vertretungspool künftig in den Gruppen eingesetzt werden beziehungsweise wegen Krankheit langfristig ausfallen“, heißt es dazu in der Sitzungsvorlage. Daher sollen mindestens zwei Vollzeitkräfte eingestellt werden. Ob und wie diese Überlegungen umgesetzt werden, das wird nun in der nächsten Sozialausschusssitzung besprochen.



Die Sitzung des Ausschusses für Soziales und Familie findet am Dienstag, 16. März, ab 19 Uhr virtuell statt. Einwohner können die notwendigen Zugangsdaten bis zum 16. März, 12 Uhr, per Telefon oder Mail anfordern, um die Sitzung zu verfolgen und in der Einwohnerfragestunde Fragen zu stellen. Interessierte sollten sich bei Simone Weßels (Telefon: 0 42 41 / 84 83, E-Mail: wessels@stadt.bassum.de) melden.