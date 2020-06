Christina Runge sieht in der Gleichstellung der Geschlechter einen Verfassungsauftrag. (Vasil Dinev)

Christina Runge: Es gibt schon eine gewisse Rückkehr in die tradierten Geschlechterrollen, die ja immer noch nicht aufgebrochen sind – und das, obwohl Frauen diejenigen sind, die die Krise jetzt bewältigen, die die Hauptlast tragen durch die Care-Arbeiten, Kinderbetreuung und Homeschooling, und weil viele von ihnen in den sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Sie wurden phasenweise viel beklatscht, und sie sollen eine Einmalzahlung für ihre besonderen Leistungen erhalten – diese lässt zum Teil noch auf sich warten. Aber damit ist ihnen nicht wirklich geholfen. Diese Krise bringt die Schwachstellen der noch immer nicht erreichten Gleichstellung der Geschlechter deutlich ans Tageslicht. Zum Beispiel wo und unter welchen Bedingungen Frauen arbeiten: in sehr schlecht bezahlten Berufen mit schwierigen Arbeitszeiten und hohen emotionalen Belastungen, gerade im pflegerischen und im erzieherischen Bereich. Dies wird von uns Gleichstellungsbeauftragten schon seit Jahren immer wieder öffentlich diskutiert.

Gerade bei den Frauen gibt es eine allgemeine Verunsicherung. Sie sind plötzlich gezwungen, zu Hause zu bleiben, zu arbeiten und trotzdem noch irgendwie eine Kinderbetreuung hinzubekommen – ganz ohne ein soziales Netz wegen der Kontaktsperre. Ich bekomme auch mit, dass in Partnerschaften und in Familien Überforderungssituationen entstehen. Im Landkreis Diepholz sind wir noch relativ gut dran, da wir in der Regel noch über größere Wohnungen mit Balkon oder Garten verfügen und somit Ausweichmöglichkeiten haben. Aber bei einer engeren Besiedlung wird es schwierig mit zwei kleinen Kindern im dritten Stock in einer Drei-Zimmer-Wohnung ohne Balkon. Dann ist es sehr herausfordernd, im Homeoffice zu arbeiten und gleichzeitig den Nachwuchs zu beschäftigen. Die Situation verschärft sich, wenn beide Elternteile im Homeoffice sind und noch Homeschooling geleistet werden muss; alles auf engstem Raum, ohne die Möglichkeit, diese Stresssituationen zu entschärfen. Hier zeigt sich auch, dass es in den Partnerschaften zu Veränderungen in den Rollenverteilungen kommt – zu Lasten der Frauen.

Sich wirklich Hilfe zu suchen. Es darf keine Scheu geben, sich telefonisch in den Beratungsstellen zu melden, um eine Entlastung zu bekommen. In Fällen von häuslicher Gewalt empfehle ich, die Polizei anzurufen, um die Situation zu entzerren. In Bezug auf häuslicher Gewalt sind die Zahlen bei uns aktuell noch nicht nennenswert gestiegen. Das liegt meines Erachtens an dieser allgemeinen Verunsicherung und daran, wenn der Partner die ganze Zeit da ist. Wenn jemand den ganzen Tag auf engstem Raum mit einem Menschen zusammen ist und keinen Rückzugsort hat, fällt es schwer, zum Telefonhörer zu greifen und sich bei einer Beratungsstelle Hilfe zu holen.

Getan hat sich einiges bei der Erwerbsbeteiligung der Frauen, auch wenn es da noch viel Luft nach oben gibt. Der Ausbau der Kindertagesbetreuung hat sicherlich viel dazu beigetragen, dass die Erwerbstätigkeit der Frauen gestiegen ist. Aber Frauen sind nach wie vor diejenigen, die in Teilzeit arbeiten und die keine Berufstätigkeit adäquat ihrer Ausbildung ausüben. Viele Frauen gerade bei uns in den ländlichen Gebieten haben zwar eine sehr gute Ausbildung, finden aber keinen entsprechenden Job, bei dem sie Familie und Beruf gut vereinbaren können. Mein Appell an die Politik ist, die 450-Euro-Jobs abzuschaffen. Frauen werden durch Fehlanreize, zum Beispiel in der Sozialversicherungs- und der Steuergesetzgebung dazu verleitet, in diese 450-Euro-Jobs hineinzugehen. Die Versteuerung des Einkommens in der Steuerklasse 5 – mit hohen Abzügen für eigene Sozialversicherungsleistungen – macht eine Teilzeitbeschäftigung für Frauen nicht attraktiv. So wählen viele Frauen den scheinbar unkomplizierteren und flexibleren 450-Euro-Job. Wenn ich ansonsten zurückblicke: Ich bin seit 1995 Gleichstellungsbeauftragte und beschäftige mich seither mit den gleichen Themen, wenngleich auch mit sich verändernden Schwerpunkten: Kinderbetreuung, Erwerbstätigkeit, Gewalt, Berufswahl. In gewissen Bereichen hat es positive Veränderungen gegeben, zum Beispiel in der Kinderbetreuung. Aber Politik reagiert immer relativ langsam und nur auf massive gesellschaftliche Veränderungen, die sie zum Handeln zwingen. So hat der durch den demografischen Wandel verursachte Arbeitskräftemangel dazu geführt, dass die gut ausgebildeten Frauen noch stärker in die Erwerbsbeteiligung gebracht werden. Dazu brauchen diese aber eine Kinderbetreuung. Das war meines Erachtens der eigentliche Grund für die Veränderung in diesem Bereich. Aber es gibt noch immer dicke Bretter, die gebohrt werden müssen.

Das müssen alle gemeinsam erreichen! Um eine Gleichberechtigung der Geschlechter zu verwirklichen, bedarf es vieler Stellschrauben, an denen gedreht werden muss. Natürlich ist es zunächst einmal eine Einstellungssache aller Menschen. Ich muss ja auch in meiner Partnerschaft täglich etwas neu aushandeln. Wie zum Beispiel die viele unbezahlte Arbeit, diese sogenannte Care-Arbeit, in einer Beziehung verteilt wird. Die Erfahrungen zeigen: Solange keine Kinder da sind, die betreut werden müssen, und solange es keinen alten Menschen gibt, der gepflegt werden muss, läuft es schon recht gut in vielen Beziehungen. Aber sobald sich solche Veränderungen im Leben einstellen, verändern sich die Rollenmuster in den Partnerschaften sehr häufig wieder.

Ich sage ja immer von mir, ich bin Berufsoptimistin. Die Corona-Krise wird uns noch länger begleiten, ein Impfstoff entwickelt sich nicht innerhalb von ein oder zwei Jahren. Von daher habe ich die Hoffnung, dass sich Frauen organisieren und protestieren und auf die längst überfälligen politischen Veränderungen zur Gleichstellung der Geschlechter drängen. Ich bin da optimistisch, denn es gibt schon gute Ansätze auf Bundesebene von Frauenverbänden, sich zu organisieren und ihren Forderungen nach Veränderungen Gehör zu verschaffen. Und noch etwas: Wir haben ein gutes und starkes Grundgesetz, auf das wir stolz sein können. Und in Gesetzen steht das Wichtigste immer in den ersten Paragrafen. In Artikel 3, Absatz 2 des Grundgesetzes steht die Gleichstellung der Geschlechter. Auch in der niedersächsischen Verfassung ist dieser Grundsatz im dritten Paragrafen geregelt. Und in der niedersächsischen Kommunalverfassung, nach der ich als Gleichstellungsbeauftragte arbeite, ist die Gleichstellung von Frauen und Männern in Paragraf 8 und 9 festgeschrieben. Die Gleichstellung der Geschlechter findet aber trotzdem noch nicht die gesellschaftliche und politische Aufmerksamkeit, die diesem Thema gebührt. Da werde ich nicht müde, immer wieder zu betonen: Die Gleichstellung der Geschlechter ist ein Verfassungsauftrag, den wir alle haben. Ich als Gleichstellungsbeauftragte kann alleine nur wenig bewirken. Ich muss also Menschen davon überzeugen, dass wir alle etwas davon haben. Und der Gesetzgeber hat sich damals schon etwas dabei gedacht, die Gleichstellung von Mann und Frau gleich im dritten des insgesamt 146 Artikel umfassenden Grundgesetzes festzuschreiben.

Zur Person

Christina Runge (59)

ist Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Diepholz. Die Diplom-Agraringenieurin ist ebenfalls Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros und Gleichstellungsstellen.