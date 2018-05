Zielsicher: Stefan Frey (l.) und Marcel Buchholz mit der diesjährigen Schützenscheibe. (Jonas Kako)

Schusshausen-Vilsen. Es ist das 14. Schützenfest, das der Schützenverein (SV) Bruchhausen-Vilsen am kommenden Wochenende feiert. Bis zur Fusion der beiden Vereine im Jahr 2005 richteten der SV Bruchhausen und der SV Vilsen je eine eigene Party aus. Und da nach dem Zusammenschluss weder das eine noch das andere Schützenhaus für die Zeremonie rund um die Königskrönung genehm war, einigten sich die Verantwortlichen auf Mügges Gasthaus als Ausrichtungsort. Das ist Vergangenheit: Direkt beim Schießstand im Wiehe wird das große Zelt am Wochenende 19./20. Mai stehen, in wirklich traumhafter Kulisse also.

„Wir haben im Vorstand den Beschluss gefasst, dass Schützenfest hier im Vilser Holz zu feiern“, stellt Schützenvereinsvorsitzender Stefan Frey den neuen Ort vor. Zuvor war „Am Bahnhof“ und im Gasthaus Mügge gefeiert worden, sozusagen im Grenzbereich der beiden Orte. Man habe im Vorstand das Für und Wider abgewogen und sich letzendlich für den Schießstand entschieden. „Wir hatten zwar immer genug ehrenamtliche Helfer, die beim Aufbau des Schießstandes geholfen haben, aber es ist schon eine organisatorische Erleichterung, dass das dieses Jahr nicht gemacht werden muss“, so der Vorsitzende. Außerdem spiele der Sicherheitsaspekt eine Rolle, der im Schießstand natürlich gewährleistet sei. „Für uns steht beim gemeinsamen Feiern der Spaß im Vordergrund“, sind sich der Vorsitzende und sein Rechnungsführer Marcel Buchholz einig.

Dass der Spaß nicht zu kurz kommen wird, zeigt schon das aufwendige Programm. Los geht’s am Sonnabend um 13.45 Uhr mit dem Antreten am Rathaus und anschließendem Ummarsch zum Jugendkönig Lür Schröder. Dort wird die Königsscheibe aufgehängt. Dann geht’s weiter zum Platzkonzert beim Seniorenheim A&A. Um 15.45 Uhr erfolgt der Ummarsch zur Damenkönigin Monique Maroch, zum König André Maroch und Kinderkönigin Michélle Werner. Bevor es zum Festplatz im Wiehe geht, werden natürlich die jeweiligen Königsscheiben aufgehängt. Um 17 Uhr erfolgt der Ummarsch, und nach der Begrüßung um 18 Uhr, kann die eintrittsfreie Zeltfete vor der traumhaften Kulisse der Waldschlucht beginnen. „Wir freuen uns auf euch“, steht in roter Schrift auf dem grünen Flyer, der alle herzlich einlädt, genau wie alle umliegenden Vereine: Berxen, Weseloh, Ochtmanien, Homfeld, Oerdinghausen, Süstedt, Wöpse und Engeln wurden schon offiziell eingeladen, auch am neuen Ort mitzufeiern – wie in den vergangenen Jahren.

Am Sonntag geht es dann schon früh weiter, denn um 9.45 Uhr ist Antreten auf dem Schützenplatz mit anschließender Stärkung durch ein Bürgerfrühstück. Wer daran teilnehmen möchte, sollte sich unter der Telefonnummer 01 73 / 8 56 08 02 beim Vorsitzenden Stefan Frey anmelden. Dann folgt der wichtigste Teil: Ab 11 Uhr werden die neuen Majestäten ausgeschossen. Kinderkönig, Jugendkönig, Damenkönigin, König und Kaiser. Und dann folgt das große Preisschießen, an dem alle teilnehmen und tolle Preise gewinnen können. Der Hauptpreis: ein Gutschein für Partyspaß im Barbarossa für 25 Personen im Wert von 500 Euro. Aber auch andere ortsansässige Geschäfte haben Gutscheine und Sachpreise zur Verfügung gestellt, die man gewinnen kann. Um 13 Uhr wird schließlich der Kinderkönig ermittelt. Und um 14.30 Uhr erfolgt zum Abschluss die große Proklamation aller Majestäten mit anschließender Zeltfete.