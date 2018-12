Syke

Künstler stellt Tierfiguren aus

Dominik Flinkert

Syke. Ein wilder Tiger, ein Papagei und ein Glücksschwein gehören dazu: Fantasievoll gestaltete Figuren stellt Alfred Meyer am Sonnabend, 8. Juli, an der Kreuzung der Bundesstraße 6/Ernst Boden Straße) in Syke aus.