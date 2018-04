Im Gespräch: Statt einer Laudatio hat Britta Gansberg die rund 30 Besucher mit einem Interview ein paar Einblicke in ihr Schaffen gegeben. Geführt hat dies ihr Ehemann Bernd Heyne. (Fotos: Jonas Kako)

Nach 13 Jahren Abstinenz zieren wieder Bilder der Bassumer Künstlerin Britta Gansberg die Wände in der Kreissparkasse Bassum. Ihre vierte Ausstellung in dem Geldinstitut ist ab sofort und noch bis zum 3. Mai zu sehen und stimmt seinen Farben und dem Titel "Der Natur auf der Spur" auf den Frühling ein.

Die 23 ausgestellten Bilder haben, wie der Titel vermuten lässt, alle mit Natur zu tun, verrät die selbsternannte Naturliebhaberin Britta Gansberg. "Entweder enthalten sie Naturmaterialien oder sie zeigen die Natur", erklärt sie. Auch Kenner von Britta Gansbergs Werken dürfen gerne einen Besuch der Ausstellung wagen, ohne sich auf mehr vom Altbekannten einstellen zu müssen. Denn die Künstlerin begeht dieses Mal Neuland. Anstatt sich auf Malerei oder Fotografien festzulegen, vermischt die Bassumerin und zweifache Mutter ihre beiden Passionen. So wurde beispielsweise das Foto einer Ananas von ihr lasiert und übermalt. "Ich muss immer etwas Neues ausprobieren."

14 der Bilder sind nach Angaben der Künstlerin komplett neu und in den vergangenen sechs Monaten entstanden. Aber Naturmaterialien lassen sich im Winter ja nicht so gut finden, oder? Darum muss sich Britta Gansberg keine Sorgen machen. Doch mitnichten stammen die Requisiten von einem guten Importeur. Vielmehr blickt Britta Gansberg auf einen eigenen und immer verfügbaren Fundus an getrockneten Pflanzen. "Wir haben einen großen Wollteppich bei uns im Wohnzimmer, der als riesige Blütenpresse herhalten muss. Da liegt Küchenpapier drunter, und alles, was ich finde, wird dort gepresst", sagt Britta Gansberg und lächelt verschmitzt.

Wenn es gut laufe, könne ein Bild in etwa vier Tagen fertiggestellt werden – es könne aber auch mehrere Wochen dauern. Dabei zeigt sich Britta Gansberg multitaskingfähig: "Ich male meist mehrere Bilder gleichzeitig, weil auch immer etwas trocknen muss." Inspiration biete der gansbergsche Garten. "Der ist ja eigentlich ganz klein. Aber wir haben mehrere Bäume und viel Leben im Garten, sodass ich dort viel heraushole", sagt Britta Gansberg. Sie möchte mit ihren Bildern den Menschen das bewusst machen, was für viele selbstverständlich ist. "Und Bilder mit Sachen aus der Natur kann man nicht noch mal machen, weil die Materialien immer anders aussehen. Das macht sie aber auch lebendig", findet sie.

Die neue Ausstellung wurde dabei schon vor der offiziellen Vernissage von den Kunden der Bank wohlwollend zur Kenntnis genommen. Und das besonders von den Frauen, wie auch Klaus-Dieter Sprenger beobachtet hat. "Männer achten nicht so sehr darauf, wenn sich hier räumlich etwas verändert. Aber Frauen, die öfter hier sind, fällt das sofort auf", erzählt er. Klaus-Dieter Sprenger hat sich übrigens eigentlich für die Vernissage am gestrigen Freitag eine Laudatio von der Künstlerin selber gewünscht. Das sei aber nicht unbedingt das gewesen, was sich die schüchterne Künstlerin vorgestellt hat. "Ich habe mir aber einen Kompromiss überlegt", erzählt Gansberg. So kamen die rund 30 anwesenden Gäste stattdessen in den Genuss eines Interviews, das Gansbergs Göttergatte Bernd Heyne führte. Dieses brachte auch eine amüsante Anekdote zutage. So nahm Gansberg Bezug auf ihre Vorliebe für Naturmaterialien. Dies ging einmal so weit, dass auch zwei tote Kohlweißlinge als Roste eines ihrer Bilder zieren sollten. "Dann fragte mich meine Tochter, was ich mit den Schmetterlingen machen möchte. Ich habe ihr gesagt, dass ich sie rosten möchte, woraufhin sie mich anschaute und fragte: ,Sag mal Mama, möchtest du gerostet werden, wenn du tot bist?'", erinnert sich die Mutter und Künstlerin und lacht. Zum Rosten der Schuppenflügler konnte sich Britta Gansberg danach zwar nicht mehr durchringen, Teil eines Bildes wurden sie dennoch. "Und ich war im Nachhinein meiner Tochter echt dankbar, weil sie in Natur viel schöner aussehen."

Und wie geht es nach der Ausstellung weiter? Den Pinsel wird Britta Gansberg auf jeden Fall nicht schwingen, wie sie lachend verrät: "Ich habe jetzt erst einmal alles weggeräumt. Ich brauche jetzt erst einmal eine Malpause und kümmere mich um alles Liegengebliebene."