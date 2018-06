Der Kurator Alain Gasiglia mit dem Werk „Le Moulin du Gué du Bray". Nach dessen Vollendung ist der Künstler Maxime Maufra vor der Staffelei entschlafen. (Dominik Albrecht)

La Chartre-sur-le-Loir ist nicht nur bekannt für seine Weine. Auch Kunst können die Franzosen. Auf dem zu La Chartre-sur-le-Loir gehörenden Château de Poncé hat der Kurator Alain Gasiglia eine einmalige Ausstellung mit Werken des Franzosen Maxime Maufra zusammengetragen. Eine Ausstellung, der viel Arbeit vorwegging – und die nur durch einen Zufall entstand.

Maximilien Émile Louis Maufra (1861-1918) war offiziell ein Impressionist. Doch Alain Gasiglia weiß: „Maufra war früher eine Art Rebell. Er wollte nicht nur den Linien des Impressionismus‘ folgen, sondern hat vor allem nach seinem Gusto gemalt.“ Maufra war es vielmehr wichtiger, die Schönheit der Natur in den Vordergrund zu stellen. Dabei haben es ihm Küstenlandschaften besonders angetan, denen er die meisten seiner Leinwände widmete. Zu Maufras Glück zählte, dass in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Acrylfarben dank der Erfindung von Bleituben transportabel gemacht wurden. „Das war eine Revolution in der Malerei, weil man seine Farben jetzt überall mit hinnehmen konnte“, beschreibt Casiglia den Wert dieser Entwicklung.

Auf die Spuren von Maufra kam Alain Gasiglia nur durch einen Zufall. So sei der ehemalige Fotograf von einer Frau gebeten worden, ein Bild, dass sie von einem Gemälde Mafraus gemacht hatte, zu vergrößern. „Ich sagte ihr, dass ich das machen kann und fragte, wer Maufra ist. Daraufhin erzählte sie es mir und erwähnte, dass er im Château de Poncé gestorben ist“, sagt Gasiglia. Davon angeregt begann er, selber Recherche zu betreiben. Er fand heraus, dass Maufra ein Freund von Paul Gauguin war, seines Zeichens ein für Kenner bedeutender französischer Maler, der auch für seine Keramiken und Holzschnitzereien bekannt ist. „Wir sind zu allen Museen gefahren, die Bilder von Maxime Maufrau besitzen. Das waren zum Beispiel Nantes, Le Havre oder Pontavert“, erzählt Alain Gasiglia. Überall sei er auf offene Ohren gestoßen und mit reichlich Informationen ausgestattet worden. Zwei Bilder befinden sich über die französischen Grenzen hinaus in Museen in Israel und Massachusetts/USA.

Interessant findet Gasiglia die Pinselführung beim Werk „Le Moulin du Gué du Bray“. Das Bild zeigt eine Mühle und kommt mit Grün- und Brauntönen daher. „Man sieht, dass Maufra die Farbe sehr energisch aufgebracht hat“, beschreibt Gasiglia und deutet mir, das Bild von Nahem anzuschauen. Ich frage den Kurator, ob er daraus schließt, dass Maufra wütend war. „Nein. Ich glaube eher, dass er es eilig hatte“, entgegnet Alain Gasiglia und geht mit mir zu einer Vitrine, die neben dem Bild aufgebaut wurde. Darin liegt ein Brief an Paul Durand-Ruel. „Er hat ihm angeboten, fünf Bilder zu malen, wenn er ihm dafür schon einmal Geld gibt“, übersetzt Gasiglia dessen Inhalt. Maxime Maufra habe allein von den Einnahmen durch die Bilderverkäufe gelebt. Durand-Ruel war damals der bedeutendste Händler impressionistischer Werke und kaufte auch mehrere Hundert Bilder von Maufra. „Aber er verkaufte davon nur etwa 120“, fügt Gasiglia an.

Vielleicht hatte es Maxime Maufra aber noch aus einem anderen Grund eilig. Denn das Werk „Le Moulin du Gué du Bray“ sollte zugleich sein letztes Bild sein. So starb er am 23. Mai 1918 auf eine Art, die sich wohl jeder Maler wünscht. Er saß mit seiner Staffelei am Ufer des Flusses Loir und malte eben jene Mühle. Nachdem er das Bild fertig hatte, starb er im Sitzen vor der Staffelei – mit einem Pinsel in der Hand.