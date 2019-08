Nicht ohne den Anderen: Die beiden Bassumer Küster Herbert Kyas (links) und Nobert Spinner teilen sich die Aufgaben. (Tobias Denne)

Bassum. Schritte hallen durch den hellen Kirchenraum. Mit einem Eimer in der Hand ist Herbert Kyas auf dem Weg in Richtung der Opferkerzen, die vor dem Eingang stehen. Davor bleibt er stehen und sammelt die ausgebrannten ein und legt sie in seinen Eimer. „Manche Menschen kommen vorbei, zünden eine Kerze an und bleiben noch eine Weile“, sagt Kyas. Und er muss es wissen, ist er doch seit fast 20 Jahren als Küster in der katholischen Kirche St. Ansgar in Bassum tätig. Aber nicht allein. Noch ein paar Jahre mehr Erfahrung hat Norbert Spinner. „Mein Vorgänger kränkelte und ich habe ihm dann geholfen. Allein ist das zu viel“, sagt der Bassumer.

Seitdem Kyas eingestiegen ist, bilden die beiden das Küster-Team der Kirche an der Mittelstraße. Sie sind dafür verantwortlich, dass alles reibungslos läuft. Zeitgleich sind sie nicht im Einsatz. Wenn beide nicht können, dann helfen entweder Reinhard Herzog oder Reinhard Mertins aus. Vor der Messe legen die Küster die Gewänder für den Priester bereit, bereiten Hostien und Wein vor, schlagen Evangelium und Lesung auf, zünden Kerzen und schalten die Mikrofone an. Die Gläubigen sollen ja alles verstehen. Auch Weihwasser am Eingang wird von Kyas und Spinner nachgefüllt, und beim ewigen Licht wird dafür gesorgt, dass es nicht erlischt.

Sakristei ist die Zentrale

Kyas ist derweil wieder auf dem Weg zurück in die Sakristei. „Es ist ja keine schwere Arbeit und so gibt man etwas zurück“, sagt er über seine Motivation. Ein kleiner Raum neben dem Altar, in dem sich Priester und Messdiener fertigmachen für die Messe – die Zentrale sozusagen. Gegenüber vom Eingang hängen die Plaketten für die Messdiener an der Wand. Die Schränke für die Messgewänder sind geschlossen, schließlich wird an diesem Tag kein Gottesdienst gefeiert. Die Kirche bleibt still. Herbert Kyas stellt den Eimer auf den Tisch in der Sakristei und packt die Kerzen in einen Karton. „Früher haben wir die weggeworfen. Jetzt nimmt sie der Lieferant wieder mit. Das kommt uns entgegen“, erzählt Kyas. Für Kyas und Spinner gehört das zur Aufgabe. „Montags ist immer Putz-und-Flick-Stunde. Dabei erstellen wir die Dienstpläne“, erzählt Spinner. Auch die hängen rechter Hand von der Eingangstür zur Sakristei. Dort finden die beiden Küster einen Zettel, der ihnen hilft, die richtigen liturgischen Farben für die Gottesdienste im Jahr auszuwählen. Im Moment geht es vor allem um rot und grün. „Lila brauchen wir gerade nicht“, sagt Kyas und öffnet einen Schrank. Daher hängen die etwas weiter hinten, schließlich ziehen Messdiener und Priester diese das nächste Mal erst in der Adventszeit an.

Dass die Gewänder und die übrige Kleidung sauber sind, dafür ist momentan Spinner verantwortlich. Außerdem werden Hostien bestellt, ebenso Wein und Kerzen. Darüber hinaus begleiten die beiden Küster Beerdigungen. Nur für die Blumen in der Kirche sind sie nicht zuständig. „Damit haben wir nichts zu tun“, sagt Kyas und lacht. Das liege in der Hand eines Gemeindemitglieds.

Damit die beiden wissen, mit wem sie es bei den Messen zu tun haben, gibt es eine Liste mit den jeweiligen Priestern und dem Predigtdienst. Auch sie hängt in der Sakristei. St. Ansgar gehört zum Gemeindeverbund St. Anna in Twistringen. Mit dabei sind noch Harpstedt und Marhorst. „Vor dem Weltkrieg gab es hier gar keine katholische Gemeinde“, lässt Norbert Spinner wissen. Erst 1954 wurde die Kirche gebaut. Vor allem Vertriebene aus Schlesien kamen in die Lindenstadt und bauten die Gemeinde auf, die heute rund 1400 Katholiken umfasst. Der Großteil kommt dabei gar nicht zur Messe. Acht Prozent sind regelmäßige Kirchgänger. „Vom Sehen kennt man fast jeden“, gibt Herbert Kyas zu.

Das liegt natürlich nicht nur daran, dass die Gemeinde nicht so groß ist, sondern auch an den etwa zwei Jahrzehnten, die beide Küster nun im Dienst sind. „Ich war schon vor meiner Rente in der Gemeinde eingebunden, war im Pfarrgemeinderat aktiv und habe Menschen zu den Messen gefahren“, erzählt Kyas. Der Fahrdienst richtete sich an Menschen, die gerne zur Kirche gehen, aber nicht mehr mobil sind. Früher sind Kyas und seine Mitstreiter auch nach Neubruchhausen und Bramstedt gefahren, auch Ringmar war dabei. Heute nehmen – wenn überhaupt – nur Menschen aus Bassum das Angebot wahr.

Norbert Spinner war schon als Kind als Messdiener regelmäßig in der Kirche und durch seine Arbeit bei der Kolping-Familie ist er über seinen Vorgänger zum Küsterdienst gekommen. Als dieser ausschied, kam Kyas. In den vergangenen Jahren haben Kyas und Spinner einige Priester kommen und einige auch wieder gehen gesehen. „Die Sakristei ist unser Reich“, sagt Kyas und schmunzelt. Von dort aus können die beiden schnell reagieren, wenn es mal brenzlig wird. „Auf die Messdiener muss man manchmal schon ein Auge haben“, sagt Spinner. Denn ab und zu kommt es mal vor, dass einem Messdiener schlecht wird, dann sind Kyas und Spinner gefragt. „Und wenn der Pfarrer einen Hustenanfall hat, reicht man ihm Wasser“, sagt Spinner. Perfekt eignet sich dafür eine kleine Durchreiche, die die Sakristei mit dem Altarraum verbindet.

Norbert Spinner und Herbert Kyas sitzen mittlerweile in den ersten Kirchenbänken und schauen auf das Kunstwerk, das seit Neuestem die hintere Wand des Altarraums ziert (wir berichteten). Durch die Umgestaltung der Kirche hat sich in dem Gotteshaus viel verändert. Das Taufbecken ist neben den Eingang gewandert, ebenso die Opferkerzen. Auch so ist die Arbeit von den beiden Bassumern im Wandel. Die Osternacht etwa findet nicht mehr in Bassum statt, sondern in Twistringen. Für Norbert Spinner ist trotzdem die Woche vor Ostern die schönste Zeit im Jahr: „Da hat man immer gut etwas zu tun.“ Herbert Kyas mag es dagegen etwas ruhiger: „Bei der Rorate-Feier (Messen vor Sonnenaufgang oder abends im Advent, Anm. d. Red.) unter der Woche kommen nur wenige Menschen und es wird alles mit Kerzen ausgeleuchtet. Das erinnert an die ersten Gemeinden.“