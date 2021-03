Stefan Sebode (von links), Carola Damm-Heuser, Sylke Bischoff und Thomas Kuchem markieren die Stelle an der künftig ein Streetfood-Wagen im Syker Freibad stehen könnte. (Michael Galian)

Passend zum aktuellen Wetter denkt man in der Stadt Syke an die nahende Badesaison. Immer vorausgesetzt die Inzidenzzahlen stimmen und die Verordnungen lassen es zu, hofft man in der Hachestadt darauf, dass am 22. Mai das Freibad eröffnet werden kann. „Auf diesen Termin arbeiten wir hier hin“, sagen Badeleiter Stefan Sebode und die Vorsitzende des Fördervereins Freibad, Sylke Bischoff.

Unabhängig davon ob der Öffnungstermin im Mai möglich ist oder ob vielleicht doch wie im vergangenen Jahr bis Juni gewartet werden muss, stellt die Stadt jedoch die Weichen für eine künftige kulinarische Verpflegung. Gesucht wird ein Streetfood-Anbieter oder Imbisswagen-Betreiber, der fortan die Badegäste mit kleinen Stärkungen verwöhnt. Ein Standplatz ist bereits gefunden. An der Liegewiese, hinter dem Schwimmbecken soll der künftige kulinarische Nahversorger aufgestellt werden.

„Wir haben die Voraussetzungen absichtlich möglichst offen gelassen, um möglichst keine Möglichkeit auszuschließen“, sagt Erster Stadtrat Thomas Kuchem zu den gewünschten Bewerbern. Gern hätte man jemanden mit Produkten aus der Region, aber ein Muss sei das nicht. Wichtiger sei die Bereitschaft, bei schönem Wetter, genauer bei 25 Grad aufwärts, von montags bis donnerstags von 14 bis 20 Uhr sowie freitags bis sonntags von 12 bis 20 Uhr seinen Wagen im Syker Freibad aufzustellen. Vorhanden sein muss ein eigener Verkaufswagen mit Handwaschbecken und Warmwasserboiler, das Einhalten der Hygienevorschriften nach neuer Regelung sowie eine Möglichkeit zur Entsorgung von Fritteusen-Fett und der Reinigung von Kochgeschirr. „Das ist auf dem Freibadgelände nicht möglich“, so Sebode.

Geboten wird ein 16 Ampere-Kraftstromanschluss mit Zwischenzähler, ein Kaltwasser-Anschluss sowie Abwasser und eine befestigte Fläche für den Verkaufswagen. Dort könnte der Wagen, wenn gewünscht, die gesamte Saison auch stehen bleiben. Die könnte, wenn das Wetter und die Corona-Pandemie mitspielen, durchaus bis zum 3. Oktober gehen. Zudem bestehe die Möglichkeit zur Aufstellung eines Kühlgerätes.

Was der Betreiber des Wagens nicht mit berechnen muss, ist hingegen Pacht oder eine Standgebühr. „Wir nehmen keine“, betont Thomas Kuchem. „Uns ist wichtig, dass es ein Angebot gibt, das sich wirtschaftlich rechnet.“ Auch Wasser und die Abwassernutzung ist kostenfrei, lediglich der genutzte Strom muss bezahlt werden.

Hintergrund dieser Großzügigkeit seitens der Stadt ist der experimentelle Charakter dieses Unternehmens. Die Idee dazu hatte Stefan Sebode, nachdem der Betreiber des Kiosks um Auflösung seines Pachtvertrags gebeten hatte. Er hat bisher sowohl den Kiosk im Freibad als auch die Cafeteria im Hallenbad betrieben. Da im Hallenbad nach den Bauarbeiten keine Gastronomie in dieser Form mehr vorgesehen ist, wurde sein Pachtvertrag dort seitens der Stadt gekündigt (wir berichteten). „Und allein der Kiosk im Freibad rechnet sich nicht“, so Kuchem. Deshalb sei man seinem Wunsch nach Auflösung des Vertrags nachgekommen. Ebenso wie im Hallenbad sollen Automaten die Grundversorgung der Badegäste sicherstellen. Doch gerade im Sommer, im Freibad noch dazu, gehört für viele Badegäste mindestens ein Eis oder eine Portion Pommes zum Badevergnügen dazu. Hinzu komme, so Sebode, dass viele Streetfood-Anbieter und Imbisswagenbetreiber momentan durch die Corona-Pandemie deutlich weniger Möglichkeiten hätten, ihr Angebot unters Volk zu bringen. Ihnen könnte sich damit ein weiteres Tätigkeitsfeld auftun.

„Man könnte das sehr flexibel handhaben“, ist Sebode überzeugt. Ist das Wetter gut, ist der Standplatz im Freibad sicher. Ist das Wetter schlecht, könne man den Wagen auch an einen anderen Standort bringen. So sei allen gedient, ist er überzeugt. „Und vielleicht findet jemand daran auch Gefallen“, fügt Kuchem mit Blick auf passierende Radler, Spaziergänger auf dem Hachepadd oder Besucher des benachbarten Kreismuseums hinzu.

Zur Sache

Die Bewerbung wird bis Freitag, 30. April, von der Stadt Syke angenommen. Sie sollte neben dem Anschreiben und einer Speisekarte auch Fotos des Wagens beinhalten. Adressiert werden kann sie an Stadt Syke, Sachgebiet Liegenschaften, zu Händen von Frau Jana Speer, Hinrich-Hanno-Platz 1, 28857 Syke oder per E-Mail an j.speer@syke.de.