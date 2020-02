Etwa 100 Teilnehmer sind am Sonnabend zur etwa einstündigen Kundgebung nach Syke gekommen. (Vasil Dinev)

Syke. Während landauf, landab in der Republik Menschen am Sonnabend zum Aktionstag „Wir haben Platz“ zusammenkamen, riefen zwei Bündnisse im Landkreis Diepholz zu einer ähnlichen Kundgebung vor dem Kreishaus in Syke auf: „Wir sind mehr“ und die Seebrückeninitiative luden ein unter dem Motto „Thüringen: Die Dämme brechen“. Man wollte sich am Sonnabendvormittag öffentlich und deutlich einmischen. Viele der Anwesenden kannte man aus anderen Zusammenhängen, neben SPD- und Grünen-Politikern auch Künstler und Aktive in unterschiedlichen Gruppen und Verbänden wie beispielsweise Attac, einer globalisierungskritischen Nichtregierungsorganisation. Und sieben junge Menschen aus der antifaschistischen Aktion Syke mit einem Banner: „Rassistische Hetze stoppen – Antisemitismus und Rassismus entgegentreten.“

Auf einem Banner des Bündnisses „Wir sind mehr“ konnte man lesen: „Rassismus, Nationalismus, Antifeminismus und europäische Abschottung bekämpfen. Eine freie, solidarische Gesellschaft für alle!“ Dass es sich bei diesen Forderungen um wichtige Säulen der Gesellschaft handelt, machten diverse Redner deutlich, offensichtlich stark unterstützt von ungefähr 100 Anwesenden.

Dazu gab es eine musikalische Vertiefung der Themen durch Rolf Rebenstorff mit seiner Ukulele und Liedern, die dank altbekannter Texte mitgesungen werden konnten. So beim Dieter-Süverkrup-Lied „Miteinander“, dessen Refrain „Oli oli ola, wir sind miteinander da, zusammen und gemeinsam“ augenscheinlich noch vielen aus den guten alten Ostermarschzeiten der 1980er-Jahre im Gedächtnis war.

Protest gegen Ministerpräsidentenwahl

Eigentlich ging es am Sonnabend um die aktuellen Ereignisse in Thüringen, um die umstrittene Ministerpräsidentenwahl von Thomas Kemmerich, der sich als FDP-Mann von der AfD hatte mitwählen lassen. Michael Röder vom Bündnis „Wir sind mehr Landkreis Diepholz“ hatte sich dazu Gedanken gemacht: „Kein Pakt mit Faschistinnen niemals und irgendwo, das ist unsere klare und unumstößliche Haltung und Forderung heute hier in Syke auf unserer kleinen Kundgebung. Wer mit Faschistinnen, Neurechten und Antidemokraten paktiert, hat die ganze solidarische Gesellschaft gegen sich.“ Dass er die weibliche Form wählte, lag nicht daran, dass die Faschisten seiner Ansicht nach weiblich waren, sondern beide Geschlechter gemeint waren.

Zu den Ereignissen in Thüringen meinte er: „Die Brandmauer gegen die Faschistinnen hat einen tiefen Riss. Innerhalb von FDP und CDU gibt es eben auch die Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit der AfD. Es war bisher Konsens unter allen Demokratinnen, dass Rechtsextremistinnen nie wieder bestimmenden Einfluss auf die Geschicke unseres Landes haben dürfen. Diese Haltung weicht immer häufiger auf und wird über Bord geworfen.“ Für ihn sei klar, dass Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Sexismus im Widerspruch zum Grundgesetz stehen und es um demokratische Gleichheit gehe, statt um völkische Pseudo-Meinungsfreiheit. Dass diese Gedanken nicht neu sind, sollte ein Gedicht von Tucholksky belegen, das Röder noch im Gepäck hatte: „Rosen auf den Weg gestreut“, passenderweise einige Aktualisierungen wie „Höcke“, den Namen des AfD-Fraktionschefs im Thüringer Landtag Björn Höcke hatte er eingebaut.

Auch Siard Schulz, Vorsitzender der Weyher Jusos, äußerte eine differenzierte Meinung: „Es handelt sich in Thüringen um den größten Tabubruch in der Geschichte des Nachkriegsdeutschland. Und überhaupt diese Bereitschaft gehabt zu haben, die AfD in die edle Position des Königsmachers zu hieven, sich gerade von der rechtsextremen Höcke-AfD unterstützen zu lassen, an dessen Spitze ein Mann steht, der gerichtlich bestätigt Faschist genannt werden darf, ist ein Dammbruch, der den bisherigen Grundsatz: 'Keine Zusammenarbeit mit der AfD' brüchig werden lässt.“

Inseln der Solidarität schaffen

Musiker Rebenstorff bemerkte nur noch, dass er mit Erschrecken habe erkennen müssen, dass „Demokratie plötzlich kein Selbstläufer mehr ist, es steht nicht mehr auf Autopilot – man muss was tun, denn viele dieser faschistischen Kräfte befinden sich im reaktionären Großkapital.“ Man müsse Inseln der Solidarität und Mitmenschlichkeit schaffen.

Erika Schneider von der Seebrückeninitiative aus Barnstorf beleuchtete die Aktivitäten der AfD in Niedersachsen und stellte fest: „Sie sind überall dabei und vor allem im Landkreis Diepholz aktiv – zum Glück will die Mehrheit der Gastwirte ihnen kein Forum bieten.“ Allerdings sei besagte Partei kein zahnloser Tiger und so müssten alle gemeinsam daran arbeiten, dass die „Alternative“ nicht stärker werde.