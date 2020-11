Brunhild Buhre geht in den Ruhestand, aber nicht ohne vorher noch ein neues Buch vorzustellen. (Vasil Dinev)

Landkreis Diepholz. Nun hat sie also den Staffelstab Vereinsvorsitz weitergereicht, die ehemalige Vorsitzende von Kunst in der Provinz Brunhild Buhre. Aber nicht nur den Stab, sondern auch ein letztes Ergebnis ihrer Aktivitäten: die dritte Ausgabe des Buches Künstlerprofile III. Für die engagierte 80-Jährige steht fest: „Es ist uns, dem Vorstandsteam, dank der finanziellen Unterstützung durch den Landschaftsverband Weser-Hunte und die Sparkasse Syke und Kreissparkasse Grafschaft Diepholz gelungen.“ Sozusagen in letzter Minute bevor sie Ende September das Vereinsgeschick in jüngere Hände legte.

Zwei Vorgänger-Bücher waren ebenfalls unter ihrer Ägide entstanden, die beide eine große Zahl der aktiven Mitglieder auf jeweils zwei Seiten vorstellt. War das erste noch in Rot gehalten, das zweite in Blau, so ist der neueste Band Grün: „Wir haben uns immer für die Farben entschieden, die auch in unserem Logo auftauchen.“ Beim ersten Buch war der Anlass das 25-jährige Bestehen des Vereins gewesen, beim zweiten das 30-jährige und nun ist es also schon das 40-jährige.

Die 20 000 Stück zählende Neuauflage bringt rund 110 Künstler näher – oder nach Buhres Darstellung „ein breites Spektrum ihrer kreativen Möglichkeiten offenbaren“. Auf der einen Seite ein Porträtfoto, Lebenslauf und einen Text, der demjenigen wichtig ist. Daneben sind jeweils Werke abgebildet. „Die Bücher sind Dokumentationen“, erklärt die Sulingerin stolz. Und damals hatte sie beim ersten Buch sogar den Vertrieb selbst übernommen, sozusagen jede Buchhandlung beliefert. Man kann sie aber zurzeit auch noch über sie beziehen.

Doch nicht nur hatte sie knapp die Hälfte des 40-jährigen Vereins-Bestehens bestimmt und geleitet, sie hatte gleichfalls dafür gesorgt, dass der Künstlerzusammenschluss weit über den Landkreis hinaus bekannt wurde und mehr und mehr Kunstschaffende anzog. „Der Verein wurde 1980 gegründet, um Kunst und Kultur in der Region und darüber hinaus – die Mitglieder leben zwischenzeitlich in sechs Landkreisen – das kulturelle Leben zu fördern und in den Fokus der Menschen zu rücken“, sagt sie rückblickend. „Die Kommunen hatten zwar seinerzeit wieder mehr Geld und konnten auch für die schönste Nebensache der Welt – Kunst und Kultur – Mittel investieren. Aber nicht alles konnten diese Kommunen finanzieren. Da war die Eigeninitiative der Bürger gefragt und die haben die Ärmel hochgekrempelt und meines Erachtens viel erreicht.“ Der Verein habe den Nerv der Bevölkerung getroffen und auf eine eigene Art Interessierte zusammengebracht, „auf dem sogenannten flachen Land und das im gesamten nordwestdeuten Raum.“ Buhre ist sich sicher, dass Kunst in der Provinz heute ein Markenzeichen sei für starkes künstlerisches Engagement auf hohem Niveau.

„Entstanden ist eine umfangreiche und informative Publikation über das Wirken der künstlerisch Tätigen in unserem Verein, die eine Annäherung an zeitgenössische künstlerische Positionen ermöglicht“, sagt Buhre in ihrem Vorwort. Bemerkenswert seien das breite Spektrum der Ausdrucksformen und der Ideenreichtum, meint die ebenfalls ideenreiche Organsiatorin. „Neben der Sicherung kultureller Vielfalt geht es in unserem Verein vor allem darum, möglichst vielen Menschen den Zugang zu Kunst und Kultur als Selbst- und Welterfahrung zu vermitteln.“

Da im Buch eigentlich vorwiegend Zeichner und Maler, Grafiker und Fotografen vertreten sind, habe sie den schreibenden Künstler Tim Verbarg um ein Gedicht mit dem Titel „Kunst“ für die ersten Seiten gebeten. Dann folgen die Vorstellungen von A wie Ackermann bis W wie Wunsch-Bertram – von Hagen Ackermann bis Ursel Wunsch-Bertram. Zu beziehen sind die Künstlerprofile III über info@kunst-in-der-provinz.de.