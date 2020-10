Kursleiterin Brigitte Meyer (links) zeigte großen Respekt vor den Kunstwerken, die in einem Sprachkurs entstanden. (Michael Galian)

Twistringen. Die Bilder sind farbenfroh und berührend. Sie erzählen von Freude, Heimat und Hoffnung, aber auch von Trauer, Abschied und Krieg. Gemalt wurden sie von zwölf geflüchteten Frauen im Alter von 21 bis 55 Jahren, die in einem Sprachkurs ihre Erlebnisse und Erfahrungen, Wünsche und Träume mit Farben ausdrücken konnten. Zu sehen sind sie im Twistringer Rathaus, Lindenstraße 14. Mit einer Vernissage wurde am Donnerstag die Ausstellung eröffnet. Begrüßt wurden die Gäste von Heike Harms. „Ich wollte diese schöne Ausstellung unbedingt nach Twistringen holen, die Bilder sind sehr eindrucksvoll“, so die Gleichstellungsbeauftragte.

Eine der Künstlerinnen, Shangar Fathi, hatte nicht nur ihre Bilder mitgebracht, sondern auch zwei Lieder, die sie mit ausdrucksstarker Stimme sang. Veranstalter und Ausrichter des Sprachkurses war der Verein Niedersächsischer Bildungsinitiativen. Marion Rolle als Vertreterin des Vereins freute sich über die Finanzierung durch das Land Niedersachsen und erläuterte das Anliegen: „Wir versuchen mit Bildungsangeboten Menschen zu bemächtigen, ihr Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Die Ausstellung ist eine ganz besondere, die einmal mehr zeigt, dass die kulturelle Bildung zu den tragenden Säulen der Gesellschaft gehört.“ In der Erwachsenenbildung sei es wichtig, Werte zu vermitteln, die nicht nur aus dem Mund, sondern ebenso aus dem Bauch und dem Herzen kämen. „Frauen im Alter von 21 bis 55 Jahren haben in diesem Kurs eine gemeinsame Sprache gefunden, obwohl sie aus unterschiedlichen Ländern stammen“, so Rolle.

Kunst überwinde Grenzen und habe auch zu Freundschaften unter den Frauen geführt. Insgesamt waren 400 Bilder entstanden, in denen die Teilnehmerinnen ihr Empfinden zum Ausdruck gebracht hatten. „Die beeindruckenden Ergebnisse können sie hier sehen, ich empfinde großen Respekt vor diesen Arbeiten“, so Malkursleiterin Brigitte Meyer. „Das Spiel mit den Farben ist ein gelungenes Beispiel für Integration, zumal die Frauen auch aus unterschiedlichen Schichten stammen: Akademikerinnen und Frauen, die noch nie zur Schule gegangen sind“, erzählte sie. Während Meyer als Kursleiterin fungiert hatte, war Katrin Weiß für die Sprachvermittlung zuständig. „Ich war fasziniert von den Fortschritten, die die Teilnehmerinnen gemacht haben, die Bilder wurden im Verlauf des Kurses immer farbenprächtiger und formenreicher“, so Weiß.

Davon konnten sich die Besucher beim anschließenden Rundgang überzeugen, der im ersten Stock des Rathausflurs begann. So konnte man schon neben der Ausstellungstafel ein Triptychon von Shangar Fathi bewundern. Vor einem gelbpinken und himmelblauen Hintergrund ranken schwarze Äste kunstvoll über alle Grenzen hinaus. Gleich daneben ein kunstvolles Mosaik in vielen Farben. Im Flur auf der rechten Seite sind Bilder von Samah Al Ka Miss ausgestellt. Passend zum Trauzimmer zeigen sie ein Paar vor regenbogenfarbenem Hintergrund. Samah erzählte, dass ihr der Kurs besondere Freude gemacht habe, weil sie schon immer gern gemalt habe. Weitere Bilder sind im Rathaussaal zu sehen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 12. Dezember im Rathaus in Twistringen zu den dort üblichen Öffnungszeiten zu bewundern.