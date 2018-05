Künstlerin Anne Richard stellte im vergangenen Jahr beim Skulpturenpark in Asendorf aus. (UDO MEISSNER)

Asendorf. Leichten Fußes durch den sommerlichen Garten schlendern. Das Auge im Grün der Rasenflächen ruhen lassen. Die Vielfalt des Blattwerks von Eiche, japanischem Ahorn und dem Lieblingsbaum Goethes, dem Ginkgo, bewundern, sich dabei an Kunst jedweden Genres erfreuen. Das ist beim sechsten Skulpturenpark am 20./21. und 26./27. Mai in Asendorf möglich. Die Kunstbeflissenen Marita und Alex Otterpohl von Artes-Asendorf haben auch in diesem Jahr wieder Künstler eingeladen, die unter freiem Himmel im Spiel von Licht und Schatten ihre Werke präsentieren. Die Ankündigung beschreibt die Künstler wie folgt:

Brunhilde Ahrens, Keramiken aus Rehburg-Loccum, ist nicht zum ersten Mal dabei. Die Autodidaktin gestaltet mit Ton. Ihr Wissen gibt sie auch an andere in Kursen weiter. Gerne dreht sich bei ihr das Gestalten um ein vorgegebenes Thema.

Katharina Berzbach aus Fischerhude ist selbstständige Keramikmeisterin. Die französische Porzellanmasse bearbeitet sie an der Töpferscheibe. Dabei entstehen skurrile Menschen, eigenwillige Tiere, aber auch Geschirr, das spülmaschinenfest ist.

Ute Gajus aus Achim gestaltet Naturinstallationen. Die Bankkauffrau liebt es, sich künstlerisch mit Material aus der Natur in der Natur zu beschäftigen. 2002 organisierte sie auf dem Heiligenberg das Projekt „Kunst-Um-Wege“ mit.

Karin König aus Lilienthal verschreibt sich der Lithografie. Die gebürtige Magdeburgerin lebt und arbeitet in Lilienthal und Worpswede und studierte Architektur an der TH Braunschweig. Eigenwilliges als Lithografie, Monotypie oder in Reservierungstechnik ist ihr Metier.

Junie Kuhn kommt aus Bremen und macht Metallkunst. Schwerem Material wie Stahl, Leichtigkeit abzuringen, hat sie sich auf die Fahnen geschrieben. Im Ausdruckstanz war sie lange zu Hause. Die Ausbildung zur Maschinenbauerin brachte sie zum Schmieden. „Als ich das erste Mal Stahl mit einem Brenner bearbeitete, war es um mich geschehen“, sagt sie.

Jürgen Maisenbacher aus Achim bearbeitet Skulpturen und andere Objekte. Unzählige Einzel- und Gruppenausstellungen seiner Skulpturen und Bilder in Achim zeugen von seiner Schaffenskraft. In seinen Arbeiten gilt sein Interesse dem Mensch, den er oft doppeldeutig präsentiert.

Alex Otterpohl ist Asendorfer. Der Hausherr studierte Grafik-Design und betrieb viele Jahre in Delmenhorst eine Galerie, bevor er seinen Lebensmittelpunkt auf die ehemalige Hofstelle in Kuhlenkamp verlegte und aus dem 5000 Quadratmeter großen Garten eine Freiluftgalerie schuf. Holz kombiniert mit Metall, Kettensäge und spezielles australisches Werkzeug nutzt er zum Gestalten. Dem Auge des Betrachters überlässt er die Deutung seiner Kunstwerke.

Anne Richard ist Aktionskünstlerin. Die Langwedelerin hat für sich den Reiz der landschaftlichen Illusion entdeckt. Sie liebt es, Wände gestalterisch zu öffnen, Ausblicke in Mauern zu schaffen oder kleine Räume zu erweitern. Großformatiges liegt ihr. Vor Ort wird sie aktiv gestalten.

Ulrich Schmied aus Ottersberg stellt Eisenskulpturen her. Als Poet des Hammers bezeichnet sich der Künstler selbst. Das mystisch-archaische Arbeiten am Schmiedefeuer begeistert ihn. Diese Faszination vermittelt er auch in Kursen. Ob Figurales oder Grafisches – alles ist möglich.

Helmut Wieben ist Fotograf aus Bassum. Nordisches und das Meer liebt er. Seine Fotografien ähneln durch spezielle Techniken, die er beherrscht, Zeichnungen oder Aquarellen. Er lässt dem Betrachter dabei Raum für eigene Interpretation.

Schüler des elften und zwölften Jahrgangs des Gymnasiums Syke gestalteten im Kunstunterricht 16 Stelen, die auf einer Freifläche im Park zu sehen sein werden. Ziel des Projekts war es, sich mit unterschiedlichen Materialien und Werkzeugen zu beschäftigen. „Dahinter steckt die Idee, junge Menschen für Kunst zu begeistern“, sagt Alex Otterpohl. Jährlich kann sich eine Schule bewerben, im Skulpturenpark ausstellen zu dürfen.

Die Veranstaltung wird mit Live-Musik umrahmt, am 20. und 27. Mai spielt die Gruppe Ta melodischen Jazz und mehr. Am 21. und 26. Mai begleiten die Töne der keltischen Harfe die Besucher. Für Essen und Getränke ist Deubels Küche aus Asendorf zuständig. Am Pfingstwochenende bieten die Veranstalter selbst gebackenen Kuchen an. Der Eintritt ist frei, der Parkplatz ausgeschildert. Weitere Informationen stehen auch auf www.artes-asendorf.de.