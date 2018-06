Keine lange Anreise: Der Künstler "Bafuß" hat es aus dem heimischen Bissenhausen nicht weit bis Heiligenloh. (Sebi Berens)

Twistringen-Heiligenloh. Die Vielfalt von Kunst und Kultur war am Wochenende beim Heiligenloher Rundgang zu sehen, bei dem mehr als 30 Künstlerinnen und Künstler auf der Route entlang der Felder und Wiesen an 13 Standorten ausstellten. Gekennzeichnet waren die einzelnen Stationen mit alten Fahrrädern und bunten Schildern, die die heimischen Grundschüler gebastelt hatten. Eröffnet wurde die von Karin-Maria Menk organisierte dritte Veranstaltung dieser Art am Sonnabend auf dem Göpel mit dem Schulchor Heiligenloh.

Die Organisatorin, die 1995 mit ihrer künstlerischen Tätigkeit begonnen hat und vor zwei Jahren Zweite bei „Kunst in der Provinz“ wurde, stellte selbst im Atelier Menk entstandene Werke aus. „Mein Mann ist früher zur See gefahren, und ich habe alles mit den Pferden gemacht. Als er Rentner wurde, war ich einmal dran“, erklärte die Malerin, die unter anderem ein Studium an der Koordinierungsstelle für Weiterbildung an der Hochschule für Künste in Bremen absolvierte. Außerdem stellte Karin-Maria Menk an beiden Veranstaltungstagen anderen Künstlern ihre Reithalle vom Gestüt Birkenhof und angrenzende Räumlichkeiten zur Verfügung, damit diese Bilder und Skulpturen vorstellen konnten.

Eine der Künstlerinnen, die bei Menks ausstellte, war Mona Koliwer, die einst in Berlin lebte und nun in Bremen wohnt. Da war unter anderem von ihr der Kreidefelsen an der Steilküste der Insel Rügen im Winter zu sehen, aber auch ein Motiv aus Berlin-Kreuzberg. „Reales kommt bei mir nicht rein, sondern etwas stilisiert rüber“, erklärte die Dame. „Freies Arbeiten kommt aus dem Bauch heraus“, ergänzte sie und fügte an: „Wenn man ein Bild kaufen will, dann muss man sich in dieses vergucken.“ Sie mache gerne Stillleben mit Fischen, weil diese schnell weggingen, verriet sie.

Im Garten Stöver fielen Skulpturen der Bassumerin Gisela Wiechmann sofort auf, weil sie sehr bunt gehalten waren. Eine füllige tanzende Dame, ein Fantasie-Fisch und eine Prinzessin mit Krone waren unter anderem zu sehen.

In der Turnhalle der Grundschule stellte Peter Eilerts aus Wilhelmshaven fotorealistische Bilder hauptsächlich im Format 60 mal 80 Zentimeter aus. Etwa ein Werk mit Öl-Pastellkreide angefertigt, auf dem sich Löwenzahn und Mohn trafen. Zwei schwarz-bunte Kühe kamen so richtig zur Geltung, weil davor gelbe Narzissen und grünes Weidegras zu sehen waren. Auf einem Bild mit dem Titel „Begegnung“ war ein Grieche mit großen Ohren zu sehen. Diesen hatte zunächst die Ehefrau des Künstlers fotografiert. „Mein Mann hat ihn dann gemalt.“

Die Grundschüler beteiligten sich auch an Kunst und Kultur. Neben den Schildern für die Fahrräder malten die Mädchen und Jungen der Klassen eins bis vier Erdbeeren, Sonne, schneebedeckte Tannen und Bienen, aber auch verträumte Katzen und bunte Elefanten. Einer Besucherin gefielen besonders die Katzen, bei denen die eine Gesichtshälfte gedruckt vorlag und die andere von den Schülerinnen und Schülern per Bleistift skizziert und somit ergänzt wurde.

Mehrere Künstler kamen auch beim Atelier Hof Veting zum Zuge. Draußen stellte Yvonne Urban ihre Körbe, in die sie teilweise Naturhölzer eingearbeitet hatte, und andere Flechtarbeiten aus. Direkt neben dem Eingang zeigte Steinbildhauer Harald Dahmen aus Colnrade unter anderem Gebrauchsgegenstände wie Hausnummern und Zunftzeichen der Handwerker. „Ich verwende viele Steinarten, so zum Beispiel Granit, Sandstein und Marmor“, berichtete er.

„Ich biete auch Workshops an“, erzählte Ariane Meyer aus Barenburg einer an ihrer Arbeit interessierten Besucherin. Diese Künstlerin hat sich auf „Handmade-Recycling“ spezialisiert und stellt von Hand aus altem Zeitungspapier Körbe, Schalen, Tassen und Untersetzer her. Das bedruckte Papier rollt sie zu langen Würsten zusammen, mit denen sie dann ihr Werkstück gestaltet. „Dann einfach mit Leim bestreichen und mit Farbe besprühen“, verriet sie einer Zuschauerin.

Gastgeberin Hella Veting präsentierte ihre Bilder und stand mit ihrem Mann Dieter im Mittelpunkt. Vielfältig waren die Werke und Angebote aber nicht nur hier.