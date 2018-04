Das privat genutzte Atelier gibt es schon seit 2009, doch die Beete wurden erst vor drei Jahren angelegt. „Da haben wir ein Stück Land erobert“, erzählte Bärbel Wisloh. Dieses liegt hinter dem ehemaligen landwirtschaftlichen Anwesen aus dem Familienbesitz ihres Mannes Werner Wisloh. Mit dem Tag des offenen Hofgartens wurde die Idee, Kunst und Gartenkultur zu verbinden, für sieben Stunden umgesetzt. Die „Ackerperlen“ sind Beate Schrader, Gunda Feldmann, Kirsten Thielbar und eben Bärbel Wisloh, die auf 510 Quadratmetern ein gemeinsames Gemüsebeet betreiben und sich dabei austauschen. Auf kleineren Feldern gedeihen hier unter anderem für den Eigenbedarf Salat, Kohlrabi, Bohnen, Erbsen und Zwiebeln. Ein kleiner Teich mit Gartenbank lädt zum Verweilen ein. Praktisch in Stroh gebettet, blicken derzeit die blühenden Erdbeerpflanzen hervor. An einem Stand präsentierte der Neubruchhauser Hans-Hermann Schrader eine Doppeltopf-Kultur mit Kartoffeln. In einem Topf mit drei herausgeschnittenen Fenstern entwickelten sich die Erdfrüchte – umgeben von einem größeren schwarzen Gefäß, das das Austrocknen verhindert. „Beim Herausnehmen können die Kartoffeln geerntet werden, ohne die Pflanze am Weiterproduzieren zu hindern“, erklärte der Hobby-Gärtner, „es geht hier um gesunde Ernährung.“ Gleich nebenan verkaufte Peter Schmidt süßen Bienenhonig.

Die Kunst auf dem Hof Wisloh fing schon beim Rohrkieker an, bei dem durch alte Plastik-Kanalrohre in eine andere Welt geblickt werden konnte. Einer Besucherin aus dem Landkreis Verden gefiel von den Motiven besonders der Radfahrer mit der Regenwolke. Überaus bunt gestaltet waren die menschlichen Skulpturen, so wie sie die Bassumerin Gisela Wiechmann im Gebäude-Inneren präsentierte. Die Gestalterin für visuelles Marketing und Floristik arbeitet mit Ton, Gips- und Betonguss und malt außerdem mit Öl- und Acrylfarben. Einige bunte Figuren hatte sie aus Pappmaché gefertigt.

Kirsten Thielbar aus Bassum zeigte draußen ihre Objektkunst. Die Grasbergerin Nina Hummel bedruckte mit zugeschnittenen Kartoffeln Wimpel. In die Welt des Siebdrucks entführte Birgit Pomrenke aus dem Landkreis Rotenburg die Besucher. Malereien waren von Barbara Mathis aus Bassum zu sehen.

Beim siebenstündigen Programm konnten die Hof-Besucher vieles ausprobieren. „Wir wollten die Leute bewegen, aktiv am Programm teilzunehmen. Sie sollten Lust bekommen, selbst einmal Pinsel oder Feder in die Hand zu nehmen“, sagte Gastgeberin Bärbel Wisloh. Gelegenheit dazu gab es unter anderem am Stand von Hella von Beckerath aus Bassum, die in die Kunst der Kalligrafie blicken ließ. Tipps zum räumlichen Zeichnen und zum Bildaufbau gab Katja Purnhagen aus Sudwalde, Ariane Weidemann aus Weyhe präsentierte in der Scheune Rauminstallation, und ins Action Painting führte Gerhard Polt die Interessierten ein. Alles in allem war es eine bunte Palette aus den Bereichen Kunst und Gartenkultur.