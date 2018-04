Bruchhausen-Vilsen. Die Landesstraße 202 in Bruchhausen-Vilsen wird ab dem 23. April gesperrt. Das teilt Gregor Pabst von der Niedersächsische Straßenbehörde nun mit. Grund für die Vollsperrung sind Bauarbeiten. Die Fahrbahndecke der Straße werde saniert. Gesperrt ist dann voraussichtlich bis Ende Mai die Strecke von der Ampelkreuzung mit den Straßen Am Scheunenacker und Auf der Loge bis zur Einmündung der Schloßstraße.

"Für den überörtlichen Verkehr werden entsprechende Umleitungsstrecken ausgeschildert. Der Anliegerverkehr wird während der Baumaßnahme über die Gemeindestraßen abgewickelt", sagt Gregor Papst.

In der Zeit nach der Vollsperrung müssten die Bauarbeiten noch vereinzelt weitergehen, da Schäden in der Rinnenanlage saniert werden müssten. Hierfür werde innerhalb der Vollsperrung eine Wanderbaustelle eingerichtet, "sodass die Erreichbarkeit der Anlieger während dieser Arbeiten gewährleistet bleibt", erläutert Papst weiter. Punktuelle Behinderungen und Zufahrtseinschränkungen zu einzelnen Grundstücken seien in dieser Zeit weiter möglich.

Nach der Sanierung der Rinnenanlage, werde die Fahrbahndecke auf der gesamten Baustrecke gefräst und durch eine neue ersetzt. "Die Fräsarbeiten und das Einbauen der neuen Deckschicht werden voraussichtlich drei Tage in Anspruch nehmen. Über den genauen Termin werden die Anlieger rechtzeitig informiert", sagt Papst. Die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg bittet alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.