Merle Stolle, Emma Peters, Ida-Marie Ulbrich, Jantje Lammers und Mariam Vehrenkamp gehörten laut Andrea Homann von der Kreissparkasse (KSK) Syke zu den 23 Kindern und Jugendlichen, die in Northeim antraten. Merle Stolle von der Grundschule Heiligenloh qualifizierte sich in der Altersgruppe A (drittes Schuljahr) mit „Dat harr Jan nich dacht“ dank einer hervorragenden Leistung. Auch Emma Peters von der Grundschule Bramstedt in der Altersgruppe B mit „Schnack vernünfti mit mi!“ sowie Ida-Marie Ulbrich vom Gymnasium Bruchhausen-Vilsen in der Altersgruppe C mit „Tallensalaat“ belegten jeweils einen ersten Platz. Lediglich Jantje Lammers und Mariam Vehrenkamp verfehlten die nächste Runde.

„Souverän und fehlerfrei präsentierten die drei vor der fünfköpfigen Jury und dem großen Publikum ihre Geschichten“, freut sich Andrea Homann von der KSK. Mit ihren Beiträgen werden sich die drei Schülerinnen am 12. Juni beim Landesentscheid in Hannover der Konkurrenz stellen.