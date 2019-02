Der Auftakt zu einer Riesenparty: Wenn am 3. März in Twistringen Kinderkarneval gefeiert wird, steht die Kita St. Marien Marhorst als Erstes auf der Bühne. (Micha Bustian)

Twistringen-Marhorst. Irgendwann ist es Lian egal. Der Vierjährige hält sich nicht mehr an die eingeübte Choreografie. Er steht in der ersten Reihe und tanzt den Floss Dance, bekannt aus dem Videospiel „Fortnite“. Ruth Rickers muss lachen. „Das ist schon okay. Hauptsache, er macht mit“, findet die Erzieherin an der Kindertagesstätte St. Marien Marhorst. Hundertprozentige Synchronizität ist von Drei- bis Sechsjährigen ohnehin nicht zu erwarten. Auch nicht, wenn man beim großen Kinderkarneval in Twistringen auftritt. Erst recht nicht, wenn man zuallererst auf der großen Bühne steht.

Um 15 Uhr öffnen sich am Sonntag, 3. März, die Türen des Hotels Zur Börse an der Bahnhofstraße in Twistringen zur großen Faschingsparty. Sabine Schütte hat die Organisationsfäden fest in der Hand. Und neben lokalen Größen wie den Gruppen von Jacqueline Wüppenhorst und Gesche Weppner hat sie diesmal ein besonderes Glanzlicht gesetzt: Sie hat den Fußballvirtuosen Sinan Öztürk engagiert. Der Delmenhorster hat schon sechs Guiness-Weltrekorde gebrochen und das Publikum von Schalke 04 im ausverkauften Gelsenkirchener Veltins-Arena unterhalten. Öztürk mischt Fußballartistik mit Humoristik und ist bekannt dafür, Kinder in seine Shows mit einzubeziehen. Da könnte der Traum des einen oder anderen Jungen wahr werden.

Der Traum der Marhorster Mädchen wird schon vorher war. „Für sie ist das sehr wichtig“, weiß Ruth Rickers. Entsprechend ernsthaft haben sie sich vorbereitet. Zweimal wöchentlich können die Lütten alleine in die an die Kita angeschlossene Turnhalle. Und da wird dann das „A, E, I, O, U, lass uns tanzen“ von Volker Rosin aufgelegt, der aus dem Fernsehen bekannte Kika-Tanzalarm. „Runter in die Hocke und dann wieder rauf“, heißt es da. Und die 15 Kids sind mit Feuereifer dabei. „Lass die Arme fliegen“, tönt es aus der Box, „und die Hüfte Kreisen“. Die Vokale aus dem Titel werden mit Armen und Beinen nachgestellt. Macht Laune.

Das soll natürlich auch der Kinderkarneval machen. Deshalb hat Sabine Schütte auch für reichlich Unterhaltung gesorgt. Ein Bonbonregen wird auf die Kinder niedergehen, DJ Jens Hannekum sorgt für die richtige Musik. Spiel und Spaß, Musik und Tanz, dazu die Auftritte der Kinder aus dem Ort – begleitet wird das wieder von Maskottchen „Schnappi“. Alles ist bereit für die große Party.

Auch die Kurzen aus der Kita St. Marien Marhorst? Die vom SYKER KURIER besuchte Probe am Donnerstag verlief prima. Aber auch einer großen Bühne? Vor Hunderten Leuten? Da können einem schon einmal die Hosenbeine flattern. „Deshalb stehen bei uns auch die älteren Kinder vorne“, erläutert Ruth Rickers, „die machen auf jeden Fall mit.“ Zudem gebe es am Tag vor der Karnevalsfeier noch eine Generalprobe, damit sich die Lütten aus Marhorst an die Größe der Bühne gewöhnen können. „Am Tag des Auftritts müssen wir sie dann bestimmt ein, zwei Mal darauf hinweisen, dass sie wieder mitmachen müssen“, denkt Melanie Kröger. „Am wichtigsten ist es ohnehin, Mama und Papa im Publikum zu winken.“

Die Erzieherinnen sehen den Auftritt im Hotel Zur Börse einfach als einen Riesenspaß an. Ruth Rickers wird ihn verpassen, zum allerersten Mal, seit sie 2002 in Marhorst angefangen hat. Dafür feiert Melanie Kröger ihre Premiere. Sie wird die Kurzen gemeinsam mit Madelaine Bavendiek, die ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Kita absolviert, am Sonntag betreuen. „Ich schicke Ruth im Anschluss an unseren Auftritt ein Video, damit sie weiß, wie es gelaufen ist“, kann auch Kröger ihre Aufregung nicht ganz verbergen.

Seit 1998, damals mit dem Lied „Bibi Blocksberg“, ist die Kita St. Marien Marhorst beim Twistringer Kinderkarneval dabei. Ohne Unterbrechung. Andrea Sanders-Geiß hat diese Tradition 1998 gegründet. Der 22. Auftritt ist spätestens um 17 Uhr vorbei.

Karten für den Kinderkarneval im Hotel Zur Börse kosten im Vorverkauf zwei Euro für Kinder und drei Euro für Erwachsene. Es gibt sie bei der Volksbank, der Kreissparkasse, der Avia-Tankstelle, in Monis Kinderstube und im Papierwarengeschäft Dauelsberg. An der Abendkasse gibt es Tickets im Tausch gegen 2,50 Euro für die Kleinen und 3,50 Euro für die Großen.