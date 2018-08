Syke. Ein Pfeiler und ein Stück Grundstücksmauer in der Gesseler Straße in Syke sind bei einem Unfall am Dienstag beschädigt worden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Der Unfallverursacher, der Fahrer eines Lastwagens, flüchtete. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Fahrzeugführer aufgenommen und hofft dabei auf Zeugenhinweise, die bei der Polizei Syke unter Telefon 0 42 42 / 96 90 eingereicht werden können.