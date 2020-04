Die Climproact-Vorstandsmitglieder Ralf Schlesselmann (links) und Wolfgang Witt begutachten einen ergrünenden Strauch in der Pflanzung am Heiligenberg. (FR)

Bruchhausen-Vilsen. Der Verein für Klimaschutzaktivitäten Climproact mit Sitz in Asendorf hat die Niedersächsischen Landesforsten gleich zweimal in diesem Frühjahr bei der Wiederbewaldung unterstützt.

So wurden nach Vereinsangaben am Waldrand des Heiligenbergs bei Bruchhausen-Vilsen abgestorbene Buchen durch die Pflanzung und Einzäunung von 300 Bäumen und Sträuchern ersetzt. Die ursprünglich vorgesehene öffentliche Pflanzaktion musste allerdings wegen der Corona-Krise abgesagt werden. Die Bäume wurden nun durch Mitarbeiter der Försterei Memsen eingesetzt. „Wir wollen einen ökologisch wertvollen Waldrand mit Eichen, Flatterulmen, Wildäpfeln und Linden sowie verschiedenen Sträuchern an dieser Stelle entwickeln und sind dankbar für die Unterstützung durch den Klimaschutzverein“, freut sich Revierförster Uwe Niedergesäss aus Memsen.

Eine weitere Spende ging an das Forstamt Clausthal im Harz, das mit den Geldern ein Tal bei Torfhaus im Landkreis Goslar mit etwa 800 Bäumen bepflanzt. Für beide Projekte wurden insgesamt 3000 Euro gespendet.

Das 120 Hektar große Waldgebiet Heiligenberg ist nicht nur ein beliebtes Erholungsgebiet für die Region, es zeichnet sich mit dem ehemaligen Kloster und dem prähistorischen Ringwall auch durch seine besondere Kulturgeschichte aus. Im Nahbereich des ehemaligen Klosters ist ein Viertel des Areals als sogenannter „Alter Waldstandort“ eingestuft – hier kann man von einer fast durchgängigen Bewaldung in den letzten Jahrhunderten ausgehen.

Der Landeswald mit einem Anteil von 80 Hektar besteht nach Informationen des Vereins zu 50 Prozent aus Laubbäumen, davon sind ein Drittel bis zu 160 Jahre alte Buchen und ein Fünftel Eichen mit immerhin bis zu 210 Jahre alten Bäumen. Laut Climproact ist der Anteil an amerikanischer Küstentanne, die dort nach einem Sturmereignis von 1972 angepflanzt wurde, ungewöhnlich hoch. Einige Forstleute würden der raschwüchsigen und anspruchslosen Küstentanne mit Blick auf den Klimawandel, der CO2-Bindung und den künftigen Holzbedarf eine besondere Bedeutung beimessen, heißt es. Charakteristisch für den Landeswald sei ebenfalls eine außergewöhnlich intensive und kleinflächige Durchmischung der Baumarten in den Waldflächen, dabei kämen über zwanzig verschiedene Baumarten vor. „Das sind gute Voraussetzungen für einen stabilen Wald auch in der Zukunft“, so Revierförster Uwe Niedergesäss.

Vor allem die Fichtenanteile im Heiligenberg seien massiv durch Borkenkäferbefall betroffen und gefährdet, teilt der Klimaschutzverein mit. Die Trockenheit hätten außerdem die Buchen in ihrer Vitalität geschwächt. Es sei daher schwer abzusehen, wie sie sich künftig entwickeln.

Der beschädigte Waldrand wurde jetzt mit den Sponsorengeldern des Vereins auf 3000 Quadratmetern mit 50 Hundsrose, 30 Weißdorn, 25 Wildapfelbäumen, 25 Haselsträuchern, 100 Eichen, 50 Flatterulmen und 25 Winterlinden bepflanzt und gegen Wildverbiss eingezäunt.

Laut Satzung setzt sich der gemeinnützige Verein Climproact dafür ein, Menschen die Notwendigkeit des Umwelt- und Klimaschutzes näher zu bringen und ihnen bewusst zu machen, dass jeder Einzelne eine Verantwortung für unsere Umwelt trägt und dass in den Industrie- und Schwellenländern ein Umdenken über den Ressourcenverbrauch der Menschen erforderlich ist. Der Verein möchte über die Risiken und Auswirkungen zukünftiger Klimaveränderungen aufklären und mit seinen Aktivitäten dazu beitragen, den Klimawandel zu verlangsamen.

Ein weiteres Vereinsziel ist die Durchführung von Maßnahmen, die zeitnah und nachhaltig positive Auswirkungen auf den Umwelt- und Klimaschutz haben. Climproact unterstützt zur CO2-Reduzierung deutsche, europäische und weltweite Aufforstungsprojekte und schafft sowohl Urwälder als auch forstwirtschaftliche Wälder.

„Wir haben bei den Förstern der Landesforsten ein offenes Ohr für unsere Anliegen gefunden und sehen unsere Spendengelder gut eingesetzt“, ist Wolfgang Witt vom Climproact-Vorstand überzeugt. Der Verein sucht für weitere Pflanzaktionen noch Fördermitglieder. „Wir freuen uns sowohl über Einzelspenden zum Beispiel zum Tag des Baumes, als auch über Fördermitglieder. Fördermitglieder erlauben uns Planungssicherheit und Kontinuität in unserer Arbeit“. Spenden an Climproact würden zu hundert Prozent in die Projektarbeit fließen, lässt der Verein wissen. Zudem seien alle Akteure ehrenamtlich tätig, so dass der Großteil der Förderbeiträge in die vielfältigen Umweltaktivitäten fließen würde.

„Als kommende Projekte plant der Verein neue Aufforstungen für den Herbst des Jahres. Weiterhin werden wir Informationskampagnen über synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, durchführen“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Witt. „Wir möchten die klimaschädlichen Treibhausgase auch durch technische Innovationen reduzieren.“ Weitere Informationen stehen im Internet unter www.climproact.org.