Auch im fortgeschrittenen Alter treibt Udo Zieske weiterhin Sport. Der Nordwohlder fährt mit einer Gruppe regelmäßig 30 Kilometer mit dem Rad. (Karsten Klama)

Bassum-Nordwohlde. An seinen ersten Tag in Nordwohlde kann sich Udo Zieske noch genau erinnern. „Das war der 16. August 1950“, sagt er. Es war das Ende einer Reise, die fünf Jahre zuvor begonnen hatte. „Wir sind mit Pferd und Wagen geflohen. Das ganze Dorf war unterwegs“, erinnert sich der heute 82-Jährige. In Nordwohlde blieb die Familie, und Udo Zieske trat dem örtlichen TVE bei. 60 Jahre ist das nun her. An diesem Freitag wird der gelernte Maler für seine Zeit im Verein und als Sportler des Jahres geehrt.

Er selbst wurde im ehemaligen Ostpreußen, in Seedranken, geboren. Als die Armeen der Sowjetunion im Januar 1945 immer näher kamen, verließen er und seine Familie die Heimat gen Westen. Es war so kalt, dass sie über die zugefrorene Oder laufen konnten. Hinter ihnen die rückte die Rote Armee immer weiter vor. Das Ziel für die Familie lautete zunächst Magdeburg, der Tipp eines Soldaten. Mithilfe eines Atlas' zeigt er die Route, die sich von Seedranken durch Preußen bis nach Magdeburg zieht. Wie lange Zieske unterwegs war, weiß er indes nicht. Er weiß nur, dass er mit seiner Familie irgendwann in einen Güterwagon eingestiegen ist. „Davor und ab Magdeburg weiß ich alles, aber die Zeit fehlt mir“, kann sich Zieske diese Lücke nicht erklären.

Dort blieb die Familie fünf Jahre, ehe sie sich erneut nach Westen aufmachte. „Wir haben den ersten Zug aus Magdeburg genommen“, weiß Zieske noch. Per Anhalter ging es nach Delmenhorst und wieder in den ersten Zug nach Bremen. „Mit dem Bus sind wir dann nach Nordwohlde gefahren.“ Ein Großonkel, der mit ihnen geflohen war, wohnte bereits in dem beschaulichen Dorf.

Mit Tischtennis angefangen

Mehr als 1000 Kilometer liegen mittlerweile zwischen ihm und seinem Geburtsort, den er dreimal wieder besucht hat. „An den Schulweg erinnere ich mich immer noch“, ist Zieske stolz. Er sitzt in seinem Wohnzimmer auf dem Sofa und erzählt von seiner Flucht. „Ich bin ein Rucksackdeutscher“, sagt er über sich. Als „Rucksackdeutsche“ werden Menschen bezeichnet, die aus ihrer Heimat in Ost- und Südosteuropa vertrieben worden sind und nach Deutschland kamen. Er fand sich schnell zurecht in der neuen Heimat. Nach einem halben Jahr in der Schule schaute er sich nach einer Ausbildung um. „Eigentlich wollte ich Autoschlosser werden, aber es gab keine Lehrstellen“, brauchte der damals 14-Jährige eine Alternative. Er war mit seiner Mutter beim Arbeitsamt und wurde gefragt, ob er sich vorstellen könne, als Maler zu arbeiten. „Ich kannte den Beruf überhaupt nicht“, gibt er zu und lacht. Denn in Ostpreußen wurden Malerarbeiten immer mitgemacht, und es war kein eigenständiger Beruf. Über einen Freund ist er nach der Ausbildung in Syke für zwei Jahre als Lackierer zu Borgward nach Bremen gekommen. „1956 habe ich meinen alten Lehrmeister in Barrien auf dem Schützenfest getroffen, und wir sind dicke geworden“, erinnert sich Zieske an den einen oder anderen Tropfen Alkohol. Daraufhin hat er in Bremen gekündigt und wieder in Syke bei seiner alten Firma angefangen – und blieb bis zu seiner Rente 1995 dort.

Auch seine sportliche Karriere war von vielen Veränderungen geprägt. Zwar startete diese in Nordwohlde mit Tischtennis, aber Zieskes Herz schlug für den Fußball. „Hier war nichts los, es gab keine Sparte“, erinnert er sich. Darum heuerte Zieske in Leerßen für seine Leidenschaft an. Dass es für ihn über den TSV Bassum Anfang der 1970er-Jahre zurück zum TVE ging, hatte nicht nur etwas mit der Neugründung der Fußballsparte zu tun. „Ich war mit einer Bassumerin verlobt, da meldeten sich die Spieler, dass ich wechseln sollte“, ging es für den gebürtigen Seedranker in sein Heimatdorf zurück. „Am schönsten war es immer gegen Thedinghausen“, erzählt Zieske freudig von vielen Streitereien mit dem gegnerischen Torwart. Das gehört schließlich dazu. Genau so, wie Spielunterbrechungen, wenn der Ball im Fluss gelandet war. „Man durfte nicht zu hart schießen.“

Seine Fußballschuhe hat Zieske längst an den Nagel gehängt. Vor allem nach einem Schien- und Wadenbeinbruch während seiner noch jungen Fußballerkarriere beim TVE „spielte ich noch mit einem Nagel eine Zeit lang weiter“, berichtet Zieske und zeigt einen schienbeinlangen Stahlnagel. Aber auch nach seiner aktiven Karriere zog es ihn immer wieder zum Sportplatz. „Wir sind dann immer mitgefahren und hatten das Auto voll“, sagt er schmunzelnd.

Seit ein paar Jahren treibt er wieder Sport. „Mit zehn bis zwölf Mann fahren wir alle 14 Tage knapp 30 Kilometer mit dem Fahrrad.“ Dass er auf der Hauptversammlung des TVE nun geehrt wird, freut ihn selbstredend. So eine Vereinstreue gibt es heute nicht mehr, weiß Zieske, der auch im Kegelclub, Schützenverein und der Feuerwehr Mitglied ist. „Sonst gehört man im Dorf nicht dazu.“