Noch bis Sonntag können sich Besucher die Ausstellung von Georg Cseh und Sandra Barbosa anschauen. (Jonas Kako)

Twistringen. „Ankommen“ – so heißt die Ausstellung von Sandra Barbosa und Georg Cseh, zwei Künstlern aus Twistringen, die zurzeit im Bahnhof der Delmestadt zu sehen ist. Sandra Barbosa widmet sich mit ihrer Kunst den Gefühlswelten von Menschen, während Georg Cseh vor allem kritische Botschaften vermittelt, die unter anderem den Umweltschutz oder die Konsumgier thematisieren. Interessierte können die Ausstellung noch bis Sonntag, 23. Dezember, immer in der Zeit von 10 bis 19 Uhr besuchen. Auch das Bistro ist währenddessen wieder geöffnet.

Georg Cseh – mit Künstlernamen Benbati – malt, seitdem er denken kann. Seine Kunst ist dabei angelehnt an die von Max Ernst. „Er ist für mich der Godfather der Malerei“, sagt Georg Cseh. Denn Ernst sei schließlich der Erste gewesen, der die Technik des „Drip Paintings“ angewandt habe und damit ein Begründer des abstrakten Expressionismus gewesen sei. Abstrakt ist auch die Kunst von Benbati, die er durch eine sogenannte Schütttechnik erzeugt. Dadurch entstehen besondere Strukturen und Farben, die ineinander übergehen und gemeinsam zerlaufen. So etwa beim großen Werk im Eingangsbereich des Bahnhofs, auf dem sich die Besucher mit ihren Gedanken zum Ankommen verewigen dürfen. Auch Eva-Maria Menk, Künstlerin aus Heiligenloh und Verantwortliche für die bildenden Künste beim Twuster Kulturring, habe bereits ihre zum Thema passenden Gedanken notiert. Am Sonnabend, 22. Dezember, findet eine Verlosung für dieses Bild statt, und am Sonntag vor Heiligabend zur Finissage darf der Gewinner es sich abholen. Alles, was man dafür tun müsse, sei es, seinen Namen auf einen Zettel zu schreiben und ihn in das für die Verlosung vorgesehene Vogelhäuschen zu werfen. „Ich möchte jetzt zu Weihnachten gern jemandem eine Freude damit bereiten“, sagt Georg Cseh lächelnd.

Ganz konträr zu Csehs Kunst ist die Acryl-Malerei von Sandra Barbosa. Sie erinnert an den Kubismus und bedient sich der farblichen Schichtung, wodurch ein 3D-Effekt entsteht. So auch das Werk von Mutter und Sohn, das einen schon älteren Mann kaudernd an der Schulter seiner Mama zeigt. „Damit möchte ich ausdrücken, dass die Liebe zwischen Kindern und Müttern immer währt“, erklärt die aus Portugal stammende Barbosa. Sie und Georg Cseh haben sich sogar im Bahnhof kennengelernt, den sie im Obergeschoss bewohnen. „Der Bahnhof ist ein Ort, der sehr stark frequentiert ist. Daher kommen die unterschiedlichsten Leute in unsere Ausstellung.“ Sie persönlich sehe den Bahnhof dementsprechend auch als einen sehr geeigneten Ort für Kunst, weil er allen Menschen einen Zugang zu ihr ermögliche. „Egal, ob sie sich nun für Kunst interessieren oder nicht.“ Und Georg Cseh ergänzt: „Ein Obdachloser findet hier genauso Platz wie ein Steuerberater.“ Zudem sei der Bahnhof auch ein starker Katalysator für Gefühle, so wie auch Bilder bestimmte Gefühle beim Betrachter auslösten. „Darüber hinaus denke ich, dass man durch die Kunst, genauso wie durch das Reisen offener wird“, fügt Sandra Barbosa noch hinzu. Die Offenheit sei übrigens auch die Eigenschaft, die die beiden Künstler in der Delmestadt fördern wollen.

Georg Cseh ist, wie er selbst sagt, ein Autodidakt, also eine Person, die sich „Alles selber beigebracht hat“. Er setze künstlerisch sowohl seine Vorstellungen, aber ebenso die Wünsche seiner Klienten um. Sandra Barbosa ist seit 2005 künstlerisch aktiv. „Ankommen“ ist ihre zweite Ausstellung. „Georg hat mich gefragt, ob wir nicht gemeinsam ausstellen möchten, weil er gut fand, dass wir so unterschiedliche Herangehensweisen haben“, erzählt sie strahlend. Während Csehs Kunstwerke eine Preisspanne von 50 bis 3500 Euro haben, verkauft Barbosa ihre Bilder für 30 bis 75 Euro. Ein Sonderwerk, das Paris zeigt, hat Klaus Knoll, der Bahnhofbesitzer, zusätzlich noch beigesteuert. Dies ist für 150 Euro erhältlich. „Klaus Knoll malt auch und fördert uns Künstler sehr gerne“, meint Cseh. Die bisherige Resonanz zur Ausstellung bewertet er als positiv. Und fügt hinzu: „Auf meine Bilder muss man sich einlassen, ich bezeichne sie gerne als ,Lebende Bilder'.“